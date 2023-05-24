إذا كنت ترغب في الإقامة في فندق فخم 5 نجوم، فربما عليك تجربة الذهاب في رحلة سياحية إلى واحدة من الفنادق الفخمة التي تشتهر بأنها الأردن، تتمتع الأردن بطبيعة خلابة وطقس مميز مما يجعلها مكاًنًا مناسبًا للسياحة، ومن أجل ذلك دعونا نستعرض معًا مجموعة من أفضل وأفخم الفنادق للإقامة في الأردن في عطلتك الصيفية في هذا العام:

أفخم فنادق الأردن 5 نجوم

فندق ريتز كارلتون

يقع فندق ريتز كارلتون The Ritz-Carlton، Amman في عمّان، على بُعد 1.5 كم من أبراج بوابة الأردن، وهو مكان إقامة مصنف 5 نجوم يضم حديقة وتراس وبار، ويتميز هذا الفندق المصنف 5 نجوم بخدمة الغرف وجهاز صراف آلي وخدمة الواي فاي مجاناً، بالإضافة إلى أنه يتوفر مركز للعافية وسبا مع مسبحاً خارجياً ومسبحاً داخلياً ومركزاً للياقة البدنية، بالإضافة إلى ساونا.

فندق فيرمونت

فندق فيرمونت عمان يعتبر الخيار الأمثل للراحة والاستجمام واستعادة النشاط، حيث يشتهر هذا الفندق بجو مميز ومناسب للأسر، ويقع بالقرب من مطاعم رائعة للاستمتاع بألذ الأطعمة والمشروبات المميزة.

وتتميز الغرف في فندق فيرمونت بتليفزيون يحتوي على شاشة مسطحة وميني بار وتكييف هواء، ويسهل الاتصال بالإنترنت عبر خدمة خدمة واي فاي مجانية المتاحة، بالإضافة إلى توفر خدمات الاستقبال والإرشاد وخدمة الغرف لراحة النزلاء خلال الإقامة في فيرمونت عمان، ويوفر أيضاً حمام سباحة والإفطار، وكذلك موقف مجاني للسيارات من أجل راحة النزلاء.

فندق شيراتون

يتميز فندق شيراتون عمان بتصميم جذاب من الحجر الأبيض وموقع مناسب ومثالي في قلب حي السفارت والأعمال، ويعكس فندق شيراتون عمَّان النبيل فلسفة الضيافة التي تتبناها المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تكتمل بوسائل راحة وسعادة من فئة الـ 5 نجوم وذلك لتحقيق الرغبات، ويوفر فندق شيراتون عمًان لضيوفه 268 غرفة مرتبة ونظيفة، ومُكيفة الهواء ليمنحهم ملاذ مريح تغمره أشعة الشمس ويوفر كل ما يحتاجونه لقضاء ليلة مثالية، ويمكنك الاسترخاء في فندق شيراتون بجانب حوض السباحة الداخلي أو الخارجي أو التمدد على التراس الذي تعانقه أشعة الشمس، ويمكنك أيضًا الحفاظ على روتينك اليومي في صالة شيراتون الواسعة من أجل ممارسة الألعاب الرياضية.

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