مع بداية عام 2023 يتساءل الكثير من عشاق السفر والأزواج الجدد أيضاً حول أنسب الأماكن الرومانسية للسفر وقضاء لحظات جميلة لا تنسى في عيد الحب، ومع اقتراب هذه المناسبة المميزة فإن السؤال الذي يرواد الكثير ممن يخططون للسفر، هو ماهي أفضل وجهات سياحية رومانسية في عيد الحب هذا العام؟

"البوابة" اختارت لكم أفضل الوجهات السياحية في عيد الحب يمكن السفر إليها وتمضية عطلة مميزة، لنتعرف عليها في السطور التالية:

أفضل الوجهات السياحية في عيد الحب

المالديف من أفضل الوجهات السياحية في عيد الحب

جزر المالديف من أفضل الوجهات السياحية في عيد الحب، ولقضاء عطلة عائلية ممتعة مع العائلة، لا أحد يستطيع مقاومة إغراء جزيرة استوائية ذات رمال بيضاء تمامًا ومياه فيروزية، ويوجد فيها العديد من الأنشطة التي يمكن القيام بها في المالديف حيث يوجد فيها نوادي مخصصة لهم في كافة المنتجعات لممارسة الرياضات البحرية ومشاهدة الدلافين والقروش الصغيرة.

هونولولو، هاواي من أفضل الوجهات السياحية في عيد الحب

هونولولو، هاواي من أفضل الوجهات السياحية في عيد الحب في شهر شباط، ويمكن السفر إليها بأسعار رخيصة، فهي تضم الحي الصيني الذي تشهد طفرة الطهي إضافة إلى حاناتها المتعددة والمقاهي، وسوق الليل الشعبي، للاستمتاع بأجواء رومانسية لا تنسى في عيد الحب.

أورلاندو، فلوريدا من أفضل الوجهات السياحية في عيد الحب

أورلاندو، فلوريدا من أفضل الوجهات السياحية في عيد الحب، حيث يمكنكم زيارة ديزني ويونيفرسال ستوديوز خلال موسم العطلات وبأسعار معقولة والاستمتاع بهذه الولاية.

سنغافورة من أفضل الوجهات السياحية في عيد الحب

سنغافورة من أفضل وأجمل الوجهات السياحية في عيد الحب، وهي ذات تصميم شبيه بالفنادق ويميزها أن شاطئها نابض بالحياة وخاصة لمحبي البحر، أما لمفضلي رؤية الأعمال الفنية يمكنكم زيارة المعرض الوطني الذي تبلغ مساحته 700 ألف قدم مربع، والذي يضم أكبر مجموعة في العالم من الفن في جنوب شرق آسيا، لذا يمكنك الاستمتاع في عيد الحب بأجواء سنغافورة الخلابة.

سلطنة عمان من أفضل الوجهات السياحية في عيد الحب

سلطنة عمان من أفضل الوجهات السياحية في عيد الحب وخاصة أجوائها تكون لطيفة لأنها تنخفض درجات الحرارة مما يخلق نافذة مثالية لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة الصحراوية في سلطنة عمان.

سلطنة عمان تأخذك في رحلة إلى الماضي، وذلك بدءاً من مسقط مع قصور السلطان الخاصة والمساجد الكبرى، والأسواق، وأيضاً الصحراء ذات الرمال الرائعة، مع القرى البدوية والعائلات التي تعيش فيها.

تسمانيا من أفضل الوجهات السياحية في عيد الحب

تسمانيا واحدة من أكبر الجزر في العالم، وأفضل الوجهات السياحية في عيد الحب، جزيرة تسمانيا تابعة لأوستراليا والتي تمتلك موقعاً قبالة الساحل الجنوبي للقارة وهي تحافظ على بيئتها المتنوعة، عاصمة ولاية تسمانيا هي مدينة هوبارت، وقد سميت الجزيرة على اسم مكتشفها الهولندي أبل تاسمان، وتتصف بطبيعتها الجميلة الخلابة، وتشتهر تاسمانيا بالسياحة خصوصاً من كبار السن بعيداً من أماكن النزعاج والازدحام والضوضاء.

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