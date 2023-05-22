البوابة - هناك الكثير من أواني نباتات الزينة الجميلة المتوفرة للاستخدام في حدائقنا وعلى الأسطح والشرفات و داخل المنزل. ولكن كيف نختار الأفضل؟ في كثير من الأحيان نسترشد بذوقنا وحده. ومع ذلك ، للحفاظ على نمو نباتاتنا المنزلية بسعادة وصحة ، يجب أن نولي بعض الاهتمام لاحتياجات النباتات. بعض الأشياء منطقية ، مثل التأكد من وجود ثقوب تصريف في وعاء النباتات.

إليك بعض الأشياء الأخرى التي يجب التفكير فيها:

نصائح هامة قبل اختيار أصيص أو إناء نباتات الزينة

اختيار نوع النبات

غالبًا ما نترك اختيار النباتات حتى نهاية إنشاء الحديقة المنزلية. قد لا تحتاج إلى معرفة النباتات التي تخطط لاستخدامها في حديقة الأواني الخزفية الخاصة بك مبكراً ، لكنك تحتاج إلى التفكير في بضعة قرارات رئيسية عند اتخاذ قرار بشأن الزراعة.

• هل يمكن للنبتة أن تعيش في ظروف جافة؟

• ما هو حجم النبات الذي اخترته؟

• هل ستضع أعشاب الزينة في الاواني؟

• هل ستجمع النباتات في أواني؟

• هل ستستخدم الأواني كديكور داخلي؟

أسئلة عامة عند اختيار الاواني

1. التعرض للشمس

هل ستتعرض الأواني لأشعة الشمس الحارقة في منتصف النهار؟ هل ستظل تحت أشعة الشمس طوال اليوم؟ ماذا عن النسمات القوية؟ لقد ذكرنا بالفعل أن جميع الأواني تجف بشكل أسرع من التربة الموجودة في الحديقة ، لكن التعرض للشمس سيؤدي إلى تفاقم الوضع. إذا كنت ستزرع تحت أشعة الشمس الكاملة ، فربما تحتاج إلى إناء مصنوع من مادة غير مسامية. يجف تيرا كوتا بسرعة كبيرة. تظل أواني الراتينج الصناعية أكثر برودة وتحتفظ بالرطوبة لفترة أطول.

2. الري

هل يستطيع أحد أن يسقي النباتات كل يوم؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهل يحتوي الإناء أو الحاوية على صينية تنقيط أو خزان بحيث يمكن ملؤه من القاع وامتصاص الماء حسب الحاجة؟ بمجرد تعرض نباتات الزينة للتوتر بسبب نقص المياه ، فقد لا يتعافى أبدًا.

3. الشتاء

هل ستترك نباتات الزينة خارجًا خلال الشتاء؟ ستحتاج المناخات الباردة إلى اختيار أواني آمنة من الصقيع مثل الحجر والأسمنت والخشب. حتى مع ذلك ، تحتاج معظم الأواني إلى بعض الحماية الإضافية في الشتاء. إمكانية التنقل هل تحتاج إلى تحريك الأواني؟ في بعض الأحيان، تحتاج الأواني إلى النقل من أجل الراحة. ربما ترغب في نقلها الى الشمس أو الظل أو مكان دافئ في فصل الشتاء. إذا كنت بحاجة إلى القدرة على تحريك الأصيص لأي سبب من الأسباب ، ففكر مليًا في شراء إما جرار متحركة أو أواني خفيفة.

نصائح هامة قبل اختيار أصيص أو إناء نباتات الزينة

نوع الأصيص أو الأناء

• الطين والحجر: تيرا كوتا مادة تقليدية ، لكنها مسامية وتجف بسرعة. كثير منها ليس مقاومًا للصقيع. إذا تم صنعه في منطقة دافئة ، مثل البحر الأبيض المتوسط، فمن المحتمل ألا يكون كذلك. كلاهما جيد للحفاظ على درجة حرارة التربة ورطوبتها. إنها تسخن ولكنها أيضًا تعزل. يمكن ترك كلاهما خارج المنزل خلال فصل الشتاء ، لكنهما ليسا خيارين رائعين إذا احتاج الأمر إلى نقل الغراس. هذه المواد رائعة إذا كنت بحاجة إلى نباتات لا تسقط بسهولة.

• الخشب: يتمتع الخشب باحتباس جيد للماء. تعتبر الأخشاب الصلبة أفضل ضد التعفن ، ولكن يمكن معالجة جميع الأخشاب بالمواد الحافظة. ابحث عن أواني ذات جودة عالية، لأن الخشب سوف يتقلص ويتوسع مع الرطوبة. الأواني الخشبية مناسبة لفصل الشتاء. لا تضعها مباشرة على الأرض.

• المعدن: الأواني المعدنية ثقيلة بشكل عام ، لذا فهي ممتازة لتثبيت نباتات الزينة الطويلة. لا تجف فقط ولكنها تسخن وتحتاج إلى ري متكرر و إلا فأن الجذور سوف تتلف. غالبًا ما تكون الأواني المعدنية خيارًا جيدًا للحاويات الشتوية.

• الألياف الزجاجية والراتنج: لقد قطعت الأواني الاصطناعية شوطًا طويلاً. يمكن للكثيرين أن ينخدعوا بسهولة للاعتقاد بأنها مادة طبيعية. فهي خفيفة ومتينة وغير مكلفة ومقاومة للصقيع في كثير من الأحيان.

• البلاستيك: الأواني البلاستيكية خفيفة الوزن وتحافظ على الرطوبة. تعمل الأواني شبه المرنة بشكل أفضل في الشتاء البارد وهي أيضًا جيدة مثل البطانات. ازرع مباشرة في وعاء بلاستيكي ثم ضع الوعاء البلاستيكي في الحاوية المزخرفة. للحصول على فوائد كليهما.

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