5 أغذية تُساعد على نمو شعر الحاجب

الحواجب العريضة والكثيفة هي الموضة المنتشرة في هذه الأيام

الحواجب تلعب دوراً كبيراً في تحديد شكل الوجه وتعتبر الحواجب العريضة والكثيفة هي الموضة المنتشرة في هذه الأيام، وإن كثيراً من الفتيات يفتقرن لهذا الشكل من الحواجب، فيلجأن للبحث عن الطرق التي تعمل على تكثيفها لتواكب الموضة الدارجة، ولهذا السبب سيذكر المقال الأغذية التي تُساعد على نمو شعر الحاجب:

1- فيتامين A: والذي يكثر وجوده في البطاطا الحلوة والجزر والفلفل الأحمر الحلو.

2- فيتامين C: والذي يكثر وجوده في الليمون والبروكلي والبابايا والبرتقال.

3- فيتامين E: والذي يكثر وجوده في اللوز والريحان والفول السوداني والسبانخ والزيتون.

4- الحمض الدهني أوميغا3: والذي يكثر وجوده في الأفوكادو والجوز وزيت الزيتون وسمك السالمون.

5- البيوتين: الذي يكثر وجوده في البيض والأفوكادو والخضروات ذات الورقة الخضراء وسمك السالمون.

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