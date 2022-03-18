الاضطراب ثنائي القطب هو حالة صحية عقلية تتميز بتحولات كبيرة في مزاج الشخص وطاقته وتركيزه، وفي حين أن متوسط عمر ظهور الاضطراب ثنائي القطب هو 25 عامًا، فإن بعض الأشخاص يصابون بهذه الحالة في وقت لاحق من الحياة.

وفي الحقيقة، حوالي ربع الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب ثنائي القطب تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى حوالي النصف بحلول عام 2030.

في حين أن أعراض الاضطراب ثنائي القطب يمكن أن تختلف باختلاف العمر، فإن تواتر الاضطراب وشدته وتأثيره العام تختلف بشكل عام عند كبار السن مقابل الشباب، ومن خلال هذه المقالة، سنتعرف على كيفية تغير الاضطراب ثنائي القطب مع تقدم العمر، بما في ذلك كيف يمكن أن يؤثر تقدم العمر على الأعراض والشدة والصحة العقلية بشكل عام.

كيف يتغير الاضطراب ثنائي القطب مع تقدمك في السن

في الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب ثنائي القطب، يمكن أن يؤثر العمر على كيفية ظهور الأعراض، ومدى خطورة الأعراض، وكيف يؤثر الاضطراب على الدماغ، فعلى الرغم من تشخيص العديد من الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب في سن مبكرة، إلا أن حوالي 5 إلى 10 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكثر عند تشخيصهم، وفقط حوالي 0.5 إلى 1.0 في المائة من كبار السن يتأثرون بالاضطرابات ثنائية القطب.

إذن، كيف يظهر الاضطراب ثنائي القطب لدى كبار السن مقابل الشباب، وكيف تتغير الأعراض مع تقدم الشخص في العمر ؟ في الواقع تؤدي التحولات المزاجية في الاضطراب ثنائي القطب إلى نوبات مميزة يشار إليها باسم:

الهوس: مزاج متغير وسيء بشكل كبير

الهوس الخفيف: حالة ليست متطرفة مثل الهوس

الاكتئاب: مزاج منخفض

حلقات أكثر تواترا

نوبات اكتئاب أكثر ووقت أقل يقضيه في حالات الهوس أو الهوس الخفيف

أعراض هوس أقل حدة وملامح ذهانية أقل مع الهوس

أعراض جديدة، مثل التهيج وسوء الإدراك

انخفاض خطر الانتحار، على الرغم من أن هذا قد يكون بسبب تحيز البقاء على قيد الحياة

مقاومة خيارات العلاج، مثل بعض الأدوية

الشيخوخة مع الاضطراب ثنائي القطب

قد يؤدي الاضطراب ثنائي القطب إلى تسريع الشيخوخة والمساهمة في التدهور المعرفي، حيث وجدت الدراسات القديمة صلة بين الاضطراب ثنائي القطب والتدهور المعرفي، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بالخرف مع كل نوبة اضطراب ثنائي القطب.

في حين يبدو أن الاضطراب ثنائي القطب له تأثير سلبي على الوظيفة التنفيذية والذاكرة اللفظية في جميع الفئات العمرية، فمن المرجح أيضًا أن يكون كبار السن أبطأ في معالجة المعلومات، لهذا السبب، قد يعاني كبار السن المصابون باضطراب ثنائي القطب من انخفاض القدرة المعرفية العصبية، مما قد يؤدي إلى نوعية حياة أقل بكثير.

قد تكون بعض هذه التغييرات بسبب كيفية تأثير الاضطراب ثنائي القطب على الأنسجة داخل الدماغ، حيث يمكن أيضًا زيادة العديد من هذه التغييرات العصبية من خلال مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك:

التغيرات الطبيعية للشيخوخة

حالات طبية أخرى

نوبات مزاجية متكررة

تعاطي المخدرات أو إساءة استخدامها

المرحلة النهائية الاضطراب ثنائي القطب

على الرغم من عدم وجود تصنيف رسمي للاضطراب ثنائي القطب في المرحلة النهائية، إلا أن التغيرات الهيكلية الخفيفة في الدماغ التي تؤدي إلى خلل إدراكي يمكن أن تقلل بشدة من نوعية حياة الشخص، خاصة في نهاية الحياة.

وتظهر الأبحاث أن كبار السن الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب يبدو أن لديهم مادة رمادية أقل بكثير في المنطقة الأمامية من الدماغ، ويساهم هذا المجال بشكل مباشر في السلوكيات العاطفية والتنظيم العاطفي، من ناحية أخرى اقترحت دراسات مختلفة أيضًا أن الاضطراب ثنائي القطب قد يؤثر على مناطق أخرى من الدماغ مرتبطة بالإدراك والذاكرة والمزيد.

لذلك، بينما يعاني العديد من كبار السن بالفعل من تغيرات في المزاج والإدراك والذاكرة كجزء من عملية الشيخوخة الطبيعية، قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب من تغيرات أكثر حدة.

علاج الاضطراب ثنائي القطب لدى كبار السن

إذا تم تشخيص إصابتك باضطراب ثنائي القطب، فمن المهم البحث عن علاج لهذه الحالة، حيث يمكن أن تصبح أسوأ بشكل تدريجي إذا تُركت دون علاج، فعلى الرغم من أن العلاج يختلف من شخص لآخر، إلا أن الأطباء عادة ما يعالجون الاضطراب ثنائي القطب بالأدوية والعلاج النفسي.

غالبًا ما تكون الأدوية هي الخيار العلاجي الأول للأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب، حيث تساعد الأدوية في تقليل الأعراض المزمنة للاضطراب، وتشمل خيارات الأدوية الشائعة للاضطراب ثنائي القطب ما يلي:

مثبتات المزاج

الجيل الثاني من مضادات الذهان

مضادات الاكتئاب

غالبًا ما يستخدم العلاج النفسي جنبًا إلى جنب مع الأدوية للمساعدة في تقليل الأعراض السلوكية للاضطراب ثنائي القطب، وتشمل ما يلي:

التثقيف النفسي

العلاج السلوكي المعرفي

علاج يركز على الأسرة

مع تقدمنا في العمر، يصبح من الصعب على أجسامنا استقلاب أدوية معينة، فعلى سبيل المثال في كبار السن مع الاضطراب ثنائي القطب، يمكن أن يغير هذا كيفية عمل الأدوية التقليدية لتحقيق الاستقرار المزاجي.

إذا لم يساعد الدواء، فقد يقترح الأطباء العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT). أثناء العلاج بالصدمات الكهربائية، يتم إرسال التيارات الكهربائية إلى عقلك لفترة وجيزة لتحفيزه، وعادة ما يكون الملاذ الأخير للمساعدة في علاج أعراض الاكتئاب.

للمزيد من صحتك وجمالك:

نقص فيتامين د عند الأطفال..العلامات والأعراض