أفضل تتبيلة ستيك بالصويا والريحان هل تبحثين عن أفضل وصفة ستيك مريحة فعالة وعملية؟ لما لا تجربي هذه الوصفة العائلية الشهية التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات طازجة ومفيدة.

أفضل تتبيلة ستيك بالصويا والريحان

وصفة شهية

المكونات:

نصف كوب صلصة صويا

نصف كوب زيت زيتون

نصف كوب عصير ليمون طازج

ربع كوب صلصة ورسيستيرشاير

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

3 ملاعق كبيرة ريحان مجفف

1 ½ ملاعق كبيرة من رقائق البقدونس المجففة

1 ملعقة صغيرة فلفل أبيض مطحون

نصف ملعقة صغيرة صلصة فلفل حار (اختياري)

1 ملعقة صغيرة ثوم مجفف مفروم (اختياري)

أفضل تتبيلة ستيك بالصويا والريحان

الطريقة:

الخطوة 1

ضع صلصة الصويا وزيت الزيتون وعصير الليمون وصلصة رسيستيرشاير ومسحوق الثوم والريحان والبقدونس والفلفل في الخلاط. أضف صلصة الفلفل الحار والثوم حسب الرغبة. امزج بسرعة عالية لمدة 30 ثانية حتى تمتزج جيدًا.

الخطوة 2

تسكب التتبيلة فوق قطع اللحم. تغطى وتوضع في الثلاجة لمدة تصل إلى 8 ساعات.

الخطوة 3

الآن يمكنك طبخ اللحم حسب الرغبة.

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