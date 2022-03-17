أفضل كريم لتفتيح الوجه من الصيدلية أو أفضل منتج للعناية بالبشرة هي أمور تعتبر من ضمن الأساسيات بالنسبة لأي سيدة، ودائمًا ما يهتم معظم النساء بالحصول على هذه المنتجات لتبقى بحوزتهن في الحقيبة أينما ذهبن، حيث أن كريم تفتيح البشرة من الصيدلية مهم لمواجهة كل ظروف الطقس القاسية والتي قد تؤثر على البشرة.

وفي الواقع، يمكن للطقس القاسي أن يؤثر على البشرة من خلال التخلص من إنتاج الدهون، أو من خلال ترك الوجه زيتي أو جاف، وأحيانًا في حالات أخرى قد تكون التغيرات الهرمونية مسؤولة عن كل ما سبق.

وبناء على ما سبق، أقل ما يمكن أن تفعله أي سيدة هو أن تحصل على أفضل كريم لتفتيح الوجه من الصيدلية، لمواكبة كل هذه التغيرات، والتي يمكن أن تضاف لها أيضًا الحماية من الشمس من خلال أقنعة الوجه الواقية.

ومن المعروف أن هناك الكثير من المنتجات التي يتم التسويق لها على أنها أفضل كريم للتبييض من الصيدلية ، ولكن لتجنب الحيرة في ذلك، سنقترح عليك سيدتي أفضل 10 أنواع من كريم تفتيح الوجه من الصيدلية من خلال هذه المقالة.

أهم و أفضل كريم لتفتيح الوجه من الصيدلية

كريم تفتيح الوجه من الصيدلية "أولاي" (Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream)

يعد هذا المنتج أفضل كريم لتفتيح الوجه من الصيدلية ، حيث أنه مرطب مصمم لاختراق البشرة بعمق بمكونات مغذية ترطب وتحسن مرونة البشرة، وقد يكون مفيدًا لمن يعانين من علامات الشيخوخة، حيث أن كريم تفتيح البشرة من الصيدلية هذا يحتوي على تركيبة تتضمن فيتامين ب3، وهو مكون معروف بتعزيز دوران الخلايا وإزالة الجلد الميت.

كريم تفتيح الوجه من الصيدلية "بوندز" (Ponds Dry Skin Cream Facial Moisturizer)

كريم تفتيح البشرة هذا من ضمن المنتجات الكلاسيكية والذي قد يكون في حقيبة أي سيدة، حيث أنه غني بالمكونات الانسدادية للترطيب اليومي، كما أنه يجهز البشرة للمكياج، ومن المؤكد أنه سيكون كريم تفتيح البشرة المفضل لكل أنواع البشرة الجافة وغير الدهنية.

كريم تفتيح الوجه من الصيدلية "كلين آند كلير" (Clean & clear essential dual action acne facial moisturizer)

يتميز هذا الكريم المنظف بأنه علاج لحب الشباب ومرطب يومي، كما أنه يعالج الاختراقات ويغذي الجلد، وكل ذلك بضربة واحدة، ويعد هذا المنتج أفضل كريم لتفتيح الوجه من الصيدلية يمكن الحصول عليه وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب، حيث تحتوي تركيبته الخالية من الزيت على حمض الساليسيليك، وهو حمض بيتا هيدروكسي يخترق أعماق الجلد وينظف جيدًا.

كريم تفتيح الوجه من الصيدلية "كيتافيل" (Cetaphil Facial Moisturizer With sunscreen)

هذا المنتج هو أفضل كريم للتبيض من الصيدلية ، حيث أنه يرطب الوجه بشكل يومي، مع حماية من أشعة الشمس، وهو كريم آمن لأنواع البشرة الحساسة، نظرًا لأن تركيبته خالية من العطور ومضادة للحساسية ومختبرة جلديًا.

كريم تفتيح الوجه من الصيدلية "أفينو" (Aveeno Positively Radiant Daily Face Moisturizer)

مرطب أفينو اليومي هو أفضل كريم لتفتيح الوجه من الصيدلية خاصة أنها يمكن وضعه تحت المكياج لأنه خفيف بما يكفي، وأيضًا يبدو متألقًا تمامًا على الوجه عندما يكون خالٍ من المكياج، وذلك بفضل ناشرات الضوء الطبيعي التي تعكس الضوء وتشتت الانتباه عن العيوب، كما تعالج تركيبة هذا الكريم البقع الداكنة ولون البشرة.

كريم تفتيح الوجه من الصيدلية "لوريال" (Loreal Paris Skincare Collagen Face Moisturizer)

لا شك أن هذه الماركة الشهيرة من منتجات العناية بالبشرة قد تكون أول خيار لدى أي سيدة عن التفكير بالحصول على أفضل كريم لتفتيح الوجه من الصيدلية ، حيث أنه يعالج الكولاجين في الوجه، وهو لا يرطب فحسب، بل يساعد في ملء الخطوط والتجاعيد، ويعد الاستخدام المنتظم لكريم تفتيح البشرة هذا الخالي من العطور أم مهم لزيادة المرونة في البشرة الحساسة والشيخوخة.

كريم تفتيح الوجه من الصيدلية "فير آند لفلي" (Fair & Lovely)

إن كريم فير آند لفلي قد يكون شائع جدًا والعديد من النساء يمتلكنه بشكل دائم، حيث أنه يعتبر من أفضل أنواع كريمات تفتيح البشرة المشهورة والقديمة، وذلك لأنه يتميز بتركيبة ليس لها مثيل فعالة في تفتيح البشرة وترطيبها، كما يحتوي هذا الكريم على فيتامينات عديدة من بينها فيتامين سي، وهذه التركيبة المميزة يمكنها تفتيح البشرة وإزالة الحبوب والبقع الداكنة إلى جانب الكلف ومشاكل البشرة الأخرى.

كريم تفتيح الوجه من الصيدلية "نيتروجينا" (Neutrogena Hydro Boost Gel-Cream Face Moisturizer)

لا داعي للحيرة بعد اليوم بشأن الحصول على أفضل كريم لتفتيح الوجه من الصيدلية ، حيث أن هذا الكريم مرطب قوي جدًا يعادل كوبًا من الماء للبشرة، كما أنه سهل الامتصاص بسرعة في الجلد ويوفر الرطوبة، وذلك بفضل تركيبته الغنية بحمض الهيالورونيك والذي يعد إصلاح فوري للبشرة شديدة الجفاف.

كريم تفتيح الوجه من الصيدلية "نيفيا" (Nivea Care)

لا يمكن أن تختلف أي اثنتين حول شعبية هذا الكريم الذي يعد أقدم و أفضل كريم لتفتيح الوجه من الصيدلية ، حيث أنه يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويعزز ترطيب البشرة بفضل احتوائه على الجلسرين، كما أنه يحتوي على مضادات للالتهابات الجلدية، ويمكن من خلال استخدامه الوقاية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى بفضل مادة سلفات المغنيسيوم الموجودة فيه.

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