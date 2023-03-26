البوابة - تعتبر الأسواق الرمضانية متنفساً هاماً وضرورياً لكل أفراد العائلة. يقول فريدريك نيتشه، فيلسوف، "كل الأفكار العظيمة تولد أثناء المشي". وتقول الحكمة الشعبية " تعشى وتمشى"، لذلك نحن هنا لنساعدك على اختيار أفضل الأماكن للتنزه بعد الإفطار مع عائلتك أو اصدقائك، بدلاً من الخمول والكسل بعد تناول وجبة الإفطار.

عدم القيام بأي نشاطات مسائية يمكن أن يساهم في تباطئ الأيض، وتراجع حرق الدهون والسعرات الحرارية ويزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة. وهذه كلها أسباب جدية للقيام بمجهود بسيط مثل الذهاب للمشي في الأسواق الرمضانية.

أهم الأسواق الرمضانية التي يمكنك زيارتها في دبي

تنتشر في رمضان في جميع أنحاء مدينة دبي مجموعة من الأسواق الرمضانية تنطلق من غروب الشمس (وبعضها يفتح قبل ذلك) حتى الساعات الأولى من الصباح. وتحتوي هذه الأسواق على أكشاك تبيع القفاطين والتمور والفوانيس وغيرها الكثير. يمكنك أيضًا الحصول على نقش تقليدي من الحناء واستكشاف الثقافة والمأكولات المحلية.

أهم الأسواق الرمضانية في مدينة دبي:

1. سوق الخوانيج (عطلات نهاية الأسبوع فقط)

يقع فريج الخوانيج في ممشى الخوانيج. ويمكن للعائلات الاستمتاع بالاحتفالات التقليدية ومجموعة من الأنشطة ، مثل العزف على الآلات الموسيقية وأنشطة الأطفال المجانية ورواية القصص الحكواتي ومسابقات رمضان.

الدخول مجاني. من 25 مارس إلى 16 أبريل (عطلات نهاية الأسبوع فقط)، من الساعة 7:30 مساءً حتى 11:30 مساءً. ممشى الخوانيج alkhawaneejwalk.ae/ramadan

2. سوق شارع الرقة الليلي

يعتبر السوق الليلي في شارع الرقة الوجهة المثالية للعائلات في رمضان. يفتح هذا السوق يوميًا حتى 30 أبريل ويقدم تجربة تسوق قديمة. يمكنك استكشاف مجموعة من المتاجر والاكشاك التي تبيع الملابس والإكسسوارات وهدايا رمضان الموسمية. بالإضافة إلى تجربة بعض الأطعمة الآسيوية الرائعة.

الدخول مجاني. 23 مارس - 30 أبريل ، غروب الشمس حتى وقت متأخر. الرقة ، ديرة.

3. سوق السيف الرمضاني لليالي

افتتح السوق الرمضاني في 23 مارس ويستمر حتى 22 أبريل ، تحتضن منطقة السيف التراثية أيضاً أيام وأضواء الفن الرمضانية. ويعرض مجموعة من الأنشطة المثيرة ، بما في ذلك سوق الشارع الرمضاني ، وخيارات الطعام اللذيذة ، والإضاءة المذهلة والمنشآت الفنية ، والعروض الموسيقية الحية ، وليالي المسابقات التي تتمحور حول شهر رمضان ، ورواية القصص للأطفال ، وعرض الألعاب النارية المذهل.

الدخول مجاني. 23 مارس - 22 أبريل ، 10 صباحًا - منتصف الليل. سوق رمضان ، السيف ، خور دبي.

4. حديقة البرشاء بارك الرمضانية

تعد حديقة بحيرة البرشاء الوجهة المفضلة لأولئك الذين يرغبون في المشي وقضاء المساء في حديقة عائلية آمنة خلال شهر رمضان. تقدم الحديقة سوقاً شعبياً يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى منتصف الليل وتقدم مزيجًا انتقائيًا من المأكولات العالمية بالإضافة إلى الترفيه الحي والألعاب والأنشطة والمسابقات المناسبة لجميع الأعمار.

الدخول مجاني. 22 مارس - 1 مايو ، 4 مساءً - منتصف الليل. حديقة بحيرة البرشاء.

5. دبي فستيفال سيتي مول سوق رمضان

اكتشف مجلس رمضان الفريد بجانب واجهة دبي فستيفال سيتي المائية. خلال الـ 12 يومًا الأولى من شهر رمضان، يمكنك العثور على معرض Zehi حيث يمكنك شراء جميع العناصر الأساسية لموسم الأعياد. يتميز السوق بمجموعة متنوعة من الأحجار الكريمة المحلية والعلامات التجارية المحلية، بما في ذلك العباءات والمجوهرات والسلع المنزلية والعطور وغير ذلك الكثير. يمكنك أيضًا مشاهدة عرض IMAGINE للمياه والأضواء كل يوم خلال شهر رمضان وعرض للألعاب النارية في 15 أبريل.

الدخول مجاني. 22 مارس - 21 أبريل ، 10 صباحًا - منتصف الليل. دبي فستيفال سيتي ووترفرونت ، فستيفال سيتي (800332).

6. مركز دبي التجاري العالمي سوق رمضان الليلي

على مدار 10 أيام، يمكنك زيارة السوق الرمضاني الليلي مع مجموعة مختارة من البائعين متعددي الثقافات من المنطقة لعرض منتجاتهم الفريدة. سواء كنت تبحث عن أزياء أو مشغولات يدوية أو مجوهرات أو أدوات منزلية ، ستجد مجموعة كبيرة من السلع التي تعرض إبداع المبدعين المحليين. لا تفوت فرصة استكشاف هذا السوق المتنوع واكتشاف شيء جديد. من المتوقع أن يجذب السوق أكثر من 25000 زائر.

الدخول مجاني (التسجيل مطلوب). 9 أبريل - 18 أبريل ، 5 مساءً - 2 صباحًا. مركز دبي التجاري العالمي dwtc.com/ramadan-night-market.

7. سوق رمضان في مدينة إكسبو

خلال شهر رمضان ، تستحق مدينة إكسبو الزيارة بالتأكيد. يحتوي الوصل بلازا على مدفع رمضاني ، في حين أن سوق حي رمضان هو مكان لا بد منه. يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من تجارب تناول الطعام ، بما في ذلك شاحنات الطعام التي تقدم خيارات الإفطار والسحور اللذيذة. كذلك سيكون هناك أيضًا عرض رمضاني على القبة، بالإضافة إلى عروض ثقافية وورش عمل للأطفال.

الدخول مجاني. 23 مارس - 22 أبريل

8. سوق "رمضانيات زمان أول" مول الإمارات

تم انشاء سوق "رمضانيات زمان أول" كوسيلة للتثقيف حول التراث الإماراتي ، يقام هذا الحدث في مول الإمارات وهو المكان الذي يمكنك الذهاب إليه في كل ما يتعلق بالثقافة. هناك الكثير من الأنشطة وورش العمل ، إلى جانب سينما تعرض أفلامًا تعليمية ، وسوقًا يعرض منتجات محلية الصنع للبيع.

الدخول مجاني. من 22 آذار (مارس) إلى 25 نيسان (أبريل) ، من الساعة 10 إلى الساعة 1 صباحًا. قبة الموضة ، المستوى الثاني ، مول الإمارات (800663 6255).

9. سوق الواحة مول

يستضيف مركز الواحة على شارع الشيخ زايد حتى 21 أبريل ، سوق الواحة الرمضاني يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى منتصف الليل. يمكن للزوار الاستمتاع بالتمر والقهوة بعد صلاة المغرب والتسوق لشراء أشياء مثل العسل والتمر والحلويات العربية ومواد الديكور.

الدخول مجاني. يوميًا طوال شهر رمضان ، من الساعة 10 صباحًا حتى منتصف الليل. الواحة مول ، شارع الشيخ زايد (04515 4000).

المصدر: تايم أوت دبي

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