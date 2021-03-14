أفضل هدايا عيد الأم لعام 2021

جاء شهر الربيع ليحمل معه إشراقة تفتح القلب والروح، فهو شهر الأم، حيث يحمل عيدها في طياته ونسماته الهادئة واللطيفة.

تعتبر الهدية مظهراً من مظاهر المحبة والود بين الناس، ومن أعظم صور المحبة هي محبة الأم وتقديم الهدايا لها، فالأم تفرح كثيراً عندما ترى ابنها يقدم لها هديةً كنوعٍ من التقدير والعرفان بجميلها الذي لا يمكن مجازاتها عليه.

هدايا عيد الأم

هدايا غير مكلفة للصغار:

مجموعة أزهار من الأوراق الملونة.

عقد من الخرز الملون.

بطاقات معايدة مصنوعة يدوياً مع أشعار وكلمات خاصة بعيد الأم.

برواز صور مصنوع يدوياً.

كتاب جديد.

هدايا متوسطة التكلفة للمراهقين:

باقة ورود.

قالب حلوى بالفراولة عليه أسم الأم.

مجموعة شموع عطرية.

بطاقات معايدة موسيقية.

صندوق خشبي للمجوهرات.

هدايا ثمينة للكبار:

عقد بأحجار كريمة خاصة بعيد ميلاد الأم.

عقد من اللؤلؤ.

سوار من اللآلئ.

تعليقة الماس (قلب، ورقة الحظ)

عباءة قماش كشمير.

حقيبة يد فاخرة.

تعليقة تذكار "يمكن وضع صور بداخلها."

أقراط لؤلؤ.

بيجاما مخمل بلون وردي.

محفظة جلدية صغيرة للبطاقات.

مجموعة منتجات العناية بالبشرة.

مجموعة منتجات للماكياج.

مجموعة منتجات العناية بالقدمين.

مجموعة العناية بالجسم والاسترخاء.

علبة شوكولا فاخرة.

كيك عيد الأم

رسائل عيد الأم 2021