أفضل الأماكن للسفر والاحتفال بالهالوين بدأ عيد الهالوين قبل 2000 عام وكان اسمه مهرجان Samhain (يُنطق سو-إن) ، والذي يمثل نهاية الصيف وتذكر الموتى. في Samhain ، كان يعتقد أن أشباح الموتى عادت إلى الأرض. كلمة هالوين هي اختصار للكلمات "Hallowed Evening" ، وهذا هو السبب في أنك ستجدها أحيانًا مكتوبة "Hallowe’en". حيث يقع اليوم قبل عيد جميع القديسين في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).

أفضل الأماكن للسفر والاحتفال بالهالوين

أيرلندا

بدأت ممارسات الهالوين التقليدية ، مثل نحت القرع والازياء التنكرية أو توزيع الحلوى ، في أيرلندا ، حيث لا يزال الاحتفال بعيد الهالوين على نطاق واسع. ومع ذلك ، فإن العديد من أكبر احتفالات الهالوين تجري حاليًا في أمريكا الشمالية. في حين اقتصرت الاحتفالات تقليديًا على الغرب ، أصبح عيد الهالوين شائعًا بشكل متزايد في أجزاء من آسيا وأستراليا وبقية انحاء العالم.

أفضل الأماكن للسفر والاحتفال بالهالوين

أفضل الأماكن للاحتفال بالهالوين:

1. احضر حفلة هالوين في قلعة دراكولا

قلعة دراكولا هي واحدة من أكثر أماكن الحفلات المرغوبة للاحتفال بعيد الهالوين! تقع قلعة بران في ترانسيلفانيا ، ويُشاع أنها مصدر إلهام للعديد من الأفلام والقصص عن دراكولا مصاص الدماء الشهير. إذا كنت محظوظًا ، يمكنك حضور حفلة هالوين في هذه القلعة المخيفة (وربما المسكونة!)

2. قم بزيارة المدن المخيفة في الولايات المتحدة

هناك العديد من المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي يبدو أنها تحتفل بعيد الهالوين على مدار العام! مثلاً قم بزيارة مدينة أشباح حقيقية في مونتانا ، واستكشف فندق ستانلي من فيلم The Shining لستيفن كينغز ، أو خذ درسًا في التاريخ من موقع Salem Witch Trials . هناك أيضًا عدد من المدن التي تجعلها ثقافتها وتاريخها وجهات مثالية لعيد الهالوين ؛ الطحالب الإسبانية الذي تغطي الأشجار في سافانا ، والأنفاق الزاحفة تحت الأرض في سياتل ، واحتفالات الهالوين في سليبي هولو – كلها احتمالات لا حصر له للاستمتاع بتجربة الرعب في الهالوين !

3. توجه إلى المكسيك لحضور يوم الموتى

بينما قد يتخيل المرء أن تكون العطلة المخصصة للموتى كئيبة ، على العكس من ذلك ، فإن يوم الموتى هو مهرجان بهيج في المكسيك بشكل لا يصدق يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم. تمتلئ الاحتفالات في المكسيك بالرقص والكرنفالات والأزياء الرائعة والمسيرات والطعام التقليدي وعروض زهور القطيفة الجميلة والمذابح الشهيرة واحتفالات المقبرة في مقابر الأحباء.

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