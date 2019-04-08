للمحجبات: نصائح لتختاري شكل الحاجبين المناسب لملامح وجهك

رسم الحواجب بالنسبة لكِ كمحجّبة هي عنصر مهمّ جدّاً لوجهكِ

رسم الحواجب بالنسبة لكِ كمحجّبة هي عنصر مهمّ جدّاً لوجهكِ، لأنّها تبرز وتحدّد بقيّة ملامحكِ، لذا من الضروريّ معرفة كيفيّة اختيار الحاجب الأنسب لوجهكِ من ناحية الشكل، الكثافة واللّون.لا تقلقي واتّبعي الخطوات التالية:

1. حدّدي شكل وجهك وفق التالي:

- الوجه البيضاويّ: لديكِ جبهة أوسع من الذقن وذقنكِ رفيع.

- الوجه الدائريّ: يتساوى طوله وعرضه وتمتلكين خدوداً ممتلئة.

- الوجه المربّع: جبهتكِ، خدّاكِ وذقنكِ كلّها تتساوى لجهة العرض مع بروز شكل الذقن المربّع.

- الوجه بشكل القلب:يشبه البيضاويّ، ولكنّ الذقن أضيق من أسفل.

- الوجه الماسيّ: جبهتكِ قصيرة ولديكِ زوايا حادّة في خدّيكِ.

2. اختيار الحاجب الأنسب طبقاً لشكل الوجه:

- الوجه الدائريّ: يناسبه الحاجب العالي بزوايا حادّة، ويفضّل أن يكون كثيفاً بعض الشيء.

- الوجه البيضاويّ: تناسبه تقريباً جميع أشكال الحواجب، ولكن مع نهايات ممتدّة للخارج مع تجنّب الحاجب بزوايا عالية. أكثر ما يتلاءم مع هذا الشكل من الوجه الحاجب المقوّس لأسفل حتى لا يعطي وجهكِ مزيداً من الطول.

- الوجه بشكل القلب: يناسبه الحاجب الدائريّ المقوّس للأسفل والممتدّ للخارج بزوايا ناعمة وليست حادّة مع تجنّب الحاجب العالي والكثيف.

- الوجه المربّع: يناسبه الحاجب الكثيف الممتدّ إلى الخارج والعالي وله زاوية حادّة عند نهايته، أو يفضّل أن يكون من دون زوايا على الإطلاق ودائريّ الشكل للتقليل من شكل الوجه ذي الزوايا الحادّة المربّعة.

- الوجه الماسيّ الشكل: يناسبه الحاجب الدائريّ المقوّس دون زوايا.

3. الحاجب المناسب طبقاً للعين:

- العيون القريبة من بعضها البعض:يناسبها الحاجب الطويل الممتدّ للخارج لمنحها بعداً مناسباً بين العينين.

- العيون البعيدة عن بعضها البعض: يناسبها الحاجب الكثيف المقوّس غير الممتدّإلى الخارج.

4. لون الحاجب الأنسب طبقاً للون الشعر:

- إذا كنتِ تمتلكين شعراً داكناً، يفضّل أن يكون لون الحاجب أفتح قليلاً من درجة لون شعركِ.

- إذا كنتِ تمتلكين شعراً فاتحاً، فالعكس صحيح، إذْ يناسبكِ الحاجب الغامق قليلاً.

- إذا كان شعركِ أشقر اللّون، تجنّبي لون الحاجب الداكن جدّاً، لأنّه يجعل شكلكِ غير متناسق.اختاري اللّون القريب من درجة لون شعركِ.

5. لون محدّد الحاجب الأنسب للون بشرتكِ:

- إذا كانت بشرتكِ فاتحة، يمكنكِ استخدام اللّون الرماديّ إذا كنتِ غير شقراء.

- إذا كانت بشرتكِ قمحيّة، فيناسبكِ المحدّد البنيّ العسليّ.

- إذا كانت بشرتكِ داكنة، تجنّبي المحدّد الأسود، واستخدمي البنيّ الغامق.

6. أهمّ النصائح لحاجب مثاليّ:

1- إذا كنتِ تحتاجين لحاجب كثيف، استخدمي محدّد الحواجب مطابقاً للون حاجبك لتحصلي على كثافة أكثر.

2- قبل وضع الماكياج قومي بتمشيط حاجبكِ جيّداً بالفرشاة إلى الأعلى حتى تحصلي على حاجب أكثر تحديداً.

3- اختاري ألوان ظلال العين أو الكحل طبقاً لشكل حاجبكِ، فالحاجب السميك تناسبه أكثر الألوان الهادئة والفاتحة، أمّا الحاجب الرفيع فتناسبه الألوان الداكنة.

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