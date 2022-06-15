طبيب البوابة: طنين الأذن بعد الإصابة بكورونا طنين الأذن هو الرنين أو الأزيز أو الأصوات الأخرى التي تسمعها في إحدى أذنيك أو رأسك أو كلتيهما. هي ضوضاء تسمعها عند إصابتك بطنين الأذن ولا تنتج عن صوت خارجي، ولا يستطيع الآخرون سماعها.

طبيب البوابة: طنين الأذن بعد الإصابة بكورونا

الدراسة

كشفت دراسة حديثة أجرتها كينغ كولدج لندن أن واحدًا من كل خمسة أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد عانى من الطنين في نفس الوقت. على الرغم من استمرار الطنين لبضعة أيام فقط في الدراسة بالنسبة لعدد قليل من الأشخاص ، إلا أن أكثر من نصفهم كانوا يعانون من طنين الأذن لأسابيع أو شهور.

وجدت دراسة أخرى ، أجرتها جامعة مانشستر ومركز مانشستر للأبحاث الطبية الحيوية ، أن 7.6٪ من الأشخاص الذين أصيبوا بـ كوفيد عانوا من فقدان السمع ، بينما أفاد 14.8٪ من الأشخاص أنهم يعانون من طنين الأذن ، وأفاد 7.2٪ من الأشخاص أنهم يعانون من طنين الأذن. أظهرت ورقة بحثية أعدها باحثون في جامعة لامار في تكساس أن معدل انتشار طنين الأذن بعد كوفيد-19 يبلغ ثمانية بالمائة.

قد لا يتأثر بعض الأشخاص بالصوت ، ولكن بالنسبة للآخرين يمكن أن يكون مؤلمًا للغاية ويؤثر على جودة حياتهم ومزاجهم ونومهم وتركيزهم. في معظم الحالات ، يتحسن الطنين بمرور الوقت لأن الدماغ ينسى أنه يستمع إلى الصوت.

طبيب البوابة: طنين الأذن بعد الإصابة بكورونا

الإجهاد وطنين الأذن

من المعروف أن العديد من الالتهابات الفيروسية تسبب ضررًا مباشرًا لمنطقة الأذن الداخلية. يمكن أن تحفز استجابة التهابية أو تجعل الأذن الداخلية عرضة للعدوى البكتيرية أو الفطرية. كما اقترح الباحثون أن الإجهاد الناجم عن القيود والعزلة أثناء الوباء قد يكون سبباً وراء إصابة الأشخاص بطنين الأذن.

وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن زيادة الاكتئاب والقلق والتهيج والمخاوف المالية ساهمت بشكل كبير في زيادة إزعاج طنين الأذن خلال فترة الوباء.

طبيب البوابة: طنين الأذن بعد الإصابة بكورونا

تخلص من هذا الرنين المؤلم

من المهم استشارة طبيبك أولاً إذا كنت تعاني من طنين الأذن المرتبط بكوفيد-19 . إذا تسبب مرض كوفيد في إصابة شخص ما بفقدان السمع وطنين الأذن ، فإن تركيب المعينات السمعية سيساعد في كلتا الحالتين.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن للناس القيام بها لتحسين أو معالجة المشكلة.

الأصوات الخلفية الهادئة مثل الأصوات الطبيعية أو صوت المروحة أو الراديو الذي يتم تشغيله بمستوى أكثر هدوءً من الطنين يمكن أن يشجع عقلك على التركيز على الصوت الأكثر تشويقًا بدلاً من الطنين.

لتقليل تأثير الإجهاد على تطور واستمرار الطنين ، مارس تقنيات الاسترخاء. يمكنك محاولة ممارسة تمارين التنفس أو التأمل بانتظام. تمارين استرخاء العضلات التدريجي مفيدة أيضًا في تهدئة طنين الأذن.

حافظ على وقت نوم واستيقاظ طبيعي ، واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ، ومارس بعض التمارين بشكل منتظم. تشير الدراسات إلى أن الراحة الجيدة ومستويات المعيشة الصحية يمكن أن تعزز جهاز المناعة لديك.

طبيب البوابة: طنين الأذن بعد الإصابة بكورونا

الأعراض الطويلة الأخرى لكوفيد-19

بصرف النظر عن طنين الأذن ، تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لكوفيد التعب الشديد (الارهاق) وضيق التنفس وألم الصدر ومشاكل الذاكرة والتركيز وصعوبة النوم وخفقان القلب.

في كثير من الأحيان يتم العثور على أعراض ما بعد كوفيد لدى الأشخاص المصابين بعدوى كوفيد- 19 الشديدة. ومع ذلك ، يمكن لأي شخص مصاب بالفيروس أن يعاني من حالات أعراض ما بعد كوفيد، حتى أولئك الذين يعانون من مرض خفيف أو ليس لديهم أعراض.

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