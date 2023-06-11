أفضل أنواع مزيل المكياج لعيون صحية ومتألقة.. مختبرة ومجربة

من المعروف أن أحد أصعب أجزاء وضع المكياج هو الاضطرار إلى إزالته في نهاية اليوم. إنها مهمة شاقة غالبا وبحاجة إلى وقت وعناية وحذر وغالبا ما تميل النساء إلى البحث عن خطوات سهلة على الرغم من العلم أن إزالة المكياج بشكل صحيح قبل النوم أمر ضروري.

هل تحتاجين إلى مزيد من الأسباب لعدم النوم في مكياجك؟ وفقا لطبيبة البصريات الدكتورة جانيل دافيسون في جورجيا ، فإن: "إزالة مكياج العين أمر ضروري للحفاظ على البكتيريا الطبيعية حول الجفن وأطراف الرموش."

وتوضح أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب في خلل في البكتيريا على طول حافة الجفن، وهو ما يرتبط بالتهاب الجفن، واختلال وظائف غدة الميبوميان، وأمراض العين الجافة وتزايد البكتيريا الضارة في العين التي من الممكن أن تسبب الكثير من الأمراض والالتهابات التي تصيب العين.

إن استخدام مزيل مكياج العيون المناسب سيجعل عملية إزالة الماكياج أسهل وأكثر متعة وفائدة فإذا ما كان هذا المزيل يحتوي على فوائد ومواد مغذية فإن هذا الأمر سيجعلك تحصلين على أعين صحية وبلا انتفاخات أو هالات مزعجة.

لذلك بناء على مراجعات خبراء التجميل والتجارب السريرية التي أقيمت على العديد من النساء حول العالم نقدم لك أفضل مزيلات ماكياج العيون.

أفضل أنواع مزيل المكياج لعيون صحية:

من كلارنس مزيل ماكياج العيون اللطيف

إذا كان لديك عيون حساسة، فأنتِ بالطبع تعانين من مشكلة الحصول على منتج بتركيبة أو صيغة أكثر سمكا على هيئة "جيل" للحصول على تنظيف سهل، وسهولة التحكم في المنتج من غير أن يتسلل إلى داخل محيط العين كباقي المنتجات التي تحتوي تركيبتها على سوائل مما يجعلها أكثر انسيابية ويزيد من فرصة دخولها إلى العين.

يمكن تطبيق هذه التركيبة بأطراف أصابعك أو بقطعة قطن، وتعمل على تكسير وإزالة المكياج مع ترك البشرة رطبة.

تم اختباره من قبل أطباء الجلدية وأطباء العيون، وهو آمن لمرتدي العدسات اللاصقة، كما تم اختباره للحساسية. إضافة إلى قدرته الفائقة على تفكيك الماسكارا العنيدة.

يتوفر المنتج بين سعر 23 إلى 39 دولار حسب مكان الشراء.

من نيفيا "دوبل إيفيكت" بتركيبة خفيفة متطورة وسعر مثالي

إذا كنتي لا تستطيعين تحمل الشعور بمنتجات العناية بالبشرة الثقيلة والتي تترك أثرا ثقيلا على البشرة، فستحبين مزيل المكياج السائل هذا.

تعمل التركيبة الخفيفة الوزن على إذابة المكياج العنيد حتى الماسكارا المقاومة للماء في ثوان معدودة. على الرغم من قدرته على تكسير المكياج المضاد للماء، إلا أنه لا ينظف أو يضر الجلد أو الرموش بشكل مفرط أو قاسي، بل تتم عملية التنظيف بشكل سلس وخفيف.

على الرغم من القوام خفيف الوزن، قال بعض الناس إنهم يجدون التركيبة تبدو دهنية قليلاً عند اللمس. إذا كان هذا يزعجك، فننصحك بغسل وجهك بعد إزالة مكياجك.

يتوفر المنتج بسعر بين 11 و15 دولار.

سائل نيوتروجينا الخالي من الزيوت لإزالة ماكياج العيون

خيارك الأفضل من ناحية السعر والآداء فهو مزيل المكياج الاقتصادي المثالي. نحن نحب أن نتمكن من الحصول عليها في أي صيدلية تقريبا بسعر مناسب، وبانتشار واسع.يعمل السائل ثنائي الطور على إذابة المكياج في ثوان دون تجفيف أو تهيج الجلد في منطقة العين الحساسة.

إنها أيضا تركيبة فعالة جدا وقوية لذلك عند إزالة الماكياج لن تحتاجي كمية كبيرة جدا بفضل التركيبة التي تصنف على أنها خفيفة نسبيا.

يتوفر المنتج بسعر 13 دولار تقريبا حسب اختلاف مكان الشراء.