أفضل 4 ماسكات منزلية لشعر العروس ...لا تفوتيها

كثيف ولامع، صحي هي النتيجة المثالية التي ستحصلين عليها مهما كان نوع شعرك وطبيعته، بمجرد استخدامك ماسكات طبيعية.

كل فتاة ترغب بشعر يبدو أكثر جمالاً مما هو عليه في الحقيقة وهو أول ما يلفتنا في إطلالتها يوم حفل الزفاف، وفي الحقيقة الأمر ليس صعباً إذا قمت باختيار ماسكات طبيعية ومناسبة لك مهما كان شعرك خفيفاً ومتعباً.

وفي هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي العروس 4 ماسكات منزلية لشعر العروس:

1- ماسك الموز لتقوية الشعر ولمعانه:

المكونات:

- موزة ناضجة.

- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التطبيق:

- أهرسي الموزة الناضجة، وأضيفي إليها كل من العسل وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، وامزجيهم جيداً.

- ضعي الماسك على فروة رأسك، وشعرك، وأتركيه لمدة خمس دقائق.

- عند انتهاء الوقت المحدد اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

2- ماسك البيض لتغذية الشعر ومنع تساقطه:

المكونات:

- ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

- نصف كوب من الحليب السائل.

- عصير نصف حبة ليمون.

طريقة التطبيق:

- للشعر الدهني استعملي فقط بياض البيض، وللشعر الجاف استعملي فقط صفاره، أما للشعر العادي فاستعملي البيضة كاملة.

- أخلطي ما يناسب شعرك من البيض مع الحليب وزيت جوز الهند، والعسل، وعصير الليمون جيداً.

- طبقي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة.

- اغسلي شعرك بعد مرور الوقت المحدد بالشامبو المخصص لشعرك والماء البارد كالمعتاد، وستلاحظين الفرق في ملمسه ولمعته.

3- ماسك الأفوكادو لمعالجة الشعر التالف والباهت:

المكونات:

- حبة أفوكادو ناضجة.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- صفار بيضة واحدة.

طريقة التطبيق:

- أهرسي حبة الأفوكادو جيداً.

- ضعي عليها ملعقة من زيت الزيتون وصفار بيضة واحدة، وامزجيهم جيداً.

- طبقي الماسك على شعرك مع التدليك برفق، واتركيه لمدة ثلث ساعة على الأقل.

- أشطفي شعرك بالماء، بعد انتهاء الوقت المحدد، وتمتعي بشعر لامع وحيوي.

4- ماسك الخردل لمعالجة الشعر التالف والمتقصف:

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من الخردل.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- صفار بيضة واحدة.

- أربع ملاعق كبيرة ماء دافىء.

طريقة التطبيق:

- أخلطي في وعاء الخردل مع صفار البيضة جيداً، ثم أضيفي زيت الزيتون والماء الفاتر، واستمري بالتحريك حتى تتجانس المكونات.

- ثم طبقي الخليط على شعرك وأتركيه لربع ساعة، ثم اغسليه بالماء الفاتر عند انقضاء المدة المحددة.

المزيد من عروس البوابة:

خطوات صحية لاستكمال نهارك دون تعب يوم زفافك

4 أخطاء عليكِ تجنبها للحصول على بشرة نضرة يوم زفافك