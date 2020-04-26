أفضل الملينات الطبيعية للتخلص من الإمساك

يعد الإمساك مشكلة شائعة جدًا يمكن أن تحدث في أي وقت، سواء كانت تغييرات في النظام الغذائي أو مشاكل في النوم أو إجهادًا أو عادات في أسلوب الحياة. هذا الشعور ليس غير مريح فقط ولكنه مؤلم في نفس الوقت. في حين أن شرب الماء هو أفضل طريقة لتجنب الإمساك ، هناك العديد من الملينات الطبيعية التي يمكنك تناولها للحفاظ على صحة حركة الأمعاء.

إليك بعض الملينات التي يمكن العثور عليها في مطبخك:

بذور السمسم

بفضل تركيبته الزيتية ، تساعد بذور السمسم في توفير الرطوبة للأمعاء. تناول بذور السمسم يمكن أن يوفر لك الراحة من مشاكل الإمساك. وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للأبحاث في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا الهندسية ، فإن بذور السمسم ليست مجرد ملينات طبيعية فحسب ، بل يمكن أيضًا إضافتها إلى السلطات والحبوب.

شاي النعناع

إذا كنت تعاني من الإمساك ، فإن شاي النعناع هو افضل علاج. يساعد شاي النعناع على التخلص من الإمساك بسرعة لانه ملين طبيعي يساعد على تحفيز الهضم. فقط أضف بعض أوراق النعناع إلى الشاي مع بعض الزنجبيل. بينما يريح النعناع عضلات الجهاز الهضمي ، يساعد الزنجبيل في توليد المزيد من الحرارة في الجسم. ستعمل المكونات معًا مثل السحر لتوفر لك الراحة من الإمساك.

بذور الشيا

هذه البذور محملة بالألياف ، تساعد بذور الشيا في تخفيف المشاكل المتعلقة بالمعدة بسهولة. الطريقة الصحيحة لاستهلاك بذور الشيا هي عن طريق خلطها في الماء وتركها طوال الليل. اخلط الماء في صباح اليوم التالي واشربه على معدة فارغة. نسيج بذور الشيا الذي يشبه الهلام سيجعل الأمعاء تتحرك بسهولة.

زيت الخروع

وفقًا لعيادة كليفلاند، فإن تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع على معدة فارغة له نتائج فعالة في غضون ثماني ساعات تقريبًا. عند استهلاك زيت الخروع يتحلل إلى مركبات أصغر مما يحفز الأمعاء الكبيرة والصغيرة. ويخفف من اضطراب الجهاز الهضمي ومشاكل الإمساك.

جل الصبار

يحتوي الصبار على 75 من الفيتامينات والإنزيمات والمعادن والسكريات ، بالإضافة إلى مركبات ملينة طبيعية تسمى anthraquinones ، هذا الجل يساعد في زيادة محتوى الماء في الأمعاء ويجعل حركتهم سهلة.