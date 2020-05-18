نصائح لعلاج مشكلة جفاف وإسوداد الأكواع

الكوع هو من الأجزاء المهملة دائمًا في الجسم والتي تزداد خشونة وإسمرارًا عن باقى الجسم، وبما أننا فى فصل الصيف فإن الكوع والركبة مُعرضان إلى الظهور أكثر من أي وقت آخر في السنة، لذلك يجب إعطائها إهتمام أكبر وأن تدللي نفسك للحصول على ذراعين وساقين بمظهر أجمل وأكثر نعومة.

ومع الوقت يمكن أن يؤدي جفاف جلد الكوع إلى خشونة الجلد والحكة والإسوداد، اذا لم يتم العناية بها بشكل جيدًا، تعلمي كيف تقومي بالعناية بالجلد الجاف المحيط بالكوع مع هذه العلاجات الطبيعية والمنزلية.

عندما يخسر الجلد الرطوبة اللازمة فيه تبدأ المشكلة التي لا يمكن إصلاحها حتى عند استعمال الكريمات المرطبة، نقدم لكم هذه النصائح الهامة لعلاج مشكلة جفاف الكوع والوقاية من تكرار حدوث المشكلة:

التقشير:

أول خطوة في العلاج هي بالتخلص من الجلد القاسي والجاف عن طريق التقشير، استعملي لوفة نظيفة مع الصابون والماء أثناء الاستحمام لفرك منطقة الكوع جيدًا بدون الضغط المفرط.

يمكنك التخلص من الجلد الميت بطريقة افضل عن طريق استعمال سائل تقشير الجلد. قومي بمزج عناصر تقشير لطيفة مثل السكر البني، ملح البحر، حبيبات القهوة والبيكنغ صودا مع زيت الزيتون والعسل وزبدة الكاكاو المذابة ثم افركي منطقة الكوع بها يوميًا للتخلص من الجلد الميت وتخفيف الاسوداد.

ترطيب منطقة الأكواع:

التخلص من جفاف الاكواع يبدأ بالتقشير ويكمله الترطيب المناسب. يمكنك استعمال كريمات مناسبة للجلد الميت، ولكن تأكد من اختيار المنتجات التي لا تحتوي على الكحول، أفضل وارخص طريقة لذلك هي بتسخين القليل من الفازلين حتى يذوب قليلاً ثم دهن الكوع به قبل النوم.

من أفضل الطرق الطبيعية ايضاً لعلاج مشكلة جفاف الكوع استعمال الالوفيرا وزيت فيتامين اي.

علاج مشكلة الإسوداد:

لعلاج مشكلة اسوداد الركبة والأكواع، يمكنك استعمال منتجات منزلية طبيعية لتفتيح البشرة، استعملي نصف ليمونة يوميًا لفرك منطقة الكوع والركبة، قومي بعصر الليمونة ثم افركي الكوع والركبة بها بشكل جيد من 15 – 30 دقيقة كل يوم للتخلص من الاسوداد.

وأخيراً تذكري استعمال المكونات السليمة لعلاج مشكلة جفاف الكوع هام جدًا للوقاية من هذه المشكلة.

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