نصائح للمحافظة على الشعر المجعّد

اتبعي هذه العادات المهمة للحفاظ على تجعيد شعرك:



1. المكواة المناسبة:

• استخدمي مكواة تجعيد الشعر المصنوعة من السيراميك، لأنها الأفضل لشعرك، كما عليك ضبط درجة الحرارة، بحيث تكون مناسبة لتثبيت تجعيد شعرك.

• لا تشتري الأنواع الرخيصة، لأنها ستفقد شعرك تجعيده سريعاً.

• تجنبي استخدام الأنواع القديمة أو المصنوعة من المعدن الرديء، لأنها قد تسخن بعض خصلات شعرك، وتترك باقي الخصلات باردة، وإذا انتظرتِ حتى تسخن باقي الخصلات، قد تحترق الخصلات الأولى.



2. الشامبو المناسب:

اختاري الشامبو الذي يعمل على زيادة تجعيد شعرك، وكذلك البلسم، فهما من العناصر الأساسية للحفاظ على تجعيد شعرك وسهولة تصفيفه، كما يمكنك عمل ماسكات الشعر، التي تعمل على ترطيب الشعر وزيادة ليونته.



3. مثبت للشعر:

اهتمي بعد تجعيد شعرك بوضع مثبت الشعر المناسب لشعرك المجعد، ويفضل أن يكون رذاذاً للحفاظ على تجعيد شعرك لأطول وقت ممكن.



4. فرشاة تجعيد الشعر:

إذا أردت الحصول على تسريحة مختلفة بعد تجعيد شعرك، لا تستخدمي أي فرشاة للتصفيف، بل استخدمي الفرشاة الخاصة بالشعر المجعد فقط، كما يمكنك استخدام أصابعك بدل الفرشاة للحصول على إطلالة مموجة طبيعية.

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