أفضل أنواع منظفات البشرة المختلطة لمنع لمعان الصيف بأقل من 10دولارات

تعلم أي أنثى جيدا مدى أهمية العناية ببشرتها والحفاظ على نضارتها وحيويتها، ولعل أفضل الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على بشرة براقة دون مسام واسع ومتفتح أو جفاف البشرة وغيرها من المشاكل التي قد تصيبها هو التنظيف الصحيح والروتين اليومي المناسب لها، واختيار نوع الغسول أو منظف الوجه الملائم لكل نوع بشرة على حدة، حيث لا يناسب غسول البشرة المختلطة استخدامه للبشرة الحساسة أو الدهنية والعكس صحيح.

ولا شك أن البشرة المختلطة تتطلب من صاحبتها بعض الاهتمام الزائد أكثر من غيرها، وهنا يأتي دور اختيار أفضل غسول للبشرة المختلطة بحيث يكون مناسب وملائم لها ولكي يتعامل مع هذه البشرة باحترافية عالية، فبالرغم من الفوائد التي يمكن الحصول عليها منه، إلا أنه ليس بالضرورة لجميع الأنواع التي تتوفر في الأسواق أن تمنح من تستخدمها النتائج المرجوة، بل إن البعض منها قد يترتب على استخدامه أضرار، وهنا تتضح أهمية البحث عن أفضل غسول للبشرة المختلطة.

ما هي البشرة المختلطة وما هي أهم خصائصها؟

في ما يلي سنصطحبك للتعرف معا على البشرة المختلطة، وهي نوع البشرة الذي يجمع ما بين الدهنية والجافة بآن واحد، حيث عادة ما تتخذ شكل حرف الـ"T" والشائع تسميتها بالـ”تي-زون”، وهو ما يقصد به أن المناطق الدهنية بها تمتد بالعرض في الجبين نزولا منها إلى منطقتي الأنف والذقن.

في حين أن باقي المناطق من الوجه تتواجد به البشرة المختلطة، وذلك الاختلاف في نوع البشرة يترتب عليه تعرض صاحبتها إلى بعض المشاكل مثل التشققات، التجاعيد، واحمرار الوجه أحيانا ويرافق هذه الأعراض أحيانا التهيج الدائم بعد أكل أنواع معينة من البقوليات، لذا فإنها تتطلب اهتمام وحرص كبير في العناية بها، لتجنب هذه المشاكل والتمتع بوجه أكثر شبابا وإشراقة.

أفضل أنواع منظفات البشرة المختلطة:

من نيفيا غسول "أكوا أوشن ألجائي"

يتميز غسول نيفيا بتركيبة لطيفة وخفيفة تعمل على التقليل من الدهون الزائدة في الوجه لمنع اللمعان، مع تحقيق توازن الرطوبة في البشرة، كما يحتوي على جزيئات دقيقة لتقشير وتنظيف المسام بعمق لإزالة الشوائب، وترك البشرة صحية ومنتعشة بخلاصة الأعشاب البحرية التي تعادل الملوحة في البشرة ونسبة الدهون الموجود فيها والأعشاب التي تتضمن البابونج الذي يعمل على تهدئة البشرة وتنقيتها من الشوائب.

وبالجزيئات الدقيقة التي تعمل على تقشير الجلد الميت من الوجه.

من نيوتروجينا غسول "سكين بالانسينج" بتركيبة جزيئات الماء المفككة

يتميز غسول نيوتروجينا المرطب والمنعم مع جل منظف للبشرة بتقنية التنظيف العميق. ليتغلغل بعمق مع 2% حمض البولي هيدروكسي (PHA) للعناية بالبشرة المختلطة والعادية لتوازن مثالي للبشرة بين كل من الزيوت والدهون والأملاح الموجودة فيها، كما يزيل الشوائب والأوساخ التي تسد المسام وتمنعه من التنفس الطبيعي وتغلغل المكونات المفيدة من الكريمات أو السيرومات أو أي منتجات أخرى، ليترك البشرة ناعمة وبراقة.

من "بيوريه بلو أجافي + صودا"

يتميز منظف البشرة السائل المثالي للعناية بالبشرة المختلطة بتركيبة فريدة من مكونات طبيعية وخمائر طبيعية أيضا، حيث ينظف الزيوت والأوساخ بعمق ويزيل العوالق الميتة بفعالية عالية، كما يقشر الخلايا الميتة من الجلد، ليترك البشرة مغذية ومرطبة، وهو مركب من الأغاف الأزرق ذو المقدرة على الترطيب والتلطيف، وصودا الخبز الشهير بمقدرته على التقشير والتنظيف العميق نظرا لكونه من المواد الطبيعية التي تتفاعل كيميائيا مع العوالق الموجودة في البشرة.