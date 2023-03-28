البوابة - تزخر المملكة الأردنية الهاشمية بوجود العديد من الخيم الرمضانية الساحرة التي تقام في مختلف المطاعم والكافيهات والفنادق التي توفر لزوار الأردن تجربة رمضانية مميزة وذكريات لا تنسى.

وفي هذا المقال اليوم نسلط الضوء على أفضل الخيم الرمضانية في الأردن لعام 2023 الخلابة والمريحة لتستمتع برفقة أسرتك وأصدقائك بأجواء مثالية ومميزة في شهر رمضان المبارك.

أفضل الخيم الرمضانية في الأردن لعام 2023

خيمة مستكة Mystica

خيمة ريا Ria RestoLounge

خيمة الدراويش Al Daraweesh Ramadan

خيمة سهراية Sahraya في دنيا روف توب

أفضل الفنادق للإفطار الرمضاني في الأردن لعام 2023

فندق فيرمونت Fairmont Amman

فندق الريتز كارلتون The Ritz-Carlton

فندق سانت ريجيس The St. Regis Amman

فندق جراند حياة عمان Grand Hyatt Amman

فندق شيراتون Sheraton Amman Al Nabil Hotel‎‏

فندق انتركونتيننتال InterContinental Jordan Hotel

فندق فورسيزونز Four season Hotel

أفضل المطاعم الأردنية لتناول الإفطار في رمضان

مطعم فخر الدين - Fakhreldin Restaurant

مطعم كوخ دابوق - Dabouq Cottage

مطعم ‫كرم بيروت - Karam Beirut

مطعم ليفانت - Levant restaurant

مطعم الزوادة - Zuwwadeh Restaurant‏

مطعم راجعين - Rajeen Restaurant

مطعم مجدولين - Majdoline Restaurant

مطعم نور اللبناني - فندق فيرمونت

مطعم السنيور - Alsinior

مطعم صوفيا - Sofia Turkish restaurant

مطعم لالي سوفراسي التركي - Lale Sofrasi

مطعم شين - Sheen Restaurant

مطعم لقمة على الكانون - Logmeh al kanoun

مطعم شرار - chararr restaurant

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