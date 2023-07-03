أيام قليلة وينتهي شهر ذي الحجة، والمسلمون على موعد مع بداية سنة هجرية جديدة 1445، فيما يلي أفضل دعاء السنة الهجرية الجديدة ليدعو المسلم لنفسه ويبدأ به العام الهجري الجديد:

أفضل دعاء السنة الهجرية الجديدة

اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد.

اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهمّ يا رب إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وهداها، وأعوذ بك يا الله من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلاكها.

اللهمّ يا رب إني أرغب إليك أن تحفظ عليّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني يا رب العالمين فيها إلى ما يرضيك عني يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهمّ إنا نسألك خير هذه السنة ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها، اللهم ارزقنا فيها العصمة من الشيطان الرجيم يا رب العالمين.

اللهمّ يا خالقي ومولاي، اللهم إني أعلم قدرتك على عقوبتي وأعلم دعوتك لي إلى التوبة من بعد جرأتي على معصيتك اللهم تقبل توبتي ولا تقطع منك رجائي يا رب العالمين.

اللهمّ إني أسألك باسمك الأعظم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبلني عندك في الصالحين، واجعلني بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المهديين الأبرار.

اللهمّ يا رب ردني إليك ردًا جميلًا واعفو عني واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم يا غفور يا كريم اغفر لي ما فعلته من الذنوب والخطايا في هذه السنة واجعلني لك مطواعًا ولسنة نبيك متابعًا يا رب العالمين.

اللهمّ يا رب ثبت قلبي على الهدى والتقى، واهدني لما تُحب وترضى، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، واغفر لي يا غفور يا كريم.

دعاء السنة الجديدة

اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره.

نسألك اللهم أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأسألك اللهم عملا يقربنى إليك ياذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهُم إني أستودعك سنة مضت من عمري بأن تغفرها لي ، و ترحمني وتعفو عني وان تُبارك لي في أيامي القادِمة وتصلح نفسي و تُيسر أمري. يارب لا تفجعني بفقد أحد فلا طَاقـة لي لفقد الاحبـة.

يا رب إحفظ لي منْ حولي و لا تحرمني قريبْا ۆ لا بعيداً، اللھم آمين.

دعاء السنة الجديدة للحبيب

اللهم حبيبي وأغلى الأشياء في الكون، حقّق له ما يتمنى واسعده سعادة لا تنتهي، سنة جديدة أقبلت ولازالت تسكن القلب، كل عام وانت بخير.

يا رب ارزق حبيبي الخيرة في أقدارك والرضا ثم السعادة في كل أيام السنة الجديدة، كل سنة وانت طيب.

اللهم اكتب له في السنة الجديدة الخير، وحقق له كل أحلامه اللهم اكفه شر خلقك، اللهم احفظ لي حبيبي اللهم وفقنا و بارك لنا لأنه اغلى شيء.

وفي السنة الجديدة ربي يطمن بالك ويريح قلبك وينثر السعادة عليك، يا رب تكون أسعد واحد بالكون يا أغلى حبيب.

اللهم في سنة جديدة اسألك ان تحفظ حبيبي من كل سوء وأن تكتب له الخير والراحة والاستقامة على طاعتك.

يا الله إني أسألك في هذه السنة الجديدة أن توفق حبيبي لكل خير وأن يبارك في عمره وأن تجمعني به يا رب العالمين.

اللهم وفق حبيبي في هذا العام الجديد بكل امنية طال انتظارها، اللهم أسعد قلبه وروحه وعيناه بما يتمنى، وأمطر عليه فرحاً يغير حاله وينير وجهه ويُزهر صدره.

دعاء السنة الجديدة للاصدقاء

إلهي إنَّ لي أصدقاء غالين على قلبي أسألك في هذه السنة أن تجعلهم في كنفك وأمانك وأن تبارك لي فيهم وأن تجعلهم آمنين مطمئنين مرتاحين البال يا رب العالمين.

اللهم يا رب اكتب لي ولعائلتي واصدقائي واحبتي خير الأقدار في بداية السنه الجديدة واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه.

يا رب يجعل الابتسامة ما تفارق وجيهكم يا اجمل وأطيب وأطهر أصدقاء، جعل ربي يحفظكم ويحميكم ويجمعكم مع أمنياتكم في هذه السنة الجديدة، دمتم بخير وصحة وسلامة.

هم أصدقائي ورفاقي يا رب إنَّ لهم في القلب محبة وتقدير أسألك أن تديم محبتهم في قلبي وأن تبارك فيهم وأن تجعلهم في هذه السنة الجديدة من أسعد خلقك وأقربهم إليك.

إلهي إني أستودعك حياة أصدقائي في هذه السنة فاجعلهم في نعيم وأجعل أيامهم أفراح وسرور وحياة سعيدة في طاعتك ورضاك.

أنا لولا سماحة قلوبكم أيش ممكن أسوي بالسنة الجديدة، يا رب يديمكم ويسعدكم ويرزقكم فيها أحلى اللحظات ويحقق لكل واحد منكم ما في نفسه، كل عام وأنتم بألف خير يا أغلى البشر.

يا رب يا الله إنني أبتدأ سنتي الجديدة ولي أصدقاء غالين على قلبي أسألك أن تبارك لي فيهم وأت تحفظهم وترعاهم وأن لا تريني فيهم شيئاً يحزنني أو يبكيني، اللهم أكرمهم برحمتك وسعة رزقك.

اللهم إني أستودعك عامي الذي مضى وأستودعك ما أتى لي ولأصدقائي، اللهم أحفظ أصدقائي بحفظك وارعاهم برعايتك ولطفك.

اللهم في السنة الجديدة أدم علي نعمة أصحابي الأحب الى قلبي دائماً في كل سنة، واجعلها سنة البشارات والأخبار السعيدة عليهم.

دعاء السنة الجديدة للاهل