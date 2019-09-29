شاهدي أفضل إطلالات الأسبوع الباريسي للموضة

بدأ أسبوع الموضة وتنافس مصممو الأزياء في باريس مدينة النور، حيث تنوعت الأزياء ما بين كلاسيكية وتجريدية وتصميمات إبداعية، حيث يستمر إرث الأزياء الفرنسية في وضع باريس في صدارة الأزياء الراقية.

ونشرت عدة مجلات نسائية مثل " ماري كلير "و" هاربر بازار " و"سي أر فاشون بوك " وغيرها من المجلات والصحف أفضل إطلالات عروض الأزياء على مدرج عاصمة النور باريس لمجموعة ربيع وصيف 2020 ، وإليكِ قائمة بتلك الإطلالات:-

لانفين

تميزت دار أزياء لانفين بأزياء ذات طبعات ملونة ومبهجة مثل قوس قزح وألواح الشطرنج باللون الأصفر وكانت الأزياء يغلب عليها طابع الخمسينات، ولعل أبرزهم هو ذلك الثوب برقع الشطرنج الأصفر مع مربعات باللونين الأبيض والأزرق.

كريستيان ديور

تميزت مجموعة ربيع وصيف 2020 بالتركيز على أزياء المرأة العصرية وتميزت الأثواب بنقشات الأزهار الصغيرة والأقمشة الناعمة الصديقة للبيئة، ولعل أبرزها ذلك الثوب بالأكمام الطويلة وبنقوش الأزهار وتسطيع أن ترتديه المرأة في جميع المناسبات.

سانت لوران

احتضنت تلك المجموعة حقبة السبعينات من حيث الشورت القصير والاخذية بالكعب العالِ ولعل أبرزهم ذلك الشورت الأسود القصير مع قميص وسترة كلاسيكية وما ميز الإطلالة هو ذلك الحزام الجلدي الأسود والبوت ذا الكعب العالي.

مارين سيير

تميزت هذه المجموعة بهدف بيئي وهو المخاطر التي تواجه كوكب الأرض وتحديدًا إنسكاب النفط وأفضل مثال هذا الثوب الأبيض متعدد الطبقات لإيصال رسالة تحث العالم للحصول على بيئة نظيفة وصحية.

ميزون مارجيلا

تميزت تلك المجموعة بغرابتها حيث كانت تشبه أزياء الحرب والقتال حيث كانت تكريمًا للشباب والشابات العاديين و الممرضات والطيارين و الجيش، الذين فازوا على النازية في تحالف مع المقاومة الفرنسية في زمن الاحتلال ولعل ابرزها ذلك الثوب الابيض الملائكي الذي ترتديه الممرضات.

موغلير

احتضنت تلك الموضة حقبة الثمانينيات والتسعينيات ولعل أبرزها الثوب المرقط بجلد النمر مع قطعة تحتية تشبه المشد.

دري فان نيوتن

تميزت تلك المجموعة بالطباعة بالألوان والحمار الوحشي، تنانير فلامنكو، أكمام فقاعات ، نقاط بولكا والديباج ولعل أبرزهم الثوب بالنقشات والطبعات بمزيج من الألوان المبهجة.

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