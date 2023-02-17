يعتبر يوم الجمعة هو يوم خاص للأسرة، وتحرص العديد من العائلات على قضاء هذا اليوم مع بعضهم سواء في المنزل او خارجه، ومن الممكن تناول الطعام خارج المنزل واختيار مطعم عائلي مناسب، فإننا سنتعرف اليوم الى أفضل مطاعم تناسب خروجات يوم الجمعة في الأردن:

مطاعم تناسب خروجات يوم الجمعة في الأردن

المطعم اللبناني أم خليل في جرش

المطعم اللبناني أم خليل في جرش هو مطعم يقدم المأكولات اللبنانية المتنوعة والمازات المجهزة بطريقة إبداعية عالية من قبل طاقم المطعم، مع أجواء ممزوجة بأجواء مريحة ومكان مثالي مع تناول وجبة بهدوء وراحة تامة.

مطعم فخر الدين

مطعم فخر الدين هو من أقدم المطاعم في الأردن وأعرقها، وأفضل المطاعم من فئة خمس نجوم، يقدم ألذ وأشهى الطعام خاصة المشاوي والمقبلات الباردة والساخنة، ويتميز بخدمته الرائعة وإدارته الناجحة

مطعم وتر زياب

مطعم وتر زياب من أفضل المطاعم في الأردن يقع في منطقة الفحيص في محافظة البلقاء، يتميز بديكور المطعم العريق والمميز، ويتمتع بخدمة أكثر من رائعة ويقدم أشهى الأكلات والمقبلات الباردة والساخنة مع سماع أغاني الطرب الأصيل.

مطعم ورد

مطعم ورد هو أحد المطاعم العائلية الفخمة يقع في مدينة عمان الأردنية في شارع المدينة المنورة، يمتاز بحجمه الكبير الراقي والأنيق، ويقدم ألذ الوجبات المتنوعة سواء من المطبخ الشرقي والعالمي مع أجواء رائعة بوجود النوافير بديكوراتها الفخمة، وخدمة أكثر من رائعة، ويقدم أيضاً أشهى الحلويات اللذيذة والمشروبات الباردة والساخنة.

منتجع موتين بريز في السلط

منتجع موتين بريز Mountain Breeze Resort يقع منتجع مونتين بريز في الريف قرب السلط على بعد 41 كم من آثار جرش وعلى بعد 34 كم من وسط عمان ويقدم إطلالات على جبال جلعاد المجاورة، ويضم المنتجع العديد من التراسات الخارجية مع إطلالات مذهلة على الحدائق والغابات ويمكن للضيوف الاستمتاع بتناول وجبة غذاء أو عشاء في المطعم العالمي أو تناول مشروب بارد أو ساخن في البر ومنظر الغروب بين الجبال، وإن كنتِ ترغب بالعودة إلى أحضان الطبيعة والتمتع بالأنشطة العائلية الخارجية، فإن منتجع مونتين بريز " منتجع نسيم الجبل" هو وجهتك المثالية.



مطعم إطلالة القلعة في عجلون

مطعم إطلالة القلعة في عجلون هو من أفضل مطاعم تناسب خروجات يوم الجمعة في الأردن، سمي إطلالة القلعة لأن المطعم يوفر إطلالة مهبية على المدينة ومعالمها الرائعة، ويمتاز مطعم إطلالة القلعة في عجلون أنه واسع جدا، ويمكن فيه قضاء وقت رائع مع الأصدقاء والعائلات، ويوفر مطعم إطلالة القلعة للزبائن لائحة طعام مميزة تضم أطباق شهية من المطابخ العربية المتنوعة، ومن ضمن الأطباق التي يقدمها هناك الكباب، والشيش طاووق، والشاورما،المنسف، ومحشي الدجاج بالكسكس، كما يوفر مجموعة خيارات من المطباخ العالمية مثل البيتزا الإيطالية.

مطاعم أخرى تناسب خروجات يوم الجمعة في الأردن

مطعم لقمة على الكانون

نادي السيارات الملكي

كرم بيروت

مطعم بيت عزيز

مطعم قرية النخيل

تل الرمان

مطعم زجل

مطعم الزوادة

أفضل المطاعم الرومانسية في الأردن لقضاء سهرة عيد الحب

4 فعاليات ليوم المرأة الإماراتية يمكنك فعلها في الأردن