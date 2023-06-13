البوابة - مع تغير الفصول ، يجب أن يتغير ديكور الشرفة أيضًا. في الصيف ، قد ترغب في إضافة بعض الزهور والنباتات الزاهية ، بينما في الشتاء ، قد ترغب في التبديل إلى ديكور أكثر راحة وجاذبية. ومع تغير احتياجاتك ، يتغير أيضًا ديكورك. إذا كان لديك طفل جديد ، فقد ترغب في إضافة بعض الأثاث والديكور المناسبين للأطفال إلى شرفتك أو إذا كنت تعمل من المنزل في كثير من الأحيان ، فقد ترغب في إضافة مكتب وكرسي إلى شرفتك حتى تتمكن من العمل في الهواء الطلق.

في بعض الأحيان ، تحتاج فقط إلى التغيير. إذا كنت تشعر بالملل من الديكور القديم لشرفتك ، فلماذا لا تغيره؟ يمكنك طلاء الجدران وإضافة أثاث جديد أو حتى زرع بعض الزهور الجديدة. بغض النظر عن سبب تغيير ديكور شرفتك ، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. أولاً ، تأكد من أن الديكور الجديد عملي لاحتياجاتك. إذا كانت لديك شرفة صغيرة ، فلا داعي لاختيار أثاث كبير جدًا أو ضخم. ثانيًا ، تأكد من أن الديكور الجديد يتوافق مع طراز منزلك. لا تريد أن يكون لديك عدم تطابق في الديكور بين شرفتك ومنزلك. أخيرًا ، تأكد من أن الديكور الجديد شيء ستستمتع به. بعد كل شيء ، الهدف من تزيين شرفتك هو جعلها مساحة تستمتع بقضاء الوقت فيها.

7 أفكار رائعة لتغيير ديكور الشرفة في الصيف

1. النباتات والزهور المعلقة: تعتبر الزهور والنباتات المعلقة طريقة رائعة لإضافة بعض المساحات الخضراء والألوان إلى شرفتك. يمكنهم أيضًا المساعدة في إنشاء مساحة أكثر حميمية وخصوصية.

2. الأثاث الجديد: اختر أثاثًا مريحًا وأنيقًا. إذا كانت لديك شرفة صغيرة ، ففكر في أثاث قابل للطي أو قابل للتكديس بحيث يمكنك تخزينه بسهولة عندما لا يكون قيد الاستخدام.

3. المخدات والوسائد: أضف بعض السمات الشخصية إلى شرفتك مع الوسائد والوسائد بألوانك المفضلة.

4. الإضاءة: تعتبر الأضواء المتسلسلة أو الفوانيس طريقة رائعة لخلق جو دافئ وجذاب على شرفتك.

5. النباتات: النباتات ضرورية لأي شرفة صيفية. يمكن أن تساعد في حجب أشعة الشمس وتوفير الظل وإضافة بعض المساحات الخضراء التي تشتد الحاجة إليها إلى مساحتك.

6. العناصر الزخرفية: أضف بعض العناصر الزخرفية إلى شرفتك لجعلها خاصة بك. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل رنين الرياح أو التماثيل أو المنحوتات.

7. طلاء الجدران: يمكن لطبقة جديدة من الطلاء أن تحدث فرقًا كبيرًا في مظهر شرفتك. اختر اللون الذي تحبه والذي سيكمل الديكور الذي تختاره.



7 أفكار رائعة لتغيير ديكور الشرفة في الصيف

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لتزيين شرفتك الصيفية:

اختر نظام ألوان: سيساعد ذلك على ربط كل شيء معًا وإنشاء مظهر متماسك.

سيساعد ذلك على ربط كل شيء معًا وإنشاء مظهر متماسك. لا تخف من مزج الألوان والخامات: لا تخف من المزج بين الأنماط والمواد المختلفة. سيساعد هذا في خلق مظهر أكثر إثارة وفريدة من نوعها.

لا تخف من المزج بين الأنماط والمواد المختلفة. سيساعد هذا في خلق مظهر أكثر إثارة وفريدة من نوعها. اكسسوارات: أضف بعض الملحقات إلى شرفتك لتجعلها تنبض بالحياة. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل الزهور أو الشموع أو الوسائد.

أضف بعض الملحقات إلى شرفتك لتجعلها تنبض بالحياة. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل الزهور أو الشموع أو الوسائد. اجعل الأمر بسيطًا: لا تزدحم شرفتك بالكثير من الأثاث أو الديكور. هذا سيجعله يشعر بالضيق والفوضى.

لا تزدحم شرفتك بالكثير من الأثاث أو الديكور. هذا سيجعله يشعر بالضيق والفوضى. فكر وخطط: بقليل من التخطيط والجهد ، يمكنك بسهولة تحويل شرفتك إلى واحة صيفية.

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