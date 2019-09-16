أغذية تعالج ضعف الأعصاب (صور)

الأعصاب هي حزمة داخلية من الشعيرات الدقيقة المرتبطة عبر محاور عصبية مسؤولة عن نقل الإشارات بين أعضاء الجسم المختلفة والجهاز المركزي العصبي، إلا أنها قد تتعرض لبعض المشاكل التي تضعفها، وتقلل كفاءتها، وتمنعها من القيام بوظائفها بشكلٍ طبيعي، ولا بدّ من الإشارة إلى أن ضعفها يؤدي إلى الإصابة بالشلل، أو بتلف الأعصاب الطرفية، مما يؤثر على أعصاب الحبل الشوكي، وأعصاب المخ، فيتعرض الإنسان للكثير من المخاطر التي تهدد حياته، الأمر الذي يتطلب معرفة أعراضه لأخذ العلاج المناسب، ولتفادي مضاعفاته.

وقد يعاني البعض من ضعف الأعصاب لذا نقدم لكم أغذية تعالج ضعف الأعصاب، وهي:

1- العدس:

يحتوي على نسبة عالية من البروتين وبالتالي يساعد على علاج ضعف الأعصاب.

2- الكيوي:

يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الهام لتقوية الجهاز العصبي.

3- البيض:

يساعد على تقوية الجهاز العصبي لأنه يحتوي على فيتامين ب ومادة الكولين.

4- الأسماك:

تحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3 التي تقوي الأنسجة وتحافظ على صحة الجهاز العصبي.

5- الموز:

يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين ب 6 ، ب 12 لذلك فهو يقوي الأعصاب.

6- اللحوم الحمراء:

تحتوي على مادة الجليكوجين الهامة لتقوية الأعصاب وتحسين أداء الجهاز العصبي.

7- التمر:

يساعد على تحسين أداء الدماغ والخلايا العصبية والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

8- الفراولة:

تساعد على حماية الجهاز العصبي والأنسجة لاحتوائها على اليود.

9- الكبدة:

تحتوي على حمض الفوليك والعديد من الفيتامينات الهامة لتقوية الأعصاب.

10- السبانخ:

تحتوي على فيتامين هـ وفيتامين ب ولذلك فإن تناولها يساعد على تقوية الأعصاب.

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