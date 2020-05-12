أفضل 10 أغذية لتهدئة أعراض القولون العصبي والانتفاخ

مرض القولون العصبي يعاني منه الكثير من الأشخاص في الوقت الحاضر، وله جانب نفسي وله جانب عضوي، فمن ناحية نجده يرتبط بالأشخاص الّذين يعانون من التوتر والقلق بشكل كبير، وممن هُم سريعو الانفعال والتأثر بما حولهم من ظروف وأحداث.

ومن ناحية أخرى نجد أنّ جهازهم الهضمي يكون أكثر حساسيّة من غيرهم الّذين لم يصابوا بهذا المرض وخاصةً اتجاه أنواع الطعام الّتي تتسبّب بالانتفاخ وتَكّون الغازات والتي من المُمكن أن تتسبّب بعُسرٍ في الهضم؛ كاللحوم وخاصّة الحمراء منها، والبقوليّات كالحمّص والفول، والنشويّات، والمشروبات الغازيّة وغيرها، فالطعام في أمعاء مريض القولون العصبيّ يتراكم ويتعرض لتخمّر هناك ممّا يؤدي لتَكّون الغازات وبالتالي الانتفاخ والشعور بالامتلاء.

قائمة بالأغذية القادرة على تهدئة القولون والتخلص من الغازات والانتفاخ والآلام:

1- الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على زيوت عطرية طيارة فعّالة في تنشيط وعلاج امراض الجهاز الهضمي، يساعد في التخلص من التهابات جدار القولون ويحمي من سرطان القولون لما يحويه من مضادات للأكسدة، ويستعمل الزنجبيل الطازج بإضافته للطعام أو يستعمل كمسحوق فيغلى ويشرب.

2- الشوفان: عنصر هام لإمداد الجسم بالألياف التي يحتاجها القولون للتخلص من الإمساك (إذ أن القولون العصبي يصاحبه فترات إمساك حادّة تليها فترات إسهال حادّة). مهدئ للإعصاب، فيعمل على تهدئة القولون ومنع التقلصات المصاحبة له، كما يعمل على منع امتصاص الدهون في الأمعاء ويحمي من الإصابة بسرطان القولون.

3- الألياف القابلة للذوبان: مما لا شك فيه أن الألياف مفيدة للصحة، وهي تتواجد في قائمة متنوعة من الأطعمة من الحبوب والخضر والفاكهة، لكن يمكن للألياف أن تجعل من آلام القولون غير محتملة وخاصة إن تم تناولها بكميات كبيرة من مصدر الحبوب، حيث تزيد من اضطرابات القولون. لذا، يفضّل التركيز على الألياف القابلة للذوبان من مصدر الخضر والفاكهة.

4- اللبن الرائب: يحتوي اللبن (الزبادي) على خمائر بكتيرية نافعة تساعد في القضاء على التهابات القولون البكتيرية وتعمل على تنظيم عمل القولون والأمعاء، وتغذية وتقوية شعيرات المصران .

5- النعناع: يستخدم كعلاج فعال لأمراض القولون نظراً لاحتوائه على زيوت طيارة تساعد على تهدئة حركة القولون وترخية عضلاته.

6- خل التفاح الطبيعي: إن تناول ملعقة خل تفاح مخففة بكوب ماء بعد الوجبات مباشرة يساعد في تنظيف القولون من بقايا الطعام العالقة بين خملاته التي تمتص المواد الغذائية.

7- المياه: إن تناول 8 أكواب فى اليوم يساعد على تنظيف القولون وتطهيره.

8- زيت السمك: يحتوي زيت السمك على أحماض الأوميغا 3 الدهنية، كما أن الزيوت المختلفة تساعد على الحفاظ على التوازن الهرموني المطلوب في الجسم.

9- الشمر: يخفف من الانتفاخات والتقلصات والغازات في القولون.

10- بذور الكتان: تناول ملعقة كبيرة من زيت بذرة الكتان، يومياً، يساعد على جعل البراز ليّناً. وتحتوي بذور الكتان على المعادن التي يفقدها الجسم مع الإسهال المصاحب للقولون العصبي، كما تساعد على تهدئة الأمعاء.

أعراض القولون العصبي المتهيج:

- ألم البطن

- الإسهال

الإمساك

- التناوب بين الإمساك والإسهال

- الغازات والنفخة

- عدم تحمل الطعام

- التعب وصعوبة النوم

- القلق والاكتئاب

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