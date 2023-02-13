بدأ العد التنازلي للاحتفال في عيد الحب والذي يصادف في 14 فبراير من كل عام، حيث يبدأ المحبون والأزواج بالتفكير بشراء هدية ليقدمونها لشريكات حياتهم، أما إذا كانت زوجتك حامل واقتربت من موعد ولادتها؛ زاد معاناتها وتعبها، لذا التفكير بها وشراء الهدية سيحسن من مزاجها وحالها النفسية، جمعنا هنا مجموعة هدايا عيد الحب للحوامل نتمنى أن تستفيدوا من هذه الأفكار:

هدايا عيد الحب للحوامل

عشاء رومانسي في مطعم فاخر

اللابتوب

النظارات الشمسية

باقة وروود حمراء

نوع شوكولاتة مفضلة لها

طابعة فورية للصور

من افضل هدايا الزوج لزوجته الحامل، كرة الولادة لتقوية عضلات رجليها وتسهل عملية الولادة.

مخدة الحمل تستطيع استخدامها بأوضاع مختلفة أثناء النوم والجلوس وعملية إرضاع المولود بعد الولادة.

بوكس يحتوي على شامبو مفضل للشعر،كريم مرطب، مجلات، كتاب، مرطب بشرة، مناكير، مرايا، مشط للشعر لها ولطفلها، وغيرها.

شراء زيوت طبيعية حسب حالة الحامل للاسترخاء والنوم، أو التركيز أو للانتعاش.

قطعة مجوهرات مع حفر عليه اسم المولود القادم.

روب مريح للحامل.

من هدايا الزوج لزوجته الحامل أيضاً،حقيبة ظهر تناسب الحامل.

رسالة حب مع ووردة حمراء بجانبه.

بنطال مخصص للحامل

جهاز مراقبة للأطفال

بجامة متطابقة للأم والطفل

كتاب مذكرات اللحظات الأولى مع طفلك.

سماعات خاصة للجنين في بطن الأم

كاميرا لالتقاط الصور مع الطفل القادم.

اجمل هدية للزوجة بعد الزعل

ساعة آبل

ملابس جديدة من محل تحبه

الذهاب إلى مطعم رومانسي

اطبخ لها بيدك أو اطلب أكل جاهز تحبه وتناولا العشاء سويًا على ضوء الشموع.

العطور

الذهاب إلى السينما والاستمتاع بتناول البوشار.

بعض الأجهزة الإلكترونية التي تحتاجها

ارسم صورة لها مع برواز كبير وضعها في غرفة الجلوس

رحلة حول الطبيعة.

مساج.

مجوهرات

هدايا رومانسية للزوجة

علبة قلب حب وفيها خاتم

الذهاب إلى مطعم رومانسي وتناول طعامها المفضل

جلسة مساج

فاوتشر من محل ملابس تحبه

شراء وروود حمراء

بوكس شوكولاتة

الذهاب لمشاهد فيلم رومانسي

السفر إلى منتجع هادىء

قدم لها دعوة ببعض الرسائل الرومانسية.

الحجز في مطعم مع مطرب والاستمتاع فيه والرقص سوياً.

رسائل عيد الحب

لو أتكلم عنك مافي قلبي بأوراقي تشتكي كلمات الحب وأوراقي تمل منها.

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة اللي شفتك فيها.

أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شفتك فين؟ افتكرت .. أنت اللي نص الشهر يملّي السما نورك.

أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمي وهواي.

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاء.

لليل هلاله ولقلبي حبيب عذبني دلاله يا ترى اليوم كيف حاله؟

حب سعيد على الجميع.

كل عام وأنت الحب.

اللي يحبك صعب يقدر يخليك حظك عطاك إنسان بالحيل يغليك.

خليك جاهز يمكن تنقص الكمية ونحتاج لك المرسل: مصنع العسل والشوكولاتة.

إن كان غيري كاتب غلاك بسطور تراني نقشته بذهب ما تمحيه بحور.

أدري يا حبيبي وقتي لك دايم قليل حيل أنا مقصر وقلبي عنك إنت مايميل.

أهديلك العمر وأعتذر برخص الهدية قدر سما فوق السما ولك نجومها عطية.

اليوم أحبك، غدًا أعشقك ، بعد غدًا في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

رسائل ومسجات عيد الحب 2023 لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

إن كان غيري كاتب غلاك بسطور تراني نقشته بذهب ما تمحيه بحور.

حبيت أعلمك إنك: أجمل حلم لقيته وأحلى صدر ضميته وأغلى حب في قلبي حطيته.

لو يحرمني الزمن لقاك فلن يحرمني من ذكراك أحبك و أوعد ما أنساك.

استعد لتحليل فصيلة الدم. انتظر. النتيجة في الطريق . اكتشاف خطير. دمك ع.س.ل.

أنت هنا معي ومشتاق لك، إذن ماذا أقول أن لم تكوني معي؟

أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك.

يابختك ياحظك مين قدك، أنا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

من قلبي نبغيك.... وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى...وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك...وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي!

عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

أفكار هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023

أفكار هدايا عيد الحب 2023