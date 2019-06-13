أهم الأماكن السياحية والمعالم الدينية في اسطنبول‎

اسطنبول هي واحدةٌ من أهمِّ المدن التركيّة على الإطلاق، نظراً إلى التاريخ العريق الذي تتمتع به، فقد تعاقب على هذه المدينة العديد من الحضارات المختلفة والمتنوعة على امتداد تاريخها.

ويقصد العديد من الناس هذه المدينة التركية الهامَّة نظراً لتنوُّع المعالم السياحية فيها، فهذه المدينة إرث حضاريٌّ بامتياز، وذلك نظراً إلى كونها تمتلك الميزة سابقة الذكر. يقدّر عدد سكان المدينة حوالي 15 مليون نسمة تقريباً، أما مساحتها فتقدر بحوالي 1800 كيلو متراً مربعاً تقريبا.تقع مدينة اسطنبول التركية في الجهة الشمالية الغربية من الإقليم المعروف باسم إقليم مرمرة، حيث تضمّ هذه المدينة قسمين رئيسين، يُقسّمان بواسطة مضيق البسفور.

ومن أهم الأماكن السياحية في مدينة اسطنبول:

1- متحف تشورا:قبل أن يكون هذا البناء متحفاً، كان واحداً من أجمل الكنائس وأروعها، وقد تحوَّلت هذه الكنيسة في القرن 16 الميلادي إلى مسجد بناءً على أوامر الصدر الأعظم المُسمَّى علي باشا، تحوَّل هذا المسجد مرَّةً أخرى إلى متحف في القرن المنصرم في العام 1948 من الميلاد.

2- قلعة روملي حصار:بنيت هذه القلعة بأوامر من محمد الفاتح، والذي يعتبر واحداً من أشهر السلاطين العثمانيين، تقع هذه القلعة في جانب البسفور الأوروبي.

3- جسر السلطان محمد الفاتح: يعرف هذا الجسر باسم آخر وهو جسر البسفور الثاني، وقد أُطلق عليه هذا الاسم نسبةً إلى السلطان العثماني محمد الفاتح، يُقدّر طول هذا الجسر بحوالي 1510 متراً تقريباً، أما عرضه فيُقدَّر تقريباً بحوالي 39 متراً.

4- قناة الصقر الرمادي: تعتبر هذه القناة المصدر الرئيسي الذي كان يزوِّد هذه المدينة بالمياه، يصل طول هذه القناة إلى ما يقترب من 920 متراً، وهذا الطول هو طول ما تبقَّى منها.

5- قصر يلدز: اتَّخذ السلطان عبد الحميد الثاني من هذا القصر مقرَّاً له، وهو قصرٌ مكوَّن من العديد من البيوت صغيرة الحجم، وقد كان ملجأً للسلاطين العثمانيين يستريحون فيه.

6- آيا صوفيا: تمَّ بناء وتشييد هذا المبنى الهام ليكون كاتدرائيَّة في البداية، ثم تحوَّل إلى مسجد، وأخيراً وفي القرن العشرين تمَّ تحويله من مسجدٍ إلى متحف.

أما أهم المعالم الدينية في اسطنبول:

- مسجد السلطان أحمد: بُني هذا المسجد في عهد السلطان العثماني أحمد الأول، وله اسم آخر وهو المسجد الأزرق، وقد سُمِّي بهذا الاسم بسبب تزيينه بالبلاط الأزرق.

- مسجد أورطاكوي: الاسم الآخر لهذا المسجد هو المسجد المجيدي، وقد أطلق عليه هذا الاسم نسبةً إلى السلطان عبد المجيد الأوَّل، وقد تمَّ بناؤه في الفترة بين 1854 و1856 من الميلاد.

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