أغرب صيحات حقائب اليد التي ظهرت على مدرج الموضة في الأسبوع الباريسي

شهد الأسبوع الباريسي للموضة ظهور صيحات جديدة وغريبة من حقائب اليد والتي تميزت بوجود ثقوب عملاقة وفتحات كبيرة كمقبض لحمل الحقيبة.

ونشرت مجلة " بيبول " أن المصمم فيرجن أبلوه قد زين مدرج الموضة في الاسبوع الباريسي لمجموعة ربيع وصيف 2020 بالعديد من الصيحات الجديدة والفريدة لحقائب اليد تحت اسم Meteor باللون الأحمر والابيض والاسود.

تميزت الحقائب بوجود فتحة كبيرة تستخدمها السيدة كمقبض لحمل الحقيبة وتُعد هذه الصيحة هي الأحدث في عالم الازياء والأكسسوارات وتتميز بالأناقة والمرونة العصرية فالمصمم فيرجن أبلوه اراد تحدي الفهم الشائع للحقائب وشكلها.

ومن اللافت للنظر أيضًا في تلك المجموعة هو هذه الحقيبة التي تتكون من ثقوب كبيرة الحجم وتمسك السيدة إحدى هذه الثقوب كمقبض للحقيبة، هذا التصميم اتسم بالغرابة ولكنه تصميم عصري مناسب للمرأة في جميع الأوقات سواء الرسمية أو غير الرسمية.

وأوضح أبلوه بعد ذلك أن تصميمات تلك الحقائب هي بمثابة تكريم ساخر مستوحى من مسرحية " روؤس الجبن " التي عُرضت في جامعة ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية .

وما ميز تلك الحقائب هو سعرها الزهيد فهي ستطرح في الاسواق بسعر 1.66 دولارًا فقط في ال29 من شهر سبتمبر، وقد لاقت هذه الحقائب ردود فعل متابينه على وسائل التواصل الإجتماعي بين الساخرة وبين المؤيدة لتلك الصيحة الجديدة وسعرها الإقتصادي.

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