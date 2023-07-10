أفضل أنواع مسك الجسم من عبد الصمد القرشي من تخفيضات المتجر

تعد علامة عبد الصمد القرشي إحدى العلامات التجارية الأكثر شهرة في مجال العطور في المملكة العربية السعودية، تأسست هذه العلامة في عام 1943.

وامتازت على مر السنين بتقديمها العطور الفاخرة ذات الجودة العالية، وللتعرف على أفضل عطور مسك الجسم من عبدالصمد القرشي النسائية والرجالية ضمن تخفيضات المتجر في هذا الموسم.

وتمتاز عطور عبدالصمد القرشي برائحتها الفواحة والجذابة التي لا مثيل لها على الإطلاق، كافة هذه العطور يتم صناعتها بواسطة مواد طبيعية عالية الجودة، مما يجعلها خيار صيفي مثالي يمتاز بالنعومة والرائحة التي تناسب الجنسين.

كاراميل بودي عود من عبد الصمد القرشي

إنه تجسيد للجمال، حيث يمزج رائحة العود العميق مع التوابل الدافئة والحمضيات المنعشة. تم تزيين هذا العطر بلمسات من العنبر الدافئ والفانيليا الحلوة، مما يخلق توازنا مثاليا بين المكونات الخشبية والعشبيات.

وتم تصميم هذا العطر بدقة، مع غمس رقائق العود في قلب العطر لتوفير نكهة خاصة وطويلة الأمد تدوم لفترات طويلة بعبير الأزهار المضافة وقاعدة الفانيلا القوية التي تضفي الجمال واليبات للعطر.

ويتوفر العطر بحجم 100 مل بسعر خمسين دينار أردني بعد الخصومات المتوفرة في المتاجر.

لمحات من الفاكهة مع المكونات الشرقية لمزيج مثالي

عطر بعبير ساحر ومميز يجمع بين روائح الفاكهة الحلوة والحمضيات المنعشة والفانيليا والأوراق الخضراء مما يميزه بطابع عشبي أنيق وفاخر على غرار العطور العالمية الفاخرة، لانتهاج دار العطور الراقية أجمل الطرق لابتكار العطور الساحرة والفاخرة.

ويتميز هذا العطر بنكهات البهارات المنعشة واللاكتونية مما يضفي عليه لمسة مميزة. تنغمس رقائق العود في قلب العطر لتوفر نكهة خاصة وعميقة ورائحة أنيقة.

ويتوفر العطر بحجم 100 مل بسعر خمسين دينار أردني بعد الخصومات المتوفرة في المتاجر.

"بلو أوشن" سحر المكونات البحرية مع فخامة العود لمسك صيفي أنيق



عطر يأخذك في رحلة ساحرة إلى عالم آخر ، حيث تشعر بالإنتعاش والإسترخاء والأناقة التي تجمع بين العناصر الشبابية الفريدة بروائح البحر الأنيقة وعبير العود والمسك الأنيق ، وستستمتع برائحة عطرية فاخرة تحفز الحواس.

مصمم بزجاجة عصرية بتفاصيل نحاسية تضيف لمسة فاخرة. ويتميز بمفهوم فريد يجمع بين الحمضيات المنعشة بالبرتقال والسافرون والليمون والتركيب الاستثنائي للبرتقال الصقلي المر لخلق تجربة عطرية لا مثيل لها. تنغمس رقائق العود في قلب العطر لتوفر روائح عطرية ساحرة.

ويتوفر العطر بحجم 100 مل بسعر خمسين دينار أردني بعد الخصومات المتوفرة في المتاجر.