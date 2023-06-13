البوابة - مع تغير الفصول ، يجب أن يتغير ديكور الشرفة أيضًا. في الصيف ، قد ترغب في إضافة بعض الزهور والنباتات الزاهية ، بينما في الشتاء ، قد ترغب في التبديل إلى ديكور أكثر راحة وجاذبية. ومع تغير احتياجاتك ، يتغير أيضًا ديكورك. إذا كان لديك طفل جديد ، فقد ترغب في إضافة بعض الأثاث والديكور المناسبين للأطفال إلى شرفتك أو إذا كنت تعمل من المنزل في كثير من الأحيان ، فقد ترغب في إضافة مكتب وكرسي إلى شرفتك حتى تتمكن من العمل في الهواء الطلق.
في بعض الأحيان ، تحتاج فقط إلى التغيير. إذا كنت تشعر بالملل من الديكور القديم لشرفتك ، فلماذا لا تغيره؟ يمكنك طلاء الجدران وإضافة أثاث جديد أو حتى زرع بعض الزهور الجديدة. بغض النظر عن سبب تغيير ديكور شرفتك ، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. أولاً ، تأكد من أن الديكور الجديد عملي لاحتياجاتك. إذا كانت لديك شرفة صغيرة ، فلا داعي لاختيار أثاث كبير جدًا أو ضخم. ثانيًا ، تأكد من أن الديكور الجديد يتوافق مع طراز منزلك. لا تريد أن يكون لديك عدم تطابق في الديكور بين شرفتك ومنزلك. أخيرًا ، تأكد من أن الديكور الجديد شيء ستستمتع به. بعد كل شيء ، الهدف من تزيين شرفتك هو جعلها مساحة تستمتع بقضاء الوقت فيها.
7 أفكار رائعة لتغيير ديكور الشرفة في الصيف
1. النباتات والزهور المعلقة: تعتبر الزهور والنباتات المعلقة طريقة رائعة لإضافة بعض المساحات الخضراء والألوان إلى شرفتك. يمكنهم أيضًا المساعدة في إنشاء مساحة أكثر حميمية وخصوصية.
2. الأثاث الجديد: اختر أثاثًا مريحًا وأنيقًا. إذا كانت لديك شرفة صغيرة ، ففكر في أثاث قابل للطي أو قابل للتكديس بحيث يمكنك تخزينه بسهولة عندما لا يكون قيد الاستخدام.
3. المخدات والوسائد: أضف بعض السمات الشخصية إلى شرفتك مع الوسائد والوسائد بألوانك المفضلة.
4. الإضاءة: تعتبر الأضواء المتسلسلة أو الفوانيس طريقة رائعة لخلق جو دافئ وجذاب على شرفتك.
5. النباتات: النباتات ضرورية لأي شرفة صيفية. يمكن أن تساعد في حجب أشعة الشمس وتوفير الظل وإضافة بعض المساحات الخضراء التي تشتد الحاجة إليها إلى مساحتك.
6. العناصر الزخرفية: أضف بعض العناصر الزخرفية إلى شرفتك لجعلها خاصة بك. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل رنين الرياح أو التماثيل أو المنحوتات.
7. طلاء الجدران: يمكن لطبقة جديدة من الطلاء أن تحدث فرقًا كبيرًا في مظهر شرفتك. اختر اللون الذي تحبه والذي سيكمل الديكور الذي تختاره.
7 أفكار رائعة لتغيير ديكور الشرفة في الصيف
فيما يلي بعض النصائح الإضافية لتزيين شرفتك الصيفية:
- اختر نظام ألوان: سيساعد ذلك على ربط كل شيء معًا وإنشاء مظهر متماسك.
- لا تخف من مزج الألوان والخامات: لا تخف من المزج بين الأنماط والمواد المختلفة. سيساعد هذا في خلق مظهر أكثر إثارة وفريدة من نوعها.
- اكسسوارات: أضف بعض الملحقات إلى شرفتك لتجعلها تنبض بالحياة. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل الزهور أو الشموع أو الوسائد.
- اجعل الأمر بسيطًا: لا تزدحم شرفتك بالكثير من الأثاث أو الديكور. هذا سيجعله يشعر بالضيق والفوضى.
- فكر وخطط: بقليل من التخطيط والجهد ، يمكنك بسهولة تحويل شرفتك إلى واحة صيفية.
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