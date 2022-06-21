أفضل طريقة لرعاية طفل مصاب بمرض السكري

إذا تم تشخيص إصابة طفلك مؤخرًا بمرض السكري من النوع الأول، فمن المحتمل أن يكون لديك الكثير من الأسئلة والمخاوف والقلق بشأن الشكل الذي ستبدو عليه خطة العلاج الخاصة به في المستقبل.

وقد يساعد في معرفة أن حالة المناعة الذاتية هذه يمكن التحكم فيها، حيث بصفتك أحد الوالدين أو مقدم الرعاية، قد تتساءلين كيف يمكنك مساعدة طفلك على تعلم العناية بنفسه أثناء الذهاب إلى المدرسة واللعب مع الأصدقاء والحصول على جميع تجارب الطفولة السعيدة والخالية من الهموم.

ما الذي يجب أن يشمله رعاية الطفل المصاب بمرض السكري ؟

يمكن أن تكون رعاية طفل مصاب بمرض السكري مهمة شاقة، خاصة في البداية بعد التشخيص عوندما تتعلمين الكثير من المعلومات الجديدة وتحاولين معرفة ما هو الأفضل لطفلك.

ووفقًا لـ Nemours Children' s Health، هناك أربعة أجزاء رئيسية لخطة رعاية الأطفال المصابين بمرض السكري وهي:

سكريات الدم

تسمح لك أنواع مختلفة من عدادات الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGMs) بفحص مستويات السكر في الدم على مدار اليوم، مما يساعدك على الحفاظ على المستويات ضمن نطاق مستهدف، واعتمادًا على عمر الطفل والاعتماد على إدارة مرض السكري، قد يكون من المفيد الإشراف على فحوصات السكر في الدم.

الأنسولين

مرض السكري يعني أن بنكرياس طفلك لا ينتج ما يكفي من الأنسولين للعمل بشكل صحيح، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، هذا يعني أن الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة يحتاجون إلى تناول الأنسولين حتى تعمل أجسامهم بشكل صحيح، ويتم إعطاؤها إما عن طريق الحقن أو مضخة الأنسولين.

التمرين

يساعد النشاط البدني في تنظيم مستويات السكر في الدم ويمكن أن يجعل الأنسولين يعمل بشكل أفضل، ووفقًا لـ Nemours Children' s Health، من الناحية المثالية، يجب أن يكون طفلك نشطًا لمدة 60 دقيقة على الأقل كل يوم، حيث يمكنك العمل على تحقيق هذا الهدف بمرور الوقت وتحفيز طفلك من خلال العثور على نشاط يستمتع به وحتى المشاركة في النشاط معه.

تخطيط الوجبات

سيساعد تناول الأطعمة المغذية طفلك على الحفاظ على وزن صحي والحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع، وتعتبر الفواكه والخضروات الكاملة والبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية أماكن رائعة للبدء، حيث يمكنك العمل مع فريق رعاية مرضى السكري الخاص بك على الخيارات الأفضل وما إذا كانت الخيارات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لنمط حياة طفلك.

أيضًا الجانب النفسي والاجتماعي للحياة مع مرض السكري، أو مراقبة الصحة العقلية والعاطفية، هو أيضًا جزء مهم من خطة إدارة رعاية الطفل المصاب بمرض السكري، فقد يواجه الأطفال الذين يعانون من حالات صحية مزمنة صعوبة في تكوين صداقات، والثقة في أجسادهم.

هل مضخة الأنسولين مناسبة للطفل المصاب بمرض السكري ؟

على الرغم من أن العديد من مرضى السكري يختارون تناول الأنسولين عن طريق الحقن ومراقبة سكريات الدم باستخدام بعض الأجهزة المنزلية، إلا أن الكثيرين يختارون مضخة الأنسولين، حيث أدخلت بعض التقنيات الجديدة بعض الطرق الأخرى للقيام بذلك، بما في ذلك مضخات الأنسولين وشاشات الجلوكوز المستمرة.

وفي الواقع، مضخة الأنسولين أصبحت تقنية مستخدمة في مرض السكري وهي الأكثر شعبية منذ التسعينيات، حيث إنها جهاز صغير يدير الأنسولين باستمرار في الخلفية طوال النهار والليل، ويتم الحقن في الطبقة العليا من الأنسجة الدهنية تحت الجلد وتتم إزالة الإبرة الصغيرة، وبهذه الطريقة يتم توصيل الأنسولين.

أيضًا مرصد الجلوكوز المستمر، هو جهاز السكري منذ عام 2004، حيث يقيس مستويات الجلوكوز لديك كل بضع دقائق، باستخدام مستشعر يتم إدخاله تحت الطبقة العلوية من الجلد والتواصل عبر جهاز إرسال تلتصق به على بشرتك، وينقل المستشعر المعلومات والبيانات إلى جهاز استقبال محمول باليد وتطبيق هاتف ذكي وأحيانًا مضخة أنسولين.

ويمكن أن يجعل كلا الجهازين إدارة مرض السكري أكثر مرونة، دون الحاجة إلى تناول الأنسولين عن طريق الحقن كما يجب عليك القيام بخلاف ذلك، ولكن هناك إيجابيات وسلبيات لهذه التقنيات يجب أن تضعها في الاعتبار.

الاسئلة المتكررة

ما مدى خطورة مرض السكري لدى الطفل ؟

النوع الأول من مرض السكري هو حالة مناعية ذاتية يمكن إدارتها، لكنها تنطوي على اهتمام وإدارة نشطين كل يوم، وبصرف النظر عن مضاعفات مرض السكري طويلة الأمد التي يمكن أن تؤثر على العينين والأعصاب والقلب والكلى، فإن تأثير السكريات المنخفضة أو المرتفعة في الدم يمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يتم علاجه، وهذه حالة تستمر مدى الحياة ولا يمكن علاجها أو عكسها، على الرغم من أن الكثيرين يعيشون حياة صحية طويلة مع مرض السكري.

لماذا أصيب طفلي بمرض السكري ؟

لا يعرف العلم الأسباب الدقيقة لمرض السكري، ولكن يعتقد الباحثون أنه قد يكون موروثًا من خلال جينات محددة تسبب الاستعداد للمرض، حيث قد يؤدي الفيروس أو العامل البيئي الآخر بعد ذلك إلى استجابة الجهاز المناعي التي تؤثر على قدرة البنكرياس على صنع الأنسولين، ولا يطور كل من لديه هذه الجينات مرض السكري، كما أنه لا شيء ارتكبته أنت أو طفلك خطأ قد يتسبب في هذه الحالة.

ماذا يمكن أن يأكل طفلي المصاب بالسكري ؟

بالنسبة للجزء الأكبر، يمكن للأطفال المصابين بالسكري تناول نظام غذائي نموذجي إلى حد ما طالما أنك تساعدهم في إدارة حصصهم وكميات الكربوهيدرات، فمثلًا الخضار الطازجة والفواكه منخفضة السكر والبروتين الخالي من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة كلها أطعمة مغذية للأطفال المصابين بمرض السكري.

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