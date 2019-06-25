أفضل 5 أماكن سياحية في الصيف (صور)

تعتبر السياحة والسفر مرغوبعم الكثير من النّاس لأسباب كثيرة وما نشاهده ونقرؤه يوميًّاً من الإعلانات التي تروّج لبرامج السّفر والسّياحة ما هو إلّا مؤشّر على رغبة النّاس المتزايدة في السّفر والتّرحال من بلد لآخر.

وفي هذا المقال نقدم لكم أفضل 5 أماكن سياحية في فصل الصيف:

1- ألنتيجو:



تُعدّ منطقة ألنتيجو واحدةً من أشهر الوجهات السياحية الصيفية في البرتغال، حيث تحتوي المنطقة على العديد من الشواطئ الهادئة والجميلة التي تجذب السياح، وبما أنّها تمتد على طول الساحل من لشبونة وحتى المحيط الأطلسي فإنّها تُمكّن الزوار من التمتع بأنشطة ركوب الأمواج، بالإضافة إلى زيارة القرى الهادئة القريبة من المنطقة بما في ذلك كومبورتا، وبورتو داس بارسا.

2- مدينة كينسالي:



تُعتبر مدينة كينسالي في مقاطعة كورك في أيرلندا واحدةً من أشهر المناطق التي تجذب السياح في فصل الصيف، حيث تتمتّع المدينة بمناظر خلابة وأجواء إسبانية خاصةً في فصل الصيف، كما تُعدّ هذه المدينة موقع جذب رئيسيّ لمحبي الإبحار، والصيد، والمشي، ومُحبي المناظر الطبيعية، وتذوق الأطعمة، وذلك لأنّ المدينة تضج بالعديد من المطاعم الجيّدة التي تُقدّم المأكولات البحرية المميزة.

3- ودابست:



تُعدّ مدينة بودابست من أشهر الأماكن التي يمكن للسياح زيارتها في فصل الصيف، حيث توفر هذه المدينة إمكانية زيارة المنتجعات المميزة، أو الاستمتاع برحل بحرية على النهر، وتُعتبر هذه المدينة هي المركز الإداري والصناعي والتجاري لهنغاريا، وهي من أقدم المواقع التي تمّ بناؤها منذ عصور ما قبل التاريخ، ويمكن للسياح زيارة نهر الدانوب الذي يتميّز بطبيعته الساحرة التي تجذب الأنظار، وخاصةً عند التقاء تلال غرب هنغاريا بالسهول الممتدة من الشرق والجنوب بواسطة سلسةً من الجسور.

4- جزيرة فورمينتيرا:



يمكن اعتبار جزيرة فورمينتيرا واحدةً من أشهر الجزر التابعة لأرخبيل جزر البليار، وهي على بُعد رحلة قصيرة بالعبّارة من جزيرة إبيثا، وتتمتّع هذه الجزيرة بالمناظر الطبيعية المثالية التي تجذب السياح للاسترخاء، كما تشتهر هذه الجزيرة بمياهها وشواطئها ذات الرمال البيضاء المليئة بأشجار النخيل.

5- جزر آران:



تُعد جزر آران من أشهر الجزر الجاذبة للسياح في أيرلندا، وتتكوّن هذه الجزر من ثلاثة جزر رئيسية؛ وهي: جزيرة إنيشمور، وأنشيمان، وإنشير، كما تشتهر هذه الجزر بالحياة البرية الوعرة والفريدة من نوعها، ومن الأمثلة على مناطق الجذب الرئيسية في هذه الجزر حصن دون أونجهاسا والمنحدرات الشاهقة في آران.

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