أفضل 11 طعام لمنع تساقط الشعر

سوء التغذية من أهم العوامل التي تؤثر على صحة الشعر وقوته ومنظره، إن الإلتزام بالطعام الصحي و تجنب الأطعمة الضارة سيؤتي مفعوله حتماً ولكن يجب الإنتظار بضعة أشهر للحصول على شعر جميل و قوي.
إليكم قائمة بالأطعمة التي يجب المداومة عليها و أخرى يجب تجنبها:
1. الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية:
أحماض أوميغا 3 الدهنية تعزز نمو الشعر الصحي من خلال تغذية الشعر وجذوره، وأغشية الخلايا في فروة الرأس، ويوفر المرونة لشعرك.
الأطعمة الغنية بالأوميغا 3: بذور الكتان والجوز وسمك السلمون، والتونة، واللفت، وكرنب بروكسل، وزيت بذور اللفت.
2- الأغذية الغنية الزنك:
الزنك يساعد على تنظيم هرمون التستوستيرون وهرمونات أخرى في الجسم، ويحفاظ على إنتاج الغدد المفرزة للزيت على فروة الرأس، ويعزز نمو الأنسجة ، كل ذلك يجعل فروة الرأس والشعر بوضع صحي.
الأطعمة الغنية في الزنك: الحمص وجنين القمح ، والمحار، ولحم البقر وكبد العجل، والروزبيف .
3- الأغذية الغنية البروتين:
البروتين هو المكون الرئيسي للشعر، وانخفاض كميته يمكن أن يؤدي إلى الشيب وسوء صحة الشعر. للحصول على شعر لامع اعتمد على نظام غذائي يحتوي على بروتين طبيعي.
الأطعمة الغنية بالبروتين: اللبن المصفى، صفار البيض، اللفت، الفول السوداني ،الفاصوليا والبازلاء والعدس والتوفو، الدجاج والديك الرومي.
4- الأغذية الغنية بالحديد :
الحديد يساعد على توصيل الدم والأكسجين والمواد المغذية إلى خلايا الجسم، بما في ذلك فروة رأسك. ان علاج نقص الحديد (فقر الدم) بسرعة يساعد بتعزيز صحة شعرك.
الأطعمة الغنية الحديد:
الخضر الورقية الداكنة (السبانخ، الملفوف الصيني)، والحبوب الكاملة، والفاصوليا، واللحوم الحمراء، والديك الرومي، صفار البيض، والمحار، وبلح البحر ، والخوخ والعدس.
5- الأطعمة الغنية بالفيتامينات A و C:
كلا الفيتامينين يحفزان بصيلات الشعر لإفراز الزهم وهي مادة تطري الشعر و تقوي جذوره وتمنع تساقط الشعر. فيتامين C أيضا يعزز إنتاج الحديد.
الأطعمة الغنية بفيتامين:A & C: السلق، السبانخ، القرنبيط، الجزر، البطاطا الحلوة، اليقطين، العنب البري.
6-الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم:
نقص المغنيسيوم يؤدي لحدوث الالتهاب، والتي هي السبب الرئيسي لتساقط الشعر لدى الرجال والنساء.
الأطعمة الغنية المغنيسيوم: اللوز، السبانخ، والكاجو، والعدس، الأرز البني، والسمك.
7- الأطعمة الغنية السيلينيوم:
السيلينيوم معدن نادر يساعد الجسم على إنتاج السيلينوبروتين ، و هو بروتين ينظم تكاثر الخلايا، والتمثيل الغذائي، والمناعة، وأيضا يحفز بصيلات الشعر لنمو الشعر الجديد .
الأطعمة الغنية السيلينيوم: المكسرات ( البندق ) ، والتونة وسمك الهلبوت وسمك السردين والجمبري،
الأطعمة الواجب تجنبها
8- مخلوط بروتين الصويا ( يستخدمه لاعبو كمال الأجسام ) :
إن مخلوط بروتين الصويا ضار بالصحة لأن عزل الصويا أثناء انتاجه يتطلب مادة الهكسان و التي تؤدي لتساقط لشعر .
9- المأكولات الغنية بالكولسترول:
الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الكولسترول والدهون المشبعة تزيد من افراز هرمون DHT (ديهدروتستوسترون) الذي يدمر بصيلات الشعر.
10- الكحول، والنيكوتين، والكافيين:
كل هذه المواد تدمر فيتامين C الموجود في الجسم. كما أنها تمنع امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى تدهور نوعية الشعر، مما يجعل الشعرة ضعيفة، وجافة و باهتة.
11- المحليات والأغذية الصناعية:
المحليات مثل السكروز وسكر الفواكه وسكر العنب، الموجودة في الأغذية المصنعة، تدمر الفيتامينات الأساسية مثل E، K وC من الجسم، والتي تعتبر أساسية لصحة الشعر.
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