البوابة - يُعد السجاد البيج خيارًا شائعًا للعديد من المنازل لأنه متعدد الاستخدامات ويمكن أن يتناسب مع أي ديكور. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب أيضًا الحفاظ على نظافة السجاد البيج. فيما يلي بعض أفضل الطرق لتنظيف السجاد البيج

أفضل الطرق لتنظيف السجاد البيج



نظف بالمكنسة الكهربائية بانتظام. هذه هي أهم خطوة في الحفاظ على نظافة سجادتك البيج. نظف بالمكنسة الكهربائية مرة واحدة في الأسبوع على الأقل ، وفي كثير من الأحيان إذا كان لديك حيوانات أليفة أو أطفال.

نظف البقع على الفور. إذا انسكب شيئًا ما على سجادتك البيج ، امسحه على الفور بقطعة قماش نظيفة وجافة. لا تفرك ، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار البقعة.

استخدم منظفًا معتدلًا. إذا كنت بحاجة إلى استخدام منظف لتنظيف سجادتك البيج ، فاستخدم منظفًا معتدلًا مصممًا للسجاد. المنظفات القاسية يمكن أن تلحق الضرر بألياف السجادة.

اختبر المنظف أولًا. قبل استخدام أي منظف على سجادتك البيج ، اختبرها في منطقة غير ظاهرة أولاً للتأكد من أنها لا تغير لون السجادة.

اشطف جيدا. بعد تنظيف سجادتك البيج ، تأكد من شطفها جيدًا بالماء النظيف. سيساعد ذلك على إزالة بقايا الصابون التي قد تترك طبقة رقيقة على السجادة.



منتجات تساعد على امتصاص الأوساخ والروائح من السجاد.

صودا الخبز. رش صودا الخبز على السجادة البيج واتركها لمدة 30 دقيقة إلى ساعة. ثم ، قم بتنظيف صودا الخبز بالمكنسة الكهربائية.

خل أبيض. اخلطي مقادير متساوية من الخل الأبيض والماء في زجاجة رذاذ. رش المحلول على سجادتك البيج واتركه لمدة 15 دقيقة. ثم نظف المحلول بالمكنسة الكهربائية. سيساعد ذلك على تفتيح لون سجادتك وإزالة الروائح الكريهة.

التنظيف بالبخار. إذا كانت سجادتك البيج متسخة حقًا ، فقد تحتاج إلى تنظيفها بالبخار. يساعد التنظيف بالبخار على إزالة الأوساخ والبقع العميقة من السجادة.

باتباع هذه النصائح ، يمكنك الحفاظ على سجادتك البيج في أفضل حالاتها لسنوات قادمة.



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