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أفضل 11 طعام لمنع تساقط الشعر

منشور 21 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 09:00
الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الكولسترول تزيد من افراز هرمون DHT الذي يدمر بصيلات الشعر
الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الكولسترول تزيد من افراز هرمون DHT الذي يدمر بصيلات الشعر

سوء التغذية من أهم العوامل التي تؤثر على صحة الشعر وقوته ومنظره، إن الإلتزام بالطعام الصحي و تجنب الأطعمة الضارة سيؤتي مفعوله حتماً ولكن يجب الإنتظار بضعة أشهر للحصول على شعر جميل و قوي.

إليكم قائمة بالأطعمة التي يجب المداومة عليها و أخرى يجب تجنبها:

1. الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية:

 أحماض أوميغا 3 الدهنية تعزز نمو الشعر الصحي من خلال تغذية  الشعر وجذوره، وأغشية الخلايا في فروة الرأس، ويوفر المرونة لشعرك.

الأطعمة الغنية بالأوميغا 3: بذور الكتان والجوز وسمك السلمون، والتونة، واللفت، وكرنب بروكسل، وزيت بذور اللفت.

2- الأغذية الغنية الزنك:

الزنك يساعد على تنظيم هرمون التستوستيرون وهرمونات أخرى في الجسم، ويحفاظ على إنتاج الغدد المفرزة للزيت على فروة الرأس، ويعزز نمو الأنسجة ، كل ذلك يجعل فروة الرأس والشعر بوضع  صحي.

الأطعمة الغنية في الزنك: الحمص وجنين القمح ، والمحار، ولحم البقر وكبد العجل، والروزبيف .
 
3- الأغذية الغنية البروتين: 

البروتين هو المكون الرئيسي للشعر، وانخفاض كميته يمكن أن يؤدي إلى الشيب وسوء صحة الشعر. للحصول على شعر لامع  اعتمد على نظام غذائي يحتوي على بروتين طبيعي.

الأطعمة الغنية بالبروتين: اللبن المصفى، صفار البيض، اللفت، الفول السوداني ،الفاصوليا والبازلاء والعدس والتوفو، الدجاج والديك الرومي.
 
4- الأغذية الغنية بالحديد : 

الحديد يساعد على توصيل الدم والأكسجين  والمواد المغذية إلى خلايا الجسم، بما في ذلك فروة رأسك.  ان علاج نقص الحديد (فقر الدم)  بسرعة يساعد بتعزيز صحة شعرك.

الأطعمة الغنية الحديد: 

الخضر الورقية الداكنة (السبانخ، الملفوف الصيني)، والحبوب الكاملة، والفاصوليا، واللحوم الحمراء، والديك الرومي، صفار البيض، والمحار، وبلح البحر ، والخوخ والعدس.
 
5- الأطعمة الغنية بالفيتامينات A و C:

كلا الفيتامينين يحفزان بصيلات الشعر لإفراز الزهم وهي مادة تطري الشعر و تقوي جذوره وتمنع تساقط الشعر. فيتامين C أيضا يعزز إنتاج الحديد.

الأطعمة الغنية بفيتامين:A & C: السلق، السبانخ، القرنبيط، الجزر، البطاطا الحلوة، اليقطين، العنب البري.

6-الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم: 

نقص المغنيسيوم يؤدي لحدوث الالتهاب، والتي هي السبب الرئيسي لتساقط الشعر لدى الرجال والنساء.

الأطعمة الغنية المغنيسيوم: اللوز، السبانخ، والكاجو، والعدس، الأرز البني، والسمك.

7- الأطعمة الغنية السيلينيوم: 

السيلينيوم  معدن نادر يساعد الجسم على إنتاج السيلينوبروتين ، و هو بروتين ينظم تكاثر الخلايا، والتمثيل الغذائي، والمناعة، وأيضا يحفز بصيلات الشعر لنمو الشعر الجديد .

الأطعمة الغنية السيلينيوم: المكسرات ( البندق ) ، والتونة وسمك الهلبوت وسمك السردين والجمبري، 
 
الأطعمة الواجب تجنبها 
 
8- مخلوط بروتين الصويا ( يستخدمه لاعبو كمال الأجسام ) :

إن مخلوط بروتين الصويا ضار بالصحة لأن عزل  الصويا أثناء انتاجه يتطلب مادة  الهكسان و التي تؤدي لتساقط لشعر .
 
9- المأكولات الغنية بالكولسترول:

  الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الكولسترول والدهون المشبعة تزيد من افراز هرمون DHT (ديهدروتستوسترون) الذي يدمر بصيلات الشعر.
 
10- الكحول، والنيكوتين، والكافيين: 

 كل هذه المواد تدمر فيتامين C الموجود في الجسم. كما أنها تمنع امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى تدهور نوعية الشعر، مما يجعل الشعرة  ضعيفة،  وجافة و باهتة.
 

11- المحليات والأغذية الصناعية:

 المحليات مثل السكروز وسكر الفواكه وسكر العنب، الموجودة في الأغذية المصنعة، تدمر الفيتامينات الأساسية مثل  E، K  وC  من الجسم، والتي تعتبر أساسية لصحة الشعر.

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