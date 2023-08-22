البوابة - مع اقتراب فصل الخريف يجب أن تتعرفي على أفضل درجات ألوان الشعر الشائعة. وفقاً لخبراء تصفيف الشعر فأن الألوان الدافئة والترابية المستوحاة من الأوراق المتغيرة والطقس البارد هي بعض الخيارات الشائعة:

أفضل درجات ألوان الشعر لفصل الخريف



أوبورن: هذا الظل الغني ذو اللون البني المحمر هو خيار كلاسيكي لفصل الخريف. يمكن اختيار عدة درجات منه، من العميق والدرامي إلى الناعم والبسيط.

النحاسي: هذا الظل النابض بالحياة والدافئ هو خيار آخر رائع لفصل الخريف. يمكن أن يضيف لمسة من اللمعان والشخصية إلى مظهرك.

الكستنائي: هذا الظل البني الغامق هو خيار متعدد الاستخدامات يمكن ارتداؤه اما داكناً أو فاتحاً. إنه خيار رائع لأولئك الذين يريدون لون شعر طبيعي المظهر.

الكراميل: هذا الظل الذهبي الدافئ مثالي لإضافة لمسة من أشعة الشمس إلى شعرك. إنه خيار رائع لمن لديهم بشرة فاتحة.

الأشقر الذهبي: هذا الظل الفاتح والدافئ طريقة رائعة لتفتيح بشرتك. إنه اختيار جيد لمن لديهم بشرة متوسطة أو زيتونية.

إذا لم تكن متأكدًا من لون الشعر المناسب لك ، فمن الأفضل دائمًا استشارة مصفف الشعر. يمكنهم مساعدتك في اختيار الظل الذي يلائم لون بشرتك ونوع شعرك.



فيما يلي بعض الأشياء الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار لون شعر لفصل الخريف:

لون عينيك: إذا كانت عيونك دافئة ، مثل البني أو البندقي ، فأنتِ تريدين اختيار لون الشعر الذي يكمل تلك الألوان. ألوان الشعر الدافئة ، كالأحمر أو النحاسي ، ستجعل عينيك تبدوان أكثر إشراقًا.

لون بشرتك: إذا كانت بشرتك فاتحة ، سترغبين في اختيار لون شعر فاتح أو متوسط. يمكن أن تجعل ألوان الشعر الداكنة بشرتك تبدو باهتة.

نوع شعرك: إذا كان شعرك ناعمًا ، فأنت تريدين اختيار لون الشعر الذي يضيف حجمًا. يمكن أن تجعل ألوان الشعر الداكنة الشعر الناعم يبدو أقل كثافة.

أسلوب حياتك: إذا كنتِ نشيطة، فستحتاجين إلى اختيار لون شعر لا يحتاج إلى صيانة. يمكن أن تتلاشى ألوان الشعر الداكن بسرعة أكبر من ألوان الشعر الفاتح.

بغض النظر عن لون الشعر الذي تختارينه ، تأكدي من أنه الظل الذي تحبينه والذي يجعلك تشعرين بالثقة.

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