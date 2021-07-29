الفيتامينات والمعادن هامة جداً للحمل وحتى أثناء التخطيط للحمل، إذ هناك عناصر معينة ضرورية للحامل ولمساعدة أجسامهن على الحصول على ما يكفي منها ليكون الحمل صحياً.

وبجانب الالتزام بنظام غذائي صحي ومتنوع غني بالعناصر المغذية المطلوبة، نوضح في التالي أفضل وأهم الفيتامينات أثناء الحمل:

حمض الفوليك

سواء في مرحلة الحمل أو استعدادا لها، يعد حمض الفوليك (فيتامين B 9) من أهم العناصر للحامل لأنه يساعد في تقليل خطر حدوث أي مشاكل في نمو الطفل في الأسابيع الأولى من الحمل، بما في ذلك العيوب الخلقية.

وبجانب المكملات، يتواجد حمض الفوليك في العديد من الأطعمة، بما في ذلك الخضروات الورقية والبطاطس وبعض الخبز وحبوب الإفطار المدعمة به.

فيتامين D

هذا الفيتامين ضروري لنمو صحي للطفل ولعظام الحامل، ودائما ما يوصى به خلال الحمل والرضاعة الطبيعية، كما وجدت دراسات أن تناول فيتامين D أثناء الحمل يقلل خطر إصابة الطفل بالربو والعدوى.

كما يتوافر هذا الفيتامين في كل من الأسماك الدهنية والبيض واللحوم الحمراء وبعض حبوب الإفطار وبدائل الحليب.

الحديد

يساعد الحديد على تكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الجنين وهام أيضاً للحامل للحماية من أنيميا الحديد.

ويتوفر الحديد في عدة أطعمة، بما في ذلك الخضروات الورقية الخضراء واللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والفواكه المجففة بالإضافة إلى بعض حبوب الإفطار المدعمة به.

فيتامين C

يأتي من العناصر المهمة للحامل ولكن بنسب معينة لأن إفراط مستوياته في جسم الحامل قد يؤدي لمضاعفات أبرزها الإجهاض.

ويمكن العثور عليه بوفرة في التوت والحمضيات والبروكلي والبطاطس والأناناس أيضاً.

فيتامينات أخرى

إضافة لما ذُكر أعلاه، هناك عناصر أخرى هامة أثناء الحمل تشمل فيتامين B12 والكالسيوم والثيامين أو فيتامين " B1 " و الرايبوفلافين " B2".

هذا ويجدر بالذكر أن مختلف المكملات الغذائية والفيتامينات يتوجب استهلاكها وفقا لاستشارة الطبيب، إذ يحدد جرعات معينة.

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