  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. نصائح للمحافظة على الشعر المجعّد

نصائح للمحافظة على الشعر المجعّد

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 09:00
اهتمي بعد تجعيد شعرك بوضع مثبت الشعر المناسب لشعرك المجعد
اهتمي بعد تجعيد شعرك بوضع مثبت الشعر المناسب لشعرك المجعد
كم من مرة قمت بتجعيد شعرك في الصباح، وبعد وقت قليل فقدتِ هذا التجعيد؟ إذا كان شعرك أملس، فقد تعرضتِ بالتأكيد لهذا الموقف كثيراً، فعملية الحفاظ على فرد أو تجعيد شعرك يجب أن تتم بطريقة صحيحة للحفاظ عليه أطول وقت ممكن، لكن ما هي هذه الطريقة؟

 

اتبعي هذه العادات المهمة للحفاظ على تجعيد شعرك:

1. المكواة المناسبة:

• استخدمي مكواة تجعيد الشعر المصنوعة من السيراميك، لأنها الأفضل لشعرك، كما عليك ضبط درجة الحرارة، بحيث تكون مناسبة لتثبيت تجعيد شعرك.

• لا تشتري الأنواع الرخيصة، لأنها ستفقد شعرك تجعيده سريعاً.

• تجنبي استخدام الأنواع القديمة أو المصنوعة من المعدن الرديء، لأنها قد تسخن بعض خصلات شعرك، وتترك باقي الخصلات باردة، وإذا انتظرتِ حتى تسخن باقي الخصلات، قد تحترق الخصلات الأولى.
 

2. الشامبو المناسب:

اختاري الشامبو الذي يعمل على زيادة تجعيد شعرك، وكذلك البلسم، فهما من العناصر الأساسية للحفاظ على تجعيد شعرك وسهولة تصفيفه، كما يمكنك عمل ماسكات الشعر، التي تعمل على ترطيب الشعر وزيادة ليونته.
 

3. مثبت للشعر:

اهتمي بعد تجعيد شعرك بوضع مثبت الشعر المناسب لشعرك المجعد، ويفضل أن يكون رذاذاً للحفاظ على تجعيد شعرك لأطول وقت ممكن.
 

4. فرشاة تجعيد الشعر:

إذا أردت الحصول على تسريحة مختلفة بعد تجعيد شعرك، لا تستخدمي أي فرشاة للتصفيف، بل استخدمي الفرشاة الخاصة بالشعر المجعد فقط، كما يمكنك استخدام أصابعك بدل الفرشاة للحصول على إطلالة مموجة طبيعية.

للمزيد عن صحتك وجمالك:
أحدث موضة: المكياج الدائم يجتاح العالم
عزيزي الرجل هل ترغب بأن يصبح شعرك ناعم.. وصفات طبيعية!

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

 فيسبوك  تويتر   إنستغرام

Via SyndiGate.info


Copyright © 2020 Jaber Media LTD. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...