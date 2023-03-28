البوابة - تزخر المملكة الأردنية الهاشمية بوجود العديد من الخيم الرمضانية الساحرة التي تقام في مختلف المطاعم والكافيهات والفنادق التي توفر لزوار الأردن تجربة رمضانية مميزة وذكريات لا تنسى.
وفي هذا المقال اليوم نسلط الضوء على أفضل الخيم الرمضانية في الأردن لعام 2023 الخلابة والمريحة لتستمتع برفقة أسرتك وأصدقائك بأجواء مثالية ومميزة في شهر رمضان المبارك.
أفضل الخيم الرمضانية في الأردن لعام 2023
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خيمة مستكة Mystica
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خيمة ريا Ria RestoLounge
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خيمة الدراويش Al Daraweesh Ramadan
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خيمة سهراية Sahraya في دنيا روف توب
أفضل الفنادق للإفطار الرمضاني في الأردن لعام 2023
- فندق فيرمونت Fairmont Amman
- فندق الريتز كارلتون The Ritz-Carlton
- فندق سانت ريجيس The St. Regis Amman
- فندق جراند حياة عمان Grand Hyatt Amman
- فندق شيراتون Sheraton Amman Al Nabil Hotel
- فندق انتركونتيننتال InterContinental Jordan Hotel
- فندق فورسيزونز Four season Hotel
أفضل المطاعم الأردنية لتناول الإفطار في رمضان
- مطعم فخر الدين - Fakhreldin Restaurant
- مطعم كوخ دابوق - Dabouq Cottage
- مطعم كرم بيروت - Karam Beirut
- مطعم ليفانت - Levant restaurant
- مطعم الزوادة - Zuwwadeh Restaurant
- مطعم راجعين - Rajeen Restaurant
- مطعم مجدولين - Majdoline Restaurant
- مطعم نور اللبناني - فندق فيرمونت
- مطعم السنيور - Alsinior
- مطعم صوفيا - Sofia Turkish restaurant
- مطعم لالي سوفراسي التركي - Lale Sofrasi
- مطعم شين - Sheen Restaurant
- مطعم لقمة على الكانون - Logmeh al kanoun
- مطعم شرار - chararr restaurant
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