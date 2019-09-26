في أولى فعالياته..أبرز مشاهد أسبوع موضة باريس 2020

مع بداية شهر سبتمبر، بدأ ماراثون أسابيع الموضة العالمية، والتي ستستمر حتى يوم 1 أكتوبر، ليسدل أسبوع موضة باريس ستار شهر ماراثون الموضة.

وبعدما كانت أسابيع موضة نيويورك ولندن وميلانو، بمثابة مسرحًا شاسعًا لإبداع المصممين الذي يقصّون حكاياتهم بأناملهم ولمساتهم الاستثنائية، يطل علينا أسبوع الموضة الباريسي بأجوائه المميزة من يوم 23 سبتمبر، وسيستمر حتى 1 أكتوبر.

وعلى الرغم من أنه لا يزال في بداية فعالياته، إلا أن سرعان ما ترك أسبوع الموضة الفرنسي، بصمات لا تُمحى، ومن خلال مجلات "هاربرز بازار" و"فوغ" و"هالو" بالإضافة إلى صحيفة "إنديا توداي"، ننقل لكِ أبرز المشاهد:

ديبيكا بادوكون بروح فريدا كاهلو

الجاذبية وسرقة الأضواء، عنوان ديبيكا بادوكون، إذ دائمًا ما تترك نجمة بوليوود بصمتها أينما ذهبت، هذا لم تفوت ديبيكا حضور أولى فعاليات أسبوع الموضة الفرنسي، وخاصة عرض ديور، وبإطلالة من توقيع نفس العلامة البارزة، لفتت ديبيكا الأنظار بفستان طويل دون أكمام طغى عليه اللون البني ومغطى بنقشات ورسومات مختلفة للزهور وأوراق الشجر مفعمة بالألوان.

تميز الفستان بتصميمه الضيق عند الصدر مع فيونكة ضخمة، لينسدل مع كسرات فضفاضة، واكملت اطلالتها بباندانا بنفس نقشة الفستان وتسريحة مستوحاة من السبعينات ذات فرق نصفي، في إطلالة من وحي الرسامة المكسيكية "فريدا كاهلو"، كما تذكرنا تلك الإطلالة ببعض إطلالاتها في مهرجان كان هذا العام.

وأضفت ديبيكا معطفًا كلاسيكيًا للفستان ونسقت معه كلتش من ديور بنفس اللون، بينما ركزت في مكياجها على الآيلاينر، وأضفت لمسة عصرية بالنظارات الضخمة والبوت العالي ذا الأربطة.

ناعومي كامبل وسيطرة على الممشى

خطفت العارضة المخضرمة الأضواء في عرض دار "إيف سان لوران" الفرنسية، حيث كان بريقها مسك الختام، وأسدلت ناعومي ستار العرض ببدلة بنطلون من الباييت الأسود، ارتدت البليرز دون صدرية واكملت اطلالتها بحذاء اسود ذا مقدمة شفافة، بينما اعتمدت مكياجًا بسيطًا وخصلات طويلة، هذا ويعد تصميم هذه البدلة نسخة جديدة من تصميم بدلة Le Smoking الأيقونية للعلامة.

عودة للطبيعة

أصبحت الاستدامة أبرز المصطلحات الآن، وفي أسبوع موضة باريس، كانت العودة إلى الطبيعة عنوان عرض "كريستيان ديور"، فمن الديكور إلى الأزياء والقبعات، جاء العرض من وحي البستنة، كما أن الديكور تضمن أشجار حقيقية سيتم زراعتها في انحاء باريس ضمن عدة مشاريع. بالإضافة إلى ذلك، جاءت التصاميم من وحي "كاثرين ديور" شقيقة "كريستيان" الراحلة.

محاليل على المنصة

في لفتة غريبة، استعان عرض علامة "كيم هيكيم" Kimhekim، بعارضات يحملن محاليل خلال سيرهن على الممشى، ومن بينهن عارضة لا ترتدي سوى تي شيرت فضفاض مكتوب عليه كلمة Sick!

ويأتي ذلك، بعدما أثارت علامة غوتشي الجدل خلال أسبوع موض ميلانو، بعدما قدمت مجموعة من وحي سترات المرضى العقليين، الأمر الذي أغضب إحدى عارضاتها واحتجت خلال العرض المباشر، وكتبت على يديها "الأمراض العقلية ليست موضة".

عرض وسط المطر

فاجأت الأمطار عرض "لانفين"، والذي أقيم في الهواء الطلق في حديقة متحف "برانلي" بباريس، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، تابع الحضور العرض مستخدمين المظلات، كما تابعت العارضات خطواتها وكأن شيئًا لا يحدث، مثل العارضة "بيلا حديد".

عارضات حوامل

يبدو أن العارضات الحوامل أصبحن صيحة ذات شعبية خلال عروض الأزياء، فبعدما أطلت آشلي غراهام ببطلنها الكبير في أسبوع موضة نيويورك، تضمن عرض الفرنسية "مارين سير" خلال أسبوع موضة باريس عارضات حوامل أيضًا، من بينهن تلك العارضة والتي ترتدي فستان اسود يندرج تحت فكرة العرض وهي، "نهاية العالم".

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