البوابة - ابدئي موسم الصيف بأناقة مع عودة مفاجآت صيف دبي (DSS) الذي ينطلق من 29 يونيو إلى 3 سبتمبر 2023 مع تخفيضات كبيرة وأحداث مثيرة وتسوق رائع والكثير من المرح العائلي.

يعد أرخص وقت لزيارة مدينة دبي هو خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر عندما تنخفض أسعار الرحلات الجوية والفنادق، أي الموسم المنخفض للسياحة في دبي. بينما يعتبر أفضل موسم لزيارة دبي هو خلال فصل الشتاء للحصول على فرصة لاستكشاف المدينة وقضاء العطلة بشكل جيد. والاستمتاع أيضاً بمهرجان دبي للتسوق الذي يقام عادة ما بين شهري ديسمبر ويناير.

وينصح عادةً بقضاء خمسة إلى سبعة أيام لمشاهدة جميع مناطق الجذب والمولات والمطاعم الأكثر إثارة للإعجاب في دبي. كما يُنصح بالتسوق لشراء الذهب خلال مهرجان دبي للتسوق من (ديسمبر- يناير) أو خلال مفاجآت صيف دبي للحصول على أفضل الصفقات والعروض (من يونيو إلى أغسطس).

أفضل وأفخم مولات التسوق خلال موسم صيف دبي 2023

1. دبي مول

يُدرج دبي مول ضمن أكبر مراكز التسوق في العالم ، ويضم حوالي 1200 متجرًا و 120 مطعمًا ومقهى وحوالي 22 شاشة سينمائية.

يعتبر هذا المركز التجاري الفخم الخيار الترفيهي الأهم خلال صيف دبي ، حيث يضم دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية وحلبة دبي للتزلج (بالحجم الأولمبي) وكيدزانيا (التعليم الترفيهي للأطفال) ومجمع سينما داخلي.

فاشن أفينيو

يضم المول قسماً خاصاً بالأزياء والملابس ضمن منطقة "فاشون أفينيو" حيث تضم القبة المستديرة مجموعة واسعة من ماركات الأزياء المشهورة تحت سقف واحد ومن أبرزها ديور، آرماني، شانيل، غوتشي ، لويس فيتون، كافالي، بوس، كارل لاغرفيلد، لورو بيانا، فيندي، فان كليف، اوف وايت، بالنسياغا، وغيرها. بالإضافة الى متجر ضخم متخصص في الأحذية من كل الماركات العالمية (ليفل شوز) وسط المول.

الشلالات

بمجرد أن تخطو إلى الموقع المركزي للمول ، ستندهش من المناظر الخلابة لشلالات الغواصين. ما يميز هذا الشلال أنه يمر عبر جميع الطوابق الأربعة في دبي مول. تتميز شلالات المياه هذه بمنحوتات غواصين بشرية منحوتة من الألياف الزجاجية الفنية.

الأكواريوم

يعد مركز الجذب السياحي الأهم في دبي مول هو الأكواريوم والحديقة المائية. متع عينيك بجمال عالم الأحياء المائية ، يوجد حوالي 33000 نوع بحري هنا. أسماك قرش النمر ، ثعالب البحر ، طيور البطريق ، سمكة البيرانا ، ومجموعة من الكائنات الغامضة.

حلبة التزلج

تستوعب حلبة التزلج على الجليد في دبي مول ما يقرب من 2000 ضيف ، وهي بمثابة مكان متعدد الأغراض. إنها ليست أقل من جنة لعشاق التزلج. بغض النظر عما إذا كنت متزلجًا محترفًا أم لا ، فهناك متدربون لإرشادك خلال الدورات التدريبية.

كيدزانيا

تسمح كيدزانيا في دبي مول للأطفال بالفوز بالكيدزوز (عملة كيدزانيا) بعد إنجاز مهام بسيطة. كل ما يكسبونه ، يتم حفظه في بنك كيدزانيا والذي يمكن استبداله في متجر الهدايا أو في أنشطة أخرى في كيدزانيا.

أفضل وأفخم مولات التسوق خلال موسم صيف دبي 2023

2. مول الإمارات دبي

يعتبر مول الإمارات في دبي مكانًا لا بد من زيارته فمن المعروف أنه أحد أكبر مراكز التسوق في العالم ولديه علامة تجارية 630 تحت سقف واحد ويغطي مساحة 233،467 مترًا مربعًا. ويقدم مول الأمارات العديد من الأنشطة الرائعة في دبي في مكان واحد مثل ماجيك بلانيت وفوكس سينما والمسرح وسكي دبي المذهل. مع أكثر من 100 مقهى ومطعم لتقديم بعض الوجبات اللذيذة والوجبات الخفيفة ويقدم لك النكهات الأصيلة وثراء ثقافة دبي. لا يمكن لأحد أن يشعر بخيبة أمل من زيارة مول الإمارات.

كما استحدث مول الأمارات منطقة خاصة بالأزياء والملابس الفاخرة، والماركات العالمية التي يتوسطها مقهى سبرياني دولشى الفاخر، ومن أبرز المحلات التي تحيط به، كارولينا هيريرا، شانيل، جورجيو أرماني، كارتير، سان لوران، لويفى، فالنتيو، دولتشي أند غابانا، جيفنشي، ماكس مارا، بالإضافة إلى العديد من الماركات العالمية مثل غوتشي، بيربري، لويس فيتون، وتوري بيرتش، وبرادا وجيمي شوو.

كما يقدم المول تجربة تسوق رائعة في المتاجر متعددة الطوابق مثل دبنهامز، وهارفي نيكلز، واتش أند أم، والمتاجر الأكثر شعبية مثل زارا، وماسيمو دوتي، ومانغو، وتومي هيلفيغر، وهوليستر، وابركرومبي أند فتش.

يوفر المول مطاعم متعددة وأنشطة ترفيهية كثيرة لإسعاد العيون والقدمين. لا يقتصر الأمر على التسوق والأنشطة فحسب ، بل إنه يوفر أيضًا إقامة فخمة في الفنادق ذات الخمس نجوم ، كمبينسكي مول الإمارات وشيراتون دبي مول الإمارات. إن زيارة هذا المكان الرائع في دبي هي بالتأكيد فرصة للذهاب للتسوق والاستمتاع بالخصومات الموسمية والاحتفال بمهرجان دبي للتسوق.

أفضل وأفخم مولات التسوق خلال موسم صيف دبي 2023

3. دبي فستيفال سيتي مول

يقع مول "دبي فستيفال سيتي" على الواجهة البحرية لخور دبي مع إطلالة ساحرة لأفق دبي الرائع، وهو وجهة صديقة لعائلات في دبي.

يحتوي المركز التجاري على متاجر تبيع مجموعة متنوعة من العناصر بدءًا من الثياب والأزياء الفاخرة، والعباءات الخليجية والعطور والبخور إلى المجوهرات والنظارات والحقائب وغيرها الكثير، ومن أبرز المحلات التجارية هناك "ماركس أند سبنسر"، "زارا"، "جيري ويبر"، "فرد بيري"، "ماسيمو دوتي" ، "ريفا" .

يحتوي المركز التجاري على العديد من مناطق الجذب الأخرى للسياح والمقيمين. يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة للخور من منطقة المطاعم المطلة على الماء، بالإضافة الى ركوب المراكب الشراعية الصغيرة، وقوارب العبرة التقليدية.

في المساء يمكنك الاستمتاع بالعرض الرائع للنافورة المائية وعرض الليزر الضوئي بالإضافة الى تجربة الطعام الشهي، في أحد المطاعم الراقية التي تقدم المأكولات المتنوعة، مع إطلالة ساحرة على الواجهة البحرية.

أفضل وأفخم مولات التسوق خلال موسم صيف دبي 2023

4. دبي أوتلت مول أفضل الخصومات

إذا كنت ممن يحبون الحصول على صفقة رائعة، فعليك الذهاب لتجربة التسوق في دبي أوتلت مول خلال موسم صيف دبي ، وجهة التسوق الأمثل للماركات العالمية بأسعار مخفضة. تم افتتاح دبي أوتلت مول في عام 2007 ، وهو مدرج في قائمة أفضل خمسة مراكز تسوق في دبي. يضم المول 240 متجرًا يبيعون حوالي 1200 ماركة من الملابس والإكسسوارات والعطور والساعات والسلع الكهربائية وغيرها الكثير.

تشمل بعض العلامات التجارية المعروفة الموجودة في هذا المركز التجاري مانغو، مونسون للاطفال، بربيري، دونا كارن نيويورك، تومي هيلفيغر وغيرها الكثير من الماركات الأوروبية والأمريكية. أما ما يميز هذا المركز التجاري فهو أن جميع متاجره تقدم خصومات رائعة من 30٪ إلى 90٪ على الأسعار الأصلية طوال العام. ننصحك بزيارة المركز التجاري يوم الاثنين ، والذي يُعرف باسم " إثنين المساومة"، حيث يتم عرض أفضل الصفقات والحسومات على الماركات العالمية.

يحتوي المركز التجاري أيضا على منطقة ترفيه ضخمة للأطفال حيث يمكنهم لعب العديد من الألعاب والاستمتاع بالعديد من وسائل الترفيه. بالإضافة الى قاعة طعام كبيرة تحتوي على 20 مطعماً تقدم المأكولات المتنوعة.

أفضل وأفخم مولات التسوق خلال موسم صيف دبي 2023

5. دبي مارينا مول استمتعي بموسم صيف دبي

دبي مارينا مول هو مركز تسوق ساحر يقدم عددًا من أكشاك التسوق الساحرة التي تبيع الملابس العرقية العصرية والأحذية المريحة والإكسسوارات الرائعة التي تلبي احتياجات ومتطلبات محبي التسوق. من مستحضرات التجميل إلى المجوهرات الشخصية ، سيجد السائحون أنفسهم منخرطين حقًا في استكشاف عدد لا يحصى من المتاجر في هذا دبي مارينا مول الرائع.

بصرف النظر عن رحلة التسوق خلال موسم صيف دبي ، يمكن للضيوف الاستمتاع بوقت رائع لتناول الطعام على الأطباق العربية الكلاسيكية والأطعمة العضوية الطازجة والبرغر الأمريكي والحليب المخفوق السميك والسوشي الياباني الأصيل والمأكولات الإيطالية في منطقة الطعام الشاسعة في دبي مارينا مول.

يتميز دبي مارينا مول بتصميمات داخلية واسعة تجعله مكانًا مثاليًا لرحلة تصوير مليئة بالمرح. استمتع بالقباب الشاهقة والإضاءة المذهلة والديكورات الفاتنة لإضافة النجوم إلى رحلات العطلة.

أفضل وأفخم مولات التسوق خلال موسم صيف دبي 2023

6. ابن بطوطة مول

يعد واحدًا من أكبر مراكز التسوق ذات الطابع الخاص في العالم ، ويقع في مدينة دبي مع تصميمات داخلية وهندسة معمارية وتصميمات ساحرة. تم بناء مول ابن بطوطة تخليدًا لذكرى العالم المغربي ابن بطوطة المعروف برحلاته المكثفة وحكمته ، ويحتوي على 6 موضوعات مخصصة لحياة المستكشف وأسفاره ، وهو أحد أفضل مناطق الجذب في دبي. يضم المول 270 متجراً و 50 مطعماً ومناطق لعب للأطفال وفنادق فاخرة و 21 شاشة سينما والعديد من الأشياء الأخرى ذات الأهمية تحت سقف واحد.

القاعات الست المختلفة مستوحاة من البلدان التي زارها ابن بطوطة وهي الهند والصين وبلاد فارس ومصر وتونس والأندلس. تم تصميم وإنشاء كل قاعة مع مراعاة التراث الثقافي والتقاليد وأرث ابن بطوطة.

يحتوي المولد على علامات تجارية عالمية مثل MAC و Sharaf DG و NYX و Inglot و GAP و Allen Solly و Decathlon و Nike و Daiso وغيرها الكثير.

تعد المطاعم والمقاهي التي يبلغ عددها 50 مطعمًا من بين مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة ، والمأكولات المحلية التي يتم الاستمتاع بها في الشرق الأوسط ، والهندية ، والإيطالية ، والمكسيكية ، والتركية ، واليونانية ، والصينية ، والكونتيننتال ، واليابانية والعديد من المأكولات الأخرى التي ستموت من أجلها. توجد العديد من المقاهي الشهيرة في دبي بالقرب من المركز التجاري. خطط لعطلتك لزيارة ابن بطوطة مول خلال مهرجان دبي للتسوق عندما يفتح المول أبوابه لخصومات وعروض مربحة على شراء البضائع.



أفضل وأفخم مولات التسوق خلال موسم صيف دبي 2023

7. اوتلت فيليدج (تسوّق بأسعار مخفضة)



يحتضن "ذا أوتلت فيليدج" أشهر العلامات التجارية العالمية الفاخرة للأزياء وأسلوب الحياة العصرية، بالإضافة إلى المطاعم الفريدة من نوعها. حيث تتيح الشوارع ذات الطراز التوسكاني والتصاميم الإيطالية التقليدية في "ذا أوتلت فيليدج" ملاذًا يزخر بمطاعم فاخرة تقدم أشهى أطباقًا عالمية تلبي رغبات مختلف عشاق تناول الطعام. ومن أبرز المحلات التجارية ذات الأسعار المخفضة في ذا اوتلت فيليدج،

أديداس اوت ليت

تجتمع الموضة مع الأداء العَمَلي في تشكيلة ""أديداس""من أحذية التمارين والجري المصممة خصيصاً على أيدي أشهر المصممين وبأحدث المواد والتقنيات المبتكرة، بالإضافة إلى أحذية كرة القدم والأحذية المخصصة للارتداء اليومي والصنادل الخفيفة والأحذية الرياضية للكبار والصغار. كما تتوفر أيضاً تشكيلات خاصّة بكرة القدم والجري والتدريب والجولف والسباحة وكرة المضرب واليوغا ورفع الأثقال وكرة السلّة.

أرماني أوتلت

هذه البوتيك هي موطن أشهر صيحات الموضة لجميع أفراد الأسرة من المصمم الشهير ""أرماني"". تحتوي “أرماني أوتليت” على مجموعة رائعة من الماركات منها “دجورجيو أرماني” و”إمبوريو أرماني” و”أرماني دجونيور” وجينزات “أرماني” و”أرماني كوليزيوني”، وتقدم الحلل والجينز والقمصان والسترات والملابس الداخلية والفساتين والإكسسوارات والعطور والنظارات الشمسية ومستحضرات التجميل والمجوهرات وغيرها كثير...

بوس

كل القطع التي تفضّلها وأكثر ستجدها بمجموعات أزياء "بوس" للرجال والنساء و"بوس أورانج" و"بوس غرين". تضم "بوس" للملابس الرجالية مجموعة أزياء أنيقة ملائمة لأي مناسبة، وتركز "بوس" النسائية على الملابس العصرية الحديثة والتصاميم الأنثوية. وتتميز "بوس أورانج" بتصاميم الدنيم وملابس العمل الأنيقة والتصاميم المريحة، وتقدم "بوس غرين" إطلالات بلمسة رياضية لعشّاق الإطلالات الحضرية

كارولينا هيريرا

تعتبر ""كارولينا هيريرا""علامة تجارية عصرية للملابس الجاهزة للرجال والنساء والأطفال. تشتهر مجموعة أزيائها النسائية بأطقمها الأنيقة من بدلات بتنانير وسراويل وسترات وملابس رياضية وفساتين مسائية وفساتين زفاف. وتضم مجموعة أزيائها الرجالية الملابس الرياضية والبدلات والسترات، مع مجموعة من الفساتين والتنانير والقمصان والسراويل القصيرة والجينز والسترات لعشّاق الموضة الصغّار.

مايكل كورس

مايكل كورس هو مصمم حائز على جائزة في تصمم الحقائب والأحذية والمحافظ والساعات التقليدية والساعات ذكية والمجوهرات والقطع الجاهزة للرجال والنساء والعطور. من حقائب اليد إلى نظارات الطيارين الشمسية المميزة، تُكمل مجموعة مايكل كروس نمط حياة المسافرين الأثرياء، مع هذا العلامة التجارية التي تنقل المعجبين من العفوية للأناقة في دقائق.

اليزابيتا فرانكي

علامة تجارية إيطالية تتميز بمجموعتها الأنثوية الأنيقة من الفساتين والبدلات والقمصان والسراويل والحقائب التي تصلح لكل وقت وكل مناسبة، وكذلك مجموعتها الراقية من الأحذية عالية الكعب والصنادل والأحذية المسطحة والأحذية الرياضية التي تكمّل الإطلالات الجميلة التي تقدمها العلامة التجارية.

للوصول إلى المول من وسط مدينة دبي، اتجه بالسيارة جنوب شارع الشيخ زايد، بجانب دبي مارينا وجبل علي. سترى لوحات إرشادية تدل إلى موقع "ذا أوتلت فيليدج" على الجانب الأيسر من الطريق. يمكنك أيضاً الإقامة في فندق لافيل، فندق أنيق ومميز بطوابق منخفضة يحتفي بالمساحات المفتوحة في الهواء الطلق ويوفر أجواءً اجتماعيةً مميزةً تتيح للضيوف الاجتماع والتعارف والاسترخاء.

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