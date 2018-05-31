9 أعشاب تساعدك في التخلص من دهون البطن

القرفة من أفضل الأعشاب التي تتميز بالعديد من الفوائد لصحة الجسم (shutterstock.com)

مشروبات لذيذة، وأخرى مذاقها لن يعجبك، لكنها تشترك كلها في أنها تستهدف دهون "الكرش" المزعجة، وتخلصك منها، إذا واظبت عليها بحسب موقع rapidhomeremedies:

9 أعشاب ومشروبات تساعدك في التخلص من دهون البطن

بذور الكتان

بذور الكتان من المصادر الغنية بالأوميغا 3، وتساعد على الشعور بالشبع طويلًا، مما يقلل الرغبة في تناول الطعام، وتحتاج لوقت أطول خلال عملية الهضم.

فوائد بذور الكتان في التنحيف

إكليل الجبل

أكليل الجبل، نوع من النباتات يستخدم كتوابل وكان يستخدم في ألمانيا كعلاج لمشكلات الهضم، فهو قادر على منع زيادة الوزن، كما أن له القدرة على كبح نشاط إنزيم الليباز، وهو أنزيم يستخدمه الجسم في التخلص من الدهون، فعند تأخير هضم الدهون ستشعر بالامتلاء وبعدم الرغبة في تناول الطعام.

الهندباء

له قدرة على تخفيض نسبة الشحوم والدهون والتراكمات والتكدسات غير المرغوب فيها من الجسم ومن الدم والمسالك البولية.

الشاي الأخضر

أظهرت الدراسات أن المواد الفعالة في الشاي الأخضر من "الكاتيكان" تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي، مما يساهم في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة بسهولة، فهو يحرق نحو 70 سعرة حرارية خلال اليوم. يُعتبر الشاي الأخضر من المصادر التي تمد الجسم بوفرة من مضادات الأكسدة، التي تساعد على زيادة مناعة الجسم والتخلص من الدهون الزائدة.

الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بالعديد من الخواص الطبيعية التي تحسن صحة الجسم وترفع كفاءة الوظائف الحيوية المختلفة، نظراً لخواصه المضادة للالتهابات وللأكسدة، كما يدخل الزنجبيل في كل أنظمة الديتوكس التي تساعد على تنقية الجسم من السموم.

القرفة

من أفضل الأعشاب التي تتميز بالعديد من الفوائد لصحة الجسم، فضلاً عن ذلك، فهي من الأعشاب التي تساعد في التخلص من الدهون الزائدة والكرش، وتقلل مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكر، كما تعزز مستويات التمثيل الغذائي.

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الكركم

الكركم من الأعشاب التي تعمل على إنقاص الوزن وحرق الدهون، فهو يزيد من توليد الحرارة في الجسم مما يؤدي إلى زيادة حرق الدهون، ويعمل على إزالة السموم من الكبد وتحفيزه على حرق الدهون، ويمنعها من التراكم داخل الجسم وخصوصاً الدهون غير المرغوب بها.

الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر أو الفلفل الحار يُساعد في التخلص من الوزن بشكل فعال، فهو يحتوي على مركبات "كابسيسين" المفيدة في زيادة معدلات التمثيل الغذائي وتحسين عملية الهضم، وتناول الأطعمة الحارة يساعد على زيادة إفراز اللعاب، ما يساعد على تحسين عملية الهضم.

الكمون

الكمون يزيد من حرارة الجسم، وبالتالي يزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم، ويرفع عملية الأيض مما يجعلك تفقد الوزن، ويمكن استخدام الكمون مع الفلفل الأسود والزنجبيل، فجميعها يُحسن من عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية ومنع تخزين الدهون في الجسم.

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