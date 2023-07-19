أفضل دعاء تحقق به أمنياتك في العام الهجري الجديد 1445 الذي نستقبله بأجمل الأدعية التي تحمل الراحة والخير والسلام، وذلك بمناسبة استقبال السنة الهجرية الجديدة، ومن خلال موقع "البوابة" سوف نقدم لكم أفضل دعاء تحقق به أمنياتك في العام الهجري الجديد 1445.

أفضل دعاء تحقق به أمنياتك في العام الهجري الجديد 1445

يا رب في بداية عامنا الهجري الجديد نسألك أن تجعله أفضل عامٍ عشته حتى الآن، اللهم حسّن فيه خلقي وأكرمني بزيادة رزقي.

اللهم يا رب في بداية العام الهجري الجديد أسألك أن تكتب لي الخير، وأن تقدر لي البركات والرحمات، اللهم ارزقني من خزائنك، وأرضني بما رزقتني وارض عنّي.

دعاء العام الهجري الجديد 1445

يا رب يا الله في بداية عامنا الهجري الجديد نسألك أن تجعله أفضل عامٍ عشته حتى الآن، اللهم حسّن فيه خلقي وأكرمني بزيادة رزقي. اللهم في بداية العام الهجري الجديد أسألك أن تكتب لي الخير، وأن تقدر لي البركات والرحمات، اللهم ارزقني من خزائنك، وأرضني بما رزقتني وارض عنّي.

مع بداية السنة الهجرية الجديدة 1445 اللهم جبرا لخاطري يتعجب له جميع خلقك.

اللهم يا رب أهل علينا السنة الهجرية الجديدة الجديد واجعله اللهم عام بركة وخير وصلاح الحال في الدنيا والآخرة.

اللهم اغفر لي ذنوب فعلتها في عام مضى وأصلح نفسي واسترني وأكرمني في العام الجديد واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج يارب العالمين.

اللهم نسألك العفو والعافية عن عام مضى، ونرجوك الأمل والرزق والسرور والفرج والسعادة في عام أتي، فاكتب لنا الخير كله وارضنا به يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أعلنت وما أسررت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنـت.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.

مع بداية السنة الهجرية الجديدة اللهم سنة بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

اللهم في عام هجري جديد ١٤٤٥ اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا بعيوبنا واحفظ جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب المصطفى في الدارين وأن نهتدي بهديه ونسير على خطاه.

اللهم في عام جديد 1445 كن لنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، واعطي لنا ولا تحرمنا، وراضنا وارضى عنّا.

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اللهم إنّ السنة الهجرية قد أقبلت لتدقّ أبوابنا، فنستودعك سنةً قد مرّت من العُمر، ونسأل الخير الوفير في سنة قادمة وعامرة بالرّحمات.

اللهم مع دخول العام الجديد 1445 نسألك أن لا تدع لنا ذنبًا إلا وقد غفرته ولا همًا إلا وفرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وقضيتها يا رب العالمين.

اللهم إني أدعوك في السنة الجديدة أن ترزقني القوة على نفسي الإمارة بالسوء، واشغلني يا الله بكل عمل يقربني إليك.

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