معايدات السنة الهجرية الجديدة: أجمل عبارات التهنئة بهذه المناسبة

هل تبحث عن المزيد من الرسائل والعبارات لاستقبال السنة الهجرية الجديدة، حيث يتسابق المسلمون لتبادل التهاني بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 2023 - 1445، وإذا كنتِ تبحث عن عبارات مميزة لمعايدات السنة الهجرية الجديدة، نعرض لكم في هذا المقال أفضل وأجمل عبارات ورسائل التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة:

معايدات السنة الهجرية الجديدة: أجمل عبارات التهنئة بالسنة الهجرية

في هذه الأيام الدينية العظيمة وبمناسبة العام الهجري الجديد 1445، كل عام وأنتم بألف خير.

كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير، كل عام وهي شامخة بين الأمم.

جعل الله العام الهجري القادم 1445 خير الأعوام وأفضل مما سبق.

أعاد الله عليكم العام الهجري الجديد بالخير واليمن والبركات.

يا أغلى البشر يا اصفي القلوب كل عام وأنتم بخير.

بارك الله فيكم وأعاد عليكم الهجري وعلى أحبتكم بخير.

عسى الله تعالى أن يجعل العام الهجري الجديد 1445 عام سعيد على الأمة الإسلامية.

اتقدم بأجمل باقة ورد مع ارق كلمات التهنئة بمناسبة العام الهجري.

أدخل الله على قلوبكم البهجة والسرور، وفتح لكم من أبواب الخير ما تتمنوا.

أيام قليلة ويأتي عام هجري جديد، فاللهم اجعله من أفضل الأعوام التي نتقرب اليك فيها.

يسعدني أن أقدم أجمل تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1445.

كل عام وجميع الأمة الإسلامية، كل عام ورية الإسلام شامخة.

البهجة تملأ قلوبنا بمناسبة اقتراب ذكري هجرة الرسول الكريم.

أسألك اللهم ان تجعل السعادة تدخل قلوبنا مع دخول العام الهجري 1445.

أضاء نور العام الهجري الجديد 1445، فاللهم انر لنا الطريق إلى فعل الخير.

أعظم الذكريات واجملها هي ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أعاده علينا أعوام وأعوام.

رسائل تهنئة عن العام الهجري الجديد 1445

عام هجري جديد 1445 عسى الله أن يقدرنا على هجر الذنوب والمعاصي.

في العام الهجري الجديد 1445 كل عام وأنتم بخير.

بكل الحب والعشق أقدم التهنئة لكم بمناسبة العام الهجري الجديد 1445.

أسأل الله أن يدخل علينا العام الهجري بالخير والسعادة والصحة.

عسي الله أن يجعل العام الجديد 1445 عام جبرًا للقلوب وراحة للبال.

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة 1445