أفضل الفنادق لإقامةٍ رائعة في موناكو

تجذب موناكو الأثرياء منذ منتصف القرن التاسع عشر، ولذلك فإنها تزخر بالفنادق الفاخرة.

وتشتهر البلاد بسباق موناكو جراند السنوي الذي يقام في حلبة موناكو، ومعرض موناكو لليخوت، وتجتذب المدينة الكثير من الأثرياء حيث وجدت دراسة أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص يعيشون هناك هم من أصحاب الملايين.

بالإضافة إلى الذهاب إلى الشاطئ، يمكنك أيضا تناول الطعام على المأكولات البحرية الطازجة والمطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، وأثناء زيارتك يمكنك الإقامة في أحد هذه الفنادق الفاخرة في موناكو:

Fairmont Monte Carlo

هو فندق فاخر رائع يمتد على شاطئ البحر مع موقع مناسب على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المطاعم والكازينوهات، وهناك ثلاث منافذ لتناول الطعام بما في ذلك مطعم Nobu.

يتضمن الفندق 602 غرفة، كل واحدة منها مجهزة بتراس خاص، ويمكنك اختيار الغرف التي تطل إما على البحر أو حدائق الفندق أو المدينة.

إذا كان هناك فندق يعكس نمط الحياة الفخم الذي تشتهر به موناكو، فهو بالتأكيد فندق دي باريس. بدءًا من واجهة Belle Epoque المعقدة وحتى التصميمات الداخلية الفخمة للثريات المصنوعة من الرخام والكريستال، فإن كل شيء في هذا الفندق يزخر”بالفخامة”. وقد كشف الفندق للتو عن مظهر جديد بعد أكثر من أربع سنوات وتكاليف التجديد بقيمة 280 مليون دولار أمريكي، وتضم جميع غرف الفندق البالغ عددها 207 غرفة شرفات خاصة، وتمتاز الأجنحة الجديدة بمزيج من الأساليب المعاصرة والكلاسيكية مع الأرضيات الرخامية والأثاث الخشبي الأنيق وقطع الديكور المصممة على طراز Louis XVI

Hotel Hermitage

يتميز Hotel Hermitage نوعًا بواجهة Belle Epoque وأوراق الذهب والأعمدة الرخامية، وقد تم تزيين الغرف بأثاث على طراز لويس الخامس عشر وحمامات رخامية مع وسائل الراحة من Francis Kurkdjian، ويبدو أن غرف Deluxe Seaview هي الأكثر شعبية، وذلك بفضل مناظرها الرائعة، ويمكنك تناول العشاء في مطعم Vistamar الحائز على نجمة ميشلان داخل الفندق والمعروف بالمأكولات البحرية الشهية وإطلالة بانورامية على المحيط.

Hotel Metropole

يزخر فندق متروبول الفاخر بالزهور،فمن زهور الياسمين في الحديقة ذات المناظر الطبيعية إلى تكوينات الزهور الموسمية في المناطق العامة في الطابق الأرضي، ويمكن رؤية المنسوجات الزهرية في جميع أنحاء المناطق الداخلية بالفندق الذي يضم 126 غرفة، تتميز بأثاث على الطراز القديم وأسرّة، مع مناشف وأردية حمام مصممة من قبل منزل هيرميس الفرنسي الفاخر. ويمكن لمحبي الفخامة التوجه إلى جناح Carré d’Or، الذي يحتوي على شرفة سقف واسعة.

بالنسبة إلى المطاعم، يوجد مطعم فرنسي – Robuchon – ومطعم Yoshi الياباني، ويوجد أيضا مطعم بجانب المسبح على السطح لتناول الطعام، والذي تم تجديده من قبل الراحل كارل لاجرفيلد.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

يُعد هذا الفندق مكانا مثاليا للعائلات التي لديها أطفال، وذلك بفضل مجمع حمام السباحة الذي يمتد من حوض السباحة الداخلي وحوض الدوامة داخل حديقة زجاجية عبر الجسر ونحو البحيرة الشاطئية ذات القاع والمسابح في الهواء الطلق، إنه ملعب مائي ضخم تحت الشمس، وسوف يستمتع به الجميع بالتأكيد.

يحتوي الفندق على 334 غرفة للاختيار من بينها، وتحتوي معظم الغرف على شرفات واسعة على طراز alcove ومرافق الحمام من سبا Cinq Mondes بالفندق، ويقدم مطعم Blue Bay الحائز على نجمة ميشلان، قائمة مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط ​​ومنطقة البحر الكاريبي.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

يقع فندق Monte-Carlo Beach على رأس صخري حول ساحل Cap Martin وتكتنفه أشجار الصنوبر المظلة، وقد تم تصميم فندق Art Deco هذا في عام 1920 من قبل المهندس المعماري الشهير Roger Seassal، ويبرز التصميم الخارجي ذي اللون الفخاري من بقية أماكن الإقامة في Belle-Epoque في موناكو.

ولا يحتوي فندق Monte-Carlo Beach إلا على 40 غرفة وجناح، وهو يزخر باللوحات الجدارية المستوحاة من ماتيس على الجدران مع المفروشات الناعمة والحمامات الرخامية البيضاء، ويضم منتجعا صحيا يقدم علاجات La Prairie أو Ymalia.

كما هو حال معظم الفنادق في موناكو، يعد فندق Monte-Carlo Beach أيضا موطنا لمطعم حائز على نجمة ميشلان، وهو مطعم Elsa، الذي يستخدم المنتجات العضوية.

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