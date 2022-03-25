أفضل الزيوت الأساسية للاستحمام المثالي

الاسترخاء في حمام دافئ علاجي يمكن أن يخفف من آلام العضلات والمفاصل، كما يمكن أن تكون إضافة أفضل الزيوت الأساسية إلى الحمام أمر مهم، حيث إنها تحقق المزيد من الفوائد، بما في ذلك جعل الاستحمام الخاص بك تجربة فاخرة ومثالية.

نصائح مهمة حول طريقة استخدام أفضل الزيوت الأساسية

ابحث عن علامة تجارية حسنة السمعة توفر زيوتًا أساسية أصلية وليس بديلاً اصطناعيًا أو زيتًا رديء الجودة، حيث يوصي العديد من أخصائيي العلاج بالروائح بعلامات تجارية للزيت وفقًا لموقع الشركة المصنعة، وفيما يلي بعض النصائح المهمة التي يجب تذكرها حول الزيوت الأساسية:

تجنبها إذا كانت لديك خدوش في الجلد، ولا تستخدم الزيوت الأساسية على الجلد الملتهب أو المتهيج.

احذر من ضوء الشمس عند وضع زيوت الحمضيات على بشرتك، حيث في بعض الأحيان، يمكن أن تسبب زيوت الحمضيات الأساسية حساسية للضوء.

قم باختبار الزيت قبل الاستخدام الأول، حيث أن الزيوت الأساسية لديها القدرة على التسبب في الحساسية أو تهيج الجلد، لذا إذا كنت تستخدم زيتًا أساسيًا لأول مرة، فقم بإجراء اختبار على الجلد قبل الاستخدام الكامل، وذلك من خلال وضع كمية صغيرة على ساعدك، ومن ثم الانتظار 24 ساعة لمعرفة ما إذا كان هناك أي رد فعل تحسسي.

تخفيف الزيوت العطرية، حيث يتم تركيز الزيوت الأساسية ويجب تخفيفها في زيت آخر قبل الاستخدام الموضعي.

من يجب أن يتجنب الزيوت الأساسية ؟

تحدث مع طبيبك حول العلاج بالروائح المعتمد إذا كانت لديك أي مخاوف صحية أو تناول أدوية يمكن أن تتأثر بالحمامات الساخنة أو الزيوت الأساسية، ولا ينصح باستخدام الزيوت الأساسية لهذه الفئات:

الحامل

الرضاعة الطبيعية

استحمام رضيع بعمر أقل من عام

أفضل الزيوت الأساسية لإضافتها إلى الحمام

اللافندر

ترجع شعبية اللافندر جزئيًا إلى رائحته اللطيفة وتأثيره على المزاج، وغالبًا ما يستخدم اللافندر لتعزيز الاسترخاء والتوازن، مما يسمح بمزيد من النوم المريح، وفي الواقع، خصائصه للتخفيف من الإجهاد والتوتر تجعله معززًا فعالًا للمزاج لبعض الناس، ومن المعروف أن اللافندر يخفف الألم، الالتهاب، الصداع، والصداع النصفي.

زيت الليمون

أظهر زيت الليمون وزيوت الحمضيات الأساسية الأخرى فوائد للأشخاص عند استخدامها في العلاج بالروائح، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2008 أن رائحة الليمون لها آثار إيجابية باستمرار، كما ذكرت مراجعة عام 2015 أن زيت الليمون العطري له خصائص مطهرة ومضادة للفطريات ومضادة للميكروبات وقابضة ومزيلة للسموم تساهم في وظيفة الجهاز المناعي.

اصنع مزيجك الخاص

القاعدة الأساسية الجيدة عند صنع مزيج الزيت العطري الخاص بك هي البدء بنوع واحد من الزيت العطري وخلطه دائمًا بزيت آخر قبل إضافته إلى الحمام، لماذا ؟ نظرًا لأن الزيوت تطفو في الماء وتميل إلى الالتصاق بالأسطح وتلمسها، مثل بشرتك، فمن المرجح أن يؤدي الزيت العطري المركز إلى تهيج الجلد إذا لم يتم تخفيفه في زيت آخر.

حمام الفقاعات

استخدمي صابون أو جل الجسم إذا كنت ترغبين في الاستحمام بالفقاعات، كما يمكنك تخفيف الزيت العطري في زيت آخر، كل ما عليك هو أن تخلطي الزيت العطري المخفف في كمية صغيرة من السائل في زجاجة صغيرة، ومن ثم هزها بقوة، ثم إضافتها أثناء تشغيل الماء.

منتجات الاستحمام

للحصول على حمام سريع مع الزيوت الأساسية، يمكنك العثور على منتجات جاهزة مملوءة بالفعل بالزيوت الأساسية، مثل زيوت الاستحمام، غسول الجسم، ألواح الصابون، الصابون السائل، والشامبو والبلسم، كما يمكنك أيضًا العثور على وصفة لصنع مزيج الاستحمام الخاص بك.

زيوت التدليك

يمكنك أيضًا العثور على خلطات زيت التدليك لتطبيقها على بشرتك والتي يمكن القيام بها أثناء الاستحمام، كما يمكنك حتى استخدام بعض تقنيات التدليك الذاتي أو العلاج بالابر.

للمزيد من صحتك وجمالك:

هل عصير العنب صحي ؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته