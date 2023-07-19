معايدات السنة الهجرية الجديدة: أجمل عبارات التهنئة بهذه المناسبة

هل تبحث عن المزيد من الرسائل والعبارات لاستقبال السنة الهجرية الجديدة، حيث يتسابق المسلمون لتبادل التهاني بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 2023 - 1445، وإذا كنتِ تبحث عن عبارات مميزة لمعايدات السنة الهجرية الجديدة، نعرض لكم في هذا المقال أفضل وأجمل عبارات ورسائل التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة:
معايدات السنة الهجرية الجديدة: أجمل عبارات التهنئة بالسنة الهجرية
- في هذه الأيام الدينية العظيمة وبمناسبة العام الهجري الجديد 1445، كل عام وأنتم بألف خير.
- كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير، كل عام وهي شامخة بين الأمم.
- جعل الله العام الهجري القادم 1445 خير الأعوام وأفضل مما سبق.
- أعاد الله عليكم العام الهجري الجديد بالخير واليمن والبركات.
- يا أغلى البشر يا اصفي القلوب كل عام وأنتم بخير.
- بارك الله فيكم وأعاد عليكم الهجري وعلى أحبتكم بخير.
- عسى الله تعالى أن يجعل العام الهجري الجديد 1445 عام سعيد على الأمة الإسلامية.
- اتقدم بأجمل باقة ورد مع ارق كلمات التهنئة بمناسبة العام الهجري.
- أدخل الله على قلوبكم البهجة والسرور، وفتح لكم من أبواب الخير ما تتمنوا.
- أيام قليلة ويأتي عام هجري جديد، فاللهم اجعله من أفضل الأعوام التي نتقرب اليك فيها.
- يسعدني أن أقدم أجمل تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1445.
- كل عام وجميع الأمة الإسلامية، كل عام ورية الإسلام شامخة.
- البهجة تملأ قلوبنا بمناسبة اقتراب ذكري هجرة الرسول الكريم.
- أسألك اللهم ان تجعل السعادة تدخل قلوبنا مع دخول العام الهجري 1445.
- أضاء نور العام الهجري الجديد 1445، فاللهم انر لنا الطريق إلى فعل الخير.
- أعظم الذكريات واجملها هي ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أعاده علينا أعوام وأعوام.
رسائل تهنئة عن العام الهجري الجديد 1445
- عام هجري جديد 1445 عسى الله أن يقدرنا على هجر الذنوب والمعاصي.
- في العام الهجري الجديد 1445 كل عام وأنتم بخير.
- بكل الحب والعشق أقدم التهنئة لكم بمناسبة العام الهجري الجديد 1445.
- أسأل الله أن يدخل علينا العام الهجري بالخير والسعادة والصحة.
- عسي الله أن يجعل العام الجديد 1445 عام جبرًا للقلوب وراحة للبال.
دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة 1445
- اللهم يا رب نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهَلْ الفجر وأهَلْ القرآن وحملته وأهَلْ قيام الليل وأهَلْ عليين واكرمنّا في هذا العام الهجري وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه… اللهم يارب سبب الأسباب لتقضي عنا الدين وتغنينا من الفقر وتعطينا سؤلنا في الدارين.
- اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في إبتدائها عملا يقربني إليك زلفي غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.
- رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
- اللهم إنا نسألك خير هذه السنة الهجرية ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم.
- اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ، وَقَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالِاسْتِجَابَةِ، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ وَعْدَكَ، وَلَا تَكْذِبُ عَهْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ إِلَيْنَا، وَيَسِّرْهُ لَنَا، وَمَا كَرِهْتَ مِنْ شَيْءٍ فَكَرِّهْهُ إِلَيْنَا وَجَنِّبْنَاهُ، وَلَا تَنْزِعْ عَنَّا الْإِسْلَامَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَيْتَنَا.
- اللهم إنى أعلم قدرتك على عقوبتي وأعلم دعوتك لى إلى التوبة من بعد جرأتى على معصيتك فتقبل توبتي، وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائي منك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنى وأستغفرك اللهم فأغفر لى ما فعلته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه.