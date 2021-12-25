هناك القليل من الأشياء المهدئة مثل فنجان الشاي الساخن، خاصة قبل النوم، حيث يمكن أن تساعدك بعض الأنواع على الاسترخاء والإبطاء بعد يوم طويل.

وفي الحقيقة، تم استخدام العديد من أنواع الشاي كعلاجات طبيعية للنوم لعدة قرون، وذلك بفضل قدرتها على محاربة الأرق والتوتر والقلق، وحتى أن البعض تمت دراسته بحثًا عن خصائص تعزيز النوم، ونستكشف من خلال هذه المقالة 6 من أفضل أنواع الشاي التي يمكن شربها للمساعدة على النوم ليلًا.

أفضل أنواع الشاي التي تساعدك على النوم ليلًا

شاي ماغنوليا

شاي ماغنوليا مصنوع من اللحاء المجفف والبراعم وسيقان نبات الماغنوليا، وغالبًا ما يستخدم شاي الماغنوليا كمساعد طبيعي للنوم في العديد من أشكال الطب التقليدي، حيث يحتوي النبات على هونوكيول وماغنولول، وهما مركبان لهما تأثيرات مهدئة.

وعلى الرغم من نقص الأبحاث على البشر، فقد وجدت بعض الدراسات على الحيوانات القديمة أن كل من الهونوكيول والماغنولول يساعدان في الحث على النوم وتقليل الأرق، ووفقًا لإحدى الدراسات التي أجريت على النساء اللواتي ولدن مؤخرًا، أدى شرب شاي الماغنوليا لمدة 3 أسابيع إلى تحسين الاكتئاب ونوعية النوم بشكل كبير.

الشاي الأخضر منخفض الكافيين

الشاي الأخضر هو نوع شائع من الشاي معروف بنكهته المميزة وفوائده الصحية، ومن المثير للاهتمام أن بعض الدراسات تشير إلى أنه يمكن أيضًا تحسين جودة النوم ومحاربة الأرق. فعلى سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على البالغين أن شرب الشاي الأخضر منخفض الكافيين مرتبط بتحسين جودة النوم، وتقليل التوتر، وتقليل التعب، مقارنة بشرب الشاي الأخضر العادي.

شاي البابونج

شاي البابونج هو نوع من الشاي العشبي بنكهة زهرية دقيقة وفوائد صحية محتملة، حيث أن هذا الشاي مصنوع من البابونج، وهو نبات يستخدم غالبًا لتعزيز النوم بفضل آثاره المهدئة، كما يحتوي البابونج أيضًا على مضادات الأكسدة المعروفة باسم الأبيجينين، والتي يمكن أن تحفز استرخاء العضلات والنوم.

شاي اللافندر

يتم صنع شاي اللافندر عن طريق تخمير براعم زهرة اللافندر في الماء، مما يخلق مشروبًا أرجوانيًا نابضًا بالحياة بنكهة ورائحة مميزة، وفي الواقع لا يتم الاستمتاع به غالبًا كشاي مهدئ قبل النوم فحسب، بل تدعم بعض الأبحاث أيضًا أن شاي اللافندر يمكن أن يعزز الاسترخاء ويعزز جودة النوم.

كما تظهر بعض الدراسات أن زيت اللافندر العطري يمكن أن يقلل من القلق ويحسن النوم، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه النتائج تنطبق على شاي اللافندر.

شاي فاليريان

فاليريان هو نوع من النباتات المزهرة يستخدم كعشب أو مكمل، وتُستخدم جذور النبات المجففة لصنع شاي فاليريان، والذي يستخدم أحيانًا كمساعد طبيعي للنوم.

وفي حين أنه من غير الواضح كيف يعمل الجذر الفاليري، يُعتقد أنه يعزز مستويات الناقل العصبي المسمى حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA)، والذي يقلل التوتر ويعزز النوم، وعلى الرغم من أن بعض الدراسات تظهر أن جذر فاليريان يمكن أن يساعد في علاج القلق وتحسين جودة النوم وتعزيز الشعور بالاسترخاء والهدوء، إلا أن الأبحاث المحددة حول تأثيرات شاي فاليريان محدودة.

شاي زهرة العاطفة

زهرة العاطفة، هي نبات تمت دراسته منذ فترة طويلة لخصائصه الطبية القوية، حيث يتوفر مستخلص زهرة العاطفة في الصبغات والكبسولات ويستخدم على نطاق واسع كمكمل عشبي، ويمكن أيضًا تحضير أوراق النبات الطازجة أو المجففة في شاي زهرة العاطفة، كما يستخدم أحيانًا كعلاج طبيعي لعلاج مشاكل القلق والنوم.

ووفقًا لمراجعة تسع دراسات، يمكن أن تكون المستحضرات العشبية لزهرة العاطفة - بما في ذلك الشاي والشراب والصبغات - بمثابة مهدئ طبيعي وتساعد في تخفيف القلق، حيث أظهرت دراسة قديمة أخرى أجريت على الأشخاص أن شرب كوب (237 مل) من شاي زهرة العاطفة يوميًا لمدة أسبوع أدى إلى تحسين جودة النوم الذاتي بشكل ملحوظ، مقارنة بالدواء الوهمي.

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