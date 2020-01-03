أفضل الفوائد الصحية للكرفس خاصة للنساء

فوائد الكرفس للنساء غاية في الأهمية، علمًا أنّ كثيرًا من النساء يغفلن هذه الخضروات الصحية، ولا يدخلنها إلى مطابخهنّ على الإطلاق.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، تطلعكِ في السطور الآتية على فوائد الكرفس للنساء خصوصًا:

فوائد الكرفس محاربة الأمراض السرطانية



يُعتبر الكرفس من الخضروات الغنية جدًّا بالمواد المضادّة للأكسدة، والتي تؤمّن الوقاية من أمراض شتى. والكرفس غني بمادة اللوتين التي ذُكر علميًّا مدى فاعليتها في محاربة الأمراض السرطانية.

فوائد الكرفس في تعزيز صحة الجهاز العصبي



قومي ومنذ الآن بإضافة الكرفس إلى نظامكِ ونظام عائلتكِ الغذائي، للاستفادة من منافع هذا العنصر الجبّار؛ فهو يحتوي على مادة الابيجينين التي أشارت الأبحاث العلمية إلى أهميتها للخلايا العصبية وصحة الجهاز العصبي.

فوائد الكرفس في الحفاظ على مستوى ضغط الدم



أشار بعض الدراسات إلى الدور الفعّال الذي يقوم به الكرفس، بفضل مكوناته، في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع. لكن رغم ذلك نحن بحاجة لأبحاث علمية معمّقة أكثر حول هذا الموضوع.

فوائد الكرفس في محاربة الالتهابات



يُعتبر الكرفس من الخضروات الخارقة التي تساهم في مكافحة الالتهابات في الجسم، والتي تلعب دورًا فاعلًا في تقوية جهاز المناعة.

فوائد الكرفس في المساعدة على خسارة الوزن



يُعتبر الكرفس من أنواع الخضروات المفيدة والمغذية، والتي تساعد على خسارة الوزن عند إدراجه ضمن حمية غذائية صحية ومدروسة، وذلك نسبةً لاحتوائه على كمية مرتفعة من الألياف الغذائية، وعلى وحدات حرارية ضئيلة.

نصيحة اختصاصية: قومي بتقطيع الكرفس إلى عيدان، كذلك الخيار والجزر واجعليها نوعًا من التسالي (سناك) لكِ، خصوصًا في السهرات أمام التلفاز لتجنّب زيادة الوزن.

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