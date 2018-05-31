فوائد شرب ماء الكمون يوميًا

يعد الكمون من أفضل التوابل المستخدمة في طهي الطعام، كما أنه من مكونات المطبخ التي تقدم العديد من المنافع الصحية المختلفة لجسم الإنسان، وخاصة ماء الكمون، والذي يمكن تحضيره بسهولة عن طريق غلي بعض البذور في الماء لعدة دقائق، ونظرًا لأن الكمون من النكهات المميزة واللذيدة، فلن يكون هناك أي عذر لتناوله والإستفادة من هذه العادة الصحية.

يساعد على تعزيز عملية الهضم:

تعد بذور الكمون من أول البهارات التي يمكن تناولها، وهناك سبب يكمن وراء ذلك ، في العصور القديمة عرف الناس أن هذه البذور لديها خصائص قوية تساعد على هضم الطعام، وذلك عن طريق حث إفراز الإنزيمات المعدية على تخفيف اضطرابات المعدة مثل الحموضة ، الإنتفاخ ، الغثيان والإعياء الصباحي، فالكمون جيد لتسريع الهضم وتقليل الشعور بثقل المعدة.

ماهي فوائد "الكمون" الصحية خصوصاً لمرضى "المعدة والقولون"؟

يساعد على الوقاية من الجفاف:

يحتوي الكمون على كمية هائلة من البوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى ، لهذا السبب ينصح بتناول ماء الكمون يوميًا للحفاظ على كمية الماء الموجودة في الجسم والحفاظ على توازن الكهرباء .

يعزز مناعة الجسم:

الكمون من البهارات الغنية بمضادات الأكسدة والحديد ، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالعدوى عن طريق زيادة كفاءة الجهاز المناعي.

علاج طبيعي للأنيميا:

تحتوي بذور الكمون على كمية هائلة من الحديد ، مما يجعل تناول ماء الكمون يوميًا قادرا على علاج نقص الحديد والوقاية منه.

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ينظم ضغط الدم:

يعد الكمون الأشياء الجيدة للحفاظ على توازن الكهرباء في الجسم ، ولكن محتوى البوتاسيوم الغني لبذور الكمون يساعدك بطريقتين، فيساعد في الحفاظ على مستوىضغط الدم ، كما يحافظ على وظيفة القلب.

يمكن أن يساعد على فقدان الوزن:

فتناول ماء الكمون يوميًا من أعظم الطرق لفقدان الوزن لأنه يعزز عملية الميتابوليزم ويعمل على تثبيط الشهية، مما يزيد القدرة على التخلص من دهون الجسم ، بالإضافة إلى ذلك يساعد على إزالة السموم من الجسم.

يقلل خطر الإصابة بالسكري:

تعتبر بذور الكمون عامل مضاد لمرض السكري ، حيث يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم ، ولكن ينبغي التوقف عن تناوله قبل أسبوعين من الخضوع لجراحة ما ، لأنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات متعلقة بإنخفاض مستوى السكر في الدم.

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يستطيع الوقاية من السرطان:

يحتوي الكمون على مركبات كيميائية تسمى ثيموكوينيون، وهو من المركبات القوية التي تحارب ضد سرطان البروستاتا.

يؤخر علامات التقدم في السن على الجلد:

تحتوي بذور الكمون على الكثير من مضادات الأكسدةوفيتامين أ وفيتامين هـ ، التي تخفض مستوى الجذور الحرة في الجسم، وتزيد من إمتصاص العناصر الغذائية ، وتمنحك بشرة ناعمة وتقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

تساعد على التخلص من الإنتفاخ:

الجميع قد عاني من مشكلة الإنتفاخ من قبل ، وخاصة بعد تناول الوجبات الثقيلة أو عند تناول الطعام بشكل سريع، ونحن نعرف الألم المبرح الناتج عن هذه الحالة ، لذلك في المرة القادة التي تصاب فيها بالإنتفاخ، قم بغلي قليل من بذور اللكمون في الماء وتناولها ، يساعد ذلك على التخلص من الإنتفاخ سريعًا.

يزيد إدار حليب الأم:

يعرف ماء الكمون بقدرته على زيادة إنتاح الحليب من غدد الثدي، لذلك إذا كانت الأمهات المرضعات تواجه مشاكل في إنتاج الحليب ، يمكنها تناول كوب من ماء الكمون يوميًا ليساعدها في التغلب على هذه المشاكل.

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يساعد في إزالة المخاط من الرئتين:

يمكن أن يكون إحتقان الرئة من الأشياء الخطيرة التي تؤثر على التنفس، مما يقلل الأكسجين في الدم، وماء الكمون يساعد على التخلص منه.

تعزيز الطاقة:

يعرف الكمون بقدرته على تعزيز الميتابوليزم والطاقة، لذلك يمكنك تناول ماء الكمون إذا كنت تعاني من الشعور بالتعب.

جيد للكبد:

يعد الكمون من العوامل المزيلة للسموم، فيمكن أن يساعد ماء الكمون على التخلص من سموم الكبد، كما يساعد على تعزيز إنتاج العصارة الصفراء في الجسم.

يخفف ألم الدورة الشهرية:

إن ماء الكمون له تأثير مهدئ على عضلات الرحم ، ولذلك فهو جيد للتخلص من الألم والتشنجات المصاحبة للدورة الشهرية.

يستطيع التخلص من الحبوب:

إذا كنت تعاني من الحبوب وتود التخلص منها ، فينبغي تناول ماء الكمون بشكل يومي منتظم لأنه مساعد قوي لعلاج الحبوب، بالإضافة إلى شرب الماء لترطيب البشرة وتنظيف الوجه باستمرار.

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يحمي من فقدان الشعر:

يحتوي ماء الكمون على العديد من العناصر الغذائية الدقيقة التي تحافظ على صحة الشعر وتحميه من التساقط.

يساعد على النوم بصورة أفضل:

يعتبر الأرق من أكثر المشكلات الشائعة في عصرنا هذا، ويعد أحد أسبابه عسر الهضم، التوتر وكثير من الحالات الطبية، وماء الكمون يساعد على علاج عسر الهضم والتوتر، وبالتالي فهو جيد للأشخاص الذين يعانون من الأرق

مصدر جيد للكالسيو:

يعد تناول ماء الكمون جيدًا لصحة العظام والمفاصل لأنه من أفضل مصادر الكالسيوم، مما يعني أنه يساعد في بناء عظام قوية، يهدئ العضلات بعد التمرين ويحمي من التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

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