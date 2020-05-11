الكركم والزنجبيل لخسارة الوزن سريعًا في رمضان

الكركم والزنجبيل من الأعشاب القادرة على تحويل الجسم ذو الوزن الزائد إلى جسم ممشوق ورشيق سريعاً، ويغنيكِ عن اتباع أنظمة الرجيم المختلفة والحرمان من الأطعمة التي تحبينها.

مشروب الكركم مع الزنجبيل له قدرة في الحصول على جسم رشيق لأنّه يتخلّص من الشحوم، حيث يحتوي الكركم على مادة الكركمين، التي تُفقد الجسم شهيته، بحيث لا يشعر بالجوع، لكن يجب تناول كميات مناسبة من الكركم لأنّ الكميات الكبيرة ستؤثر بشكلٍ عكسيّ على الجسم على المدى البعيد.

كما أنّ الكركم والزنجبيل ينظم عملية الأيض والهضم، ويحسن عملية الهضم، ويرفع معدل حرق السعرات الحرارية، وبالتالي له الأثر الكبير في خسارة الوزن، كما يخفض نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم.

وفي هذا المقال نقدم لك وصفة سحرية تحتوي على الكركم والزنجبيل لخسارة الوزن سريعًا:

المكونات:

- ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

- ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج والمبشور.

- ماء

طريقة التحضير:

- أولاً اسكبي الماء ثم ضيفي إليه كل من الكركم المطحون والزنجبيل المبشور، اخلطي المزيج جيداً وضعيه على النار كي يغلي ثم اتركيه ليبرد.

- ثم اشربي كوب من الكمية المحضرة صباحاً على الريق وكوب آخر قبل وجبة الغذاء، ثم كوب قبل النوم مباشرة.

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