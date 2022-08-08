سلطة مانجو بالخضار والريحان هل تبحث عن سلطة منعشة وشهية وصيفية، نقدم لكم شرائح المانجو ، مع الفلفل الأحمر ونكهة الريحان الطازج وخل الليمون.

سلطة مانجو بالخضار والريحان

المكونات:

3 حبات مانجو ناضجة الفونسو مقشرة ومقطعة شرائح رقيقة

1 حبة فليفلة حمراء مقطعة ناعماً

¼ بصلة حمراء مقطعة ناعماً

¼ كوب ريحان طازج مقطع ناعماً

¼ كوب كزبرة طازجة مفرومة خشنة

تتبيلة سلطة المانجو:

قشر 1 ليمونة

¼ كوب عصير ليمون معصور طازجًا (حوالي 2 ليمون حامض)

2 ملعقة صغيرة سكر أبيض

1/8 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي ، أو زيت مذاق محايد آخر

الفلفل الطازج المطحون

الطريقة:

تُمزج جميع مكونات سلطة المانجو في وعاء كبير. تقلب جيداً. غطيها وضعيها في الثلاجة في هذه المرحلة ، قبل إضافة تتبيلة السلطة.

حضري صلصة سلطة المانجو عن طريق مزج جميع المكونات في وعاء صغير وخفقها جيدًا حتى تمتزج. قم بتغطيته ووضعه في الثلاجة إذا تم تحضيره مسبقًا أو استخدمه على الفور عن طريق رشه على السلطة وتقليب المزيج.

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