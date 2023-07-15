البوابة – هل تفكر في شراء مجموعة من الأثاث الخارجي للاستمتاع بالطقس الجميل في المساء في فصل الصيف مع الأهل والأصدقاء ولكنك لا تعرف نوع القماش الذي يجب أن تقوم بشرائه؟ تعال معنا لنتعرف على أهم أنواع القماش المستخدمة في الأثاث الخارجي والتي تعتبر ضد التلف والماء.

أفضل الأقمشة التي يمكن استخدامها في الأثاث الخارجي

الأقمشة المستخدمة في الأثاث الخارجي:

الأكريليك (Acrylic): هو نسيج صناعي معروف بمتانته ومقاومته للعوامل الجوية. كما أنها مقاومة للبقع وسهلة التنظيف.

الأوليفين (Olefin): هو نسيج اصطناعي آخر يشبه الأكريليك من حيث متانته ومقاومته للعوامل الجوية. كما أنه مقاوم للتجاعيد ويسهل العناية به.

البوليستر(Polyester): هو نسيج صناعي أقل تكلفة من الأكريليك أو الأوليفين ، لكنه لا يزال متينًا ومقاومًا للعوامل الجوية. كما أنه مقاوم للتجاعيد ويسهل العناية به.

سنبريلا (Sunbrella): هي علامة تجارية من الأقمشة صُممت خصيصاً للاستخدام في الهواء الطلق. إنه مصنوع من مزيج من الأكريليك والأوليفين ، وهو معروف بمتانته الممتازة ومقاومته للعوامل الجوية.

تيكالين (Tecalin): هي ماركة أخرى من الأقمشة مصممة خصيصًا للاستخدام في الهواء الطلق. مصنوع من مزيج من الأكريليك والبوليستر، وهو معروف بمتانته ومقاومته للعوامل الجوية وحمايته من الأشعة فوق البنفسجية.



أفضل الأقمشة التي يمكن استخدامها في الأثاث الخارجي

نصائح عند شراء الأقمشة:

عند اختيار قماش للأثاث الخارجي ، من المهم مراعاة المناخ الذي تعيش فيه. إذا كنت تعيش في مناخ حار ومشمس ، فستحتاج إلى قماش مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ويمكنه تحمل درجات الحرارة المرتفعة. إذا كنت تعيش في مناخ بارد ، فستحتاج إلى قماش مقاوم للماء ويمكن أن يتحمل درجات الحرارة المنخفضة.

من المهم أيضًا مراعاة نمط أثاثك الخارجي. إذا كان لديك طراز حديث ، فستحتاج إلى اختيار قماش أنيق وعصري. إذا كان لديك نمط تقليدي ، فستحتاج إلى اختيار قماش أكثر كلاسيكية وخالدة.

بغض النظر عن احتياجاتك أو أسلوبك ، يوجد قماش هناك مثالي لأثاثك الخارجي. مع القليل من البحث ، يمكنك العثور على القماش المثالي للحفاظ على مظهر وشعور أثاثك الرائع لسنوات قادمة.

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