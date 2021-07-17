واظبي على تناول هذه الأطعمة للحصول على بشرة مشرقة

ساندرا ماهر

من قلة النوم والتوتر إلى عدم شرب ما يكفي من سوائل وضعف التغذية وغيره، تساهم العديد من العوامل في سحب النضارة من البشرة وجعلها أكثر شحوباً وبهتانا والعديد من مشاكل.

إلا أنه هناك العديد من الأطعمة تساعد في استعادة نضارة البشرة وتعزيز اشراقتها، نستعرض بعضها فيما يلي:

التوت

تتميز عائلة التوت، من الأزرق والأسود إلى الفراولة، بثرائها بمضادات الأكسدة، مما يحمي من التصبغ ويحافظ على أنسجة البشرة ويعزز اشراقتها وتوهجها.

البابايا

للبابايا فوائد عديدة للبشرة بفضل احتوائها على مادة الباباين التي تزيل البقع الداكنة وتعزز إشراقة البشرة ونضارتها.

بذور عباد الشمس

يساعد مختلف أنواع البذور والمكسرات في تعزيز صحة وجمال البشرة، وخاصة بذور عباد الشمس، إذ تساعد في إنتاج الكولاجين وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس والسموم البيئية.

الطماطم

للطماطم فعالية كبيرة في إنعاش البشرة الباهتة وإزالة التان، كما تساعد أيضًا في تجديد شباب البشرة وتعزيز نعومتها وتوهجها بجانب علاج حب الشباب والمسام المتوسعة.

الموز

ينضم الموز إلى القائمة بفضل ثرائه بفيتامينات A وB وE التي تعد رائعة للبشرة وتساعد في مكافحة الشيخوخة وتعزيز مرونة وتوهج البشرة.

واق الشمس ليس لبشرتك فقط بل لشعرك أيضاً.. إليكِ أفضل الأنواع

إليكِ أهم العلاجات المنزلية التى يمكنك استخدامها للتخلص من حب الشباب