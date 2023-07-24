البوابة – يعتبر قماش الساتان من الأقمشة الشعبية هذا الصيف، ولكن للأسف على الرغم من الرسومات الجميلة المطبوعة عليها يمكن للقليل من البقع أن تتلف قماش الساتان خاصة العرق على القمصان والفساتين. تعالوا نتعلم طرق فعالة ومجربة منزلياً للتخلص من البقع على قماش الساتان الفاخر.

ملاحظة: لا يعتبر قماش الساتان مناسباً للطقس الحار، لذلك حاولي اختياره للأماكن المبردة أو التي تحتوي على تكييف خاصة إذا كنت مدعوة الى حفلة في قاعة مغلقة.

أفضل الطرق لغسل بقع العرق عن قماش الساتان

استخدم محلول التنظيف المائي. اخلطي مقدارًا من الماء الفاتر مع مقدار من الخل الأبيض أو جزء من عصير الليمون. ضع المحلول على قطعة قماش ناعمة وامسح البقعة. استخدم بودرة ماصة. رش صودا الخبز أو بودرة التلك على البقعة واتركها لمدة 30 دقيقة. ثم امسحي البودرة واغسلي الملابس كالمعتاد. استخدم مزيل البقع التجاري. اختبر مزيل البقع على منطقة غير ظاهرة من الثوب أولًا للتأكد من أنه لا يغير لون القماش. بعد ذلك ، اتبع التعليمات الموجودة على الملصق.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لغسل بقع العرق من الساتان:

يغسل الثوب بالماء البارد. الماء الساخن يمكن أن يثبت البقعة.

استخدم منظفًا لطيفًا. المنظفات القاسية يمكن أن تلحق الضرر بالنسيج.

قم بتجفيف الملابس في الهواء. تجنب تجفيف الملابس في المجفف ، لأن ذلك قد يتسبب أيضًا في تثبيت البقعة.

إذا ظلت البقعة ظاهرة بعد الغسيل ، فقد تحتاج إلى أخذ قطعة الملابس إلى منظف متخصص.

فيما يلي بعض الأشياء الإضافية التي يجب وضعها في الاعتبار عند غسل الساتان:

الساتان هو قماش رقيق ، لذا من المهم أن تكون لطيفًا عند غسله.

يجب غسل الساتان بشكل منفصل عن الأقمشة الأخرى ، حيث يمكن أن ينكسر بسهولة أو يتمزق.

يجب تجفيف الساتان بالحبال أو تجفيفه بالهواء لأنه قد يتقلص في المجفف.

باتباع هذه النصائح ، يمكنك بسهولة إزالة بقع العرق من الساتان والحفاظ على مظهر ملابسك في أفضل حالاتها.

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